NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi nedir, nasıl çalışır?
NATO HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ (IAMD) NEDİR?
NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi, NATO ülkelerinin topraklarını, nüfusunu ve askeri birliklerini hava ve füze saldırılarına karşı korumak için oluşturulan savunma yapısıdır. Sistem, farklı savunma unsurlarının birlikte çalışmasıyla yürütülür. Amaç, hava araçları ve füze saldırılarını tespit etmek, gerekli durumlarda önlemek ve etkisini azaltmaktır.
Bu sistem 360 derecelik bir yaklaşım ile çalışır. Yani farklı yönlerden gelebilecek hava ve füze tehditlerine karşı hazırlık yapılır.
HAVA POLİSLİĞİ VE SÜREKLİ GÖREV
NATO hava savunma sisteminin önemli bölümlerinden biri hava polisliği görevleridir. NATO ülkelerine ait savaş uçakları belirli bölgelerde devriye uçuşları gerçekleştirir. Bu görevlerin amacı:
➔Hava sahasını sürekli izlemek
➔Şüpheli hava araçlarını tespit etmek
➔Gerekli durumlarda müdahale etmektir
NATO BALİSTİK FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ
NATO'nun savunma yapısında balistik füzelere karşı geliştirilen sistemler de bulunur. Bu sistem NATO Balistik Füze Savunması olarak adlandırılır. Balistik füzeler uzun menzilli silah sistemleridir. Bu füzeler konvansiyonel patlayıcı veya kitle imha silahı taşıyabilen savaş başlıklarını uzak mesafelere ulaştırabilir.
NATO'nun füze savunma sistemi bu füzeleri tespit etmeyi ve hedefe ulaşmadan önce etkisiz hale getirmeyi amaçlar. Sistemde:
➔Radar ağları
➔Rüze savunma sistemleri
➔Komuta ve kontrol merkezleri
birlikte çalışır.