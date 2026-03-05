İran füzesi Türk hava sahasına nasıl yöneldi? Gök vatanın zırhı: Çelik Kubbe

ABD ve İsrail ittifakıyla başlayan İran savaşı Orta Doğu'da gerilimi giderek tırmandırırken, Türkiye'ye atılan balistik füzenin yankıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'ye yönelen mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği vurgulanırken, mühimmat parçalarının Hatay Dörtyol ilçesine düştüğü belirtildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonla görüşmesinin ardından tepkisini iletirken, NATO ve ABD'den Türkiye'ye destek mesajları ardı ardına geldi.

Türkiye hava savunma sisteminin imha ettiği balistik füze Suriye yakınlarında düştü. (Foto: AA)

Yaşanan gelişmelerin ardından İran füzesinin Türk hava sahasına nasıl yöneldiği sorusunu akıllara getirirken, Türkiye'nin dört bir yanının savaşla çevrili olmasıyla yerli ve milli üretim Çelik Kubbe'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Konuya ilişkin A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı'na konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirmelerde bulunarak gökyüzünün zırhı Çelik Kubbe'nin özelliklerine ve sahadaki koruma gücünü ayrıntılarıyla ele aldı.

ÇOK KATMANLI YERLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ SAHADA

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirilmiş hava savunma başarısı tek bir çatı altında toplanacak "Çelik Kubbe" sistemini A Haber ekranlarında detaylandırdı. Gürz'den Siper'e kadar uzanan çok katlı savunma ağının yapay zeka ve tam otomasyonla entegre edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Olçar, "Gürz'ün ayrı bir radarı, Korkut'un ayrı bir radarı var. Her birimin komutasında kontrol, lançer ve radar olmak üzere üçlü bir paket mevcut" ifadelerini kullandı.