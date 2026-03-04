CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan kritik temaslar! ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Temaslarını sürdüren Bakan Fidan bu kez de ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durum ve etkisiz hale getirilen füze ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Temaslarını sürdüren Bakan Fidan bu kez de ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son durum ve etkisiz hale getirilen füze ele alındı.

