NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi nedir, nasıl çalışır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi (IAMD), ittifak ülkelerinin topraklarını, nüfusunu ve askeri güçlerini hava ve füze saldırılarına karşı korumayı amaçlayan bir savunma yapısıdır. Radar ağları, savaş uçakları ve füze savunma sistemleriyle çalışan sistem, 7 gün 24 saat görev yapar.

NATO'nun hava ve füze savunma sistemi, ittifak ülkelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ortak bir savunma yapısıdır. NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi (IAMD) adı verilen bu yapı, radar sistemleri, savaş uçakları ve füze savunma sistemlerinin birlikte çalışmasıyla yürütülür.

NATO HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ (IAMD) NEDİR?

NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi, NATO ülkelerinin topraklarını, nüfusunu ve askeri birliklerini hava ve füze saldırılarına karşı korumak için oluşturulan savunma yapısıdır. Sistem, farklı savunma unsurlarının birlikte çalışmasıyla yürütülür. Amaç, hava araçları ve füze saldırılarını tespit etmek, gerekli durumlarda önlemek ve etkisini azaltmaktır.

Bu sistem 360 derecelik bir yaklaşım ile çalışır. Yani farklı yönlerden gelebilecek hava ve füze tehditlerine karşı hazırlık yapılır.

HAVA POLİSLİĞİ VE SÜREKLİ GÖREV

NATO hava savunma sisteminin önemli bölümlerinden biri hava polisliği görevleridir. NATO ülkelerine ait savaş uçakları belirli bölgelerde devriye uçuşları gerçekleştirir. Bu görevlerin amacı:

➔Hava sahasını sürekli izlemek

➔Şüpheli hava araçlarını tespit etmek

➔Gerekli durumlarda müdahale etmektir

NATO BALİSTİK FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

NATO'nun savunma yapısında balistik füzelere karşı geliştirilen sistemler de bulunur. Bu sistem NATO Balistik Füze Savunması olarak adlandırılır. Balistik füzeler uzun menzilli silah sistemleridir. Bu füzeler konvansiyonel patlayıcı veya kitle imha silahı taşıyabilen savaş başlıklarını uzak mesafelere ulaştırabilir.

NATO'nun füze savunma sistemi bu füzeleri tespit etmeyi ve hedefe ulaşmadan önce etkisiz hale getirmeyi amaçlar. Sistemde:

➔Radar ağları

➔Rüze savunma sistemleri

➔Komuta ve kontrol merkezleri

birlikte çalışır.

ANTİ BALİSTİK FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Anti balistik füze savunma sistemi, düşman tarafından atılan balistik füzeleri havada imha etmeyi amaçlayan savunma sistemidir. Savunma füzeleri saldırı füzesine çarparak veya yakınında patlayarak onu etkisiz hale getirir. Amaç, füzenin hedefe ulaşmasını engellemektir.

BALİSTİK FÜZELERİN UÇUŞ ÖZELLİKLERİ

300 kilometre ve üzeri menzile sahip balistik füzeler uçuşlarının bir bölümünü atmosfer dışına çıkarak gerçekleştirir. Bu füzeler parabolik bir yörünge izler. En yüksek noktaya ulaştıktan sonra tekrar atmosfere girerek hedefe doğru ilerler. Hedefe yaklaşma aşamasında hızları saniyede yaklaşık 3.000 metreye ulaşabilir.

