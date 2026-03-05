İran füzesi Türk hava sahasına nasıl yöneldi? Gök vatanın zırhı: Çelik Kubbe
İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında tespit edilen balistik mühimmatın imha edilmesinin yankıları sürüyor. Dünyanın gözü Orta Doğu'daki savaş gerilimine çevrilirken, dört bir yanımızın çatışmalarla çevrili olmasıyla bir kez daha Çelik Kubbe sisteminin önemini gündeme getirdi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber'de yerli ve milli sistemin gök vatanı nasıl koruyacağı ve sistemin çalışma prensibini ayrıntılarıyla ele aldı.
ABD ve İsrail ittifakıyla başlayan İran savaşı Orta Doğu'da gerilimi giderek tırmandırırken, Türkiye'ye atılan balistik füzenin yankıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'ye yönelen mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği vurgulanırken, mühimmat parçalarının Hatay Dörtyol ilçesine düştüğü belirtildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonla görüşmesinin ardından tepkisini iletirken, NATO ve ABD'den Türkiye'ye destek mesajları ardı ardına geldi.
Yaşanan gelişmelerin ardından İran füzesinin Türk hava sahasına nasıl yöneldiği sorusunu akıllara getirirken, Türkiye'nin dört bir yanının savaşla çevrili olmasıyla yerli ve milli üretim Çelik Kubbe'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Konuya ilişkin A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı'na konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirmelerde bulunarak gökyüzünün zırhı Çelik Kubbe'nin özelliklerine ve sahadaki koruma gücünü ayrıntılarıyla ele aldı.
ÇOK KATMANLI YERLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ SAHADA
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirilmiş hava savunma başarısı tek bir çatı altında toplanacak "Çelik Kubbe" sistemini A Haber ekranlarında detaylandırdı. Gürz'den Siper'e kadar uzanan çok katlı savunma ağının yapay zeka ve tam otomasyonla entegre edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Olçar, "Gürz'ün ayrı bir radarı, Korkut'un ayrı bir radarı var. Her birimin komutasında kontrol, lançer ve radar olmak üzere üçlü bir paket mevcut" ifadelerini kullandı.
HAVA SAVUNMADA YAPAY ZEKA VE TAM OTOMASYON
Sistemlerin manuel işleyişten tam otomasyona aktarılmasını vurgulayan Olçar, "Tespit ettiniz, füzelerin türünü gördünüz ve elinizdeki en düşük takviye hava savunma silahını ateşlediniz. Biz bunu şu bir parça parçalama ancak hedefimiz bunların lansmanını çıkarmayı, birleştirmeyi tamamlayarak tam otomasyona geçişi" dedi. Yapay zekanın savunmadaki kritik role değinen Olçar, "Gelen füzeyi yapay zeka takip etsin ve fırlatmasını tespit etsin. Eğer füze zararsız bir araziye düşecekse dokunmasın, boşuna mühimmat harcamasın. Hangi katmandaki hangi sistemin çalışacağına yapay zeka karar versin." dedi.
"FÜZELERİN KONTROLÜ ANKARA'DAN TEK MERKEZDEN SAĞLANSIN"
Çelik Kubbe sisteminin kalbinin Ankara'dan güçlenmesini sağlayan Kemal Olçar, "Ankara'da Çelik Kubbe'nin yönetildiği tek bir kontrollü kontrol merkezi olsun. Bu merkezden Türkiye'nin içinden, Katar, Somali, Irak, Suriye ve Libya'daki; hatta gelecekte izin olursa Filistin, Kudüs ve Gazze'deki Hisar A ve O, Siper hava savunma füzelerinin kontrolü Ankara'dan tek merkezden sağlansın" dedi. Geçtiğimiz yıl 43. parçalık sisteminin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini hatırlatan Olçar, "Hava Kuvvetleri'nin yanında dördüncü bir kuvvet olarak 'Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığı' kurulsun. " ifadelerini kullandı.