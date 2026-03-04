NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi nedir, nasıl çalışır?

NATO'nun hava ve füze savunma sistemi, ittifak ülkelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ortak bir savunma yapısıdır. NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi (IAMD) adı verilen bu yapı, radar sistemleri, savaş uçakları ve füze savunma sistemlerinin birlikte çalışmasıyla yürütülür.

NATO HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ (IAMD) NEDİR?

NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi, NATO ülkelerinin topraklarını, nüfusunu ve askeri birliklerini hava ve füze saldırılarına karşı korumak için oluşturulan savunma yapısıdır. Sistem, farklı savunma unsurlarının birlikte çalışmasıyla yürütülür. Amaç, hava araçları ve füze saldırılarını tespit etmek, gerekli durumlarda önlemek ve etkisini azaltmaktır.

Bu sistem 360 derecelik bir yaklaşım ile çalışır. Yani farklı yönlerden gelebilecek hava ve füze tehditlerine karşı hazırlık yapılır.