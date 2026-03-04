(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA KARŞI CEVAP VERME HAKKIMIZ MAHFUZ"

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken, kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"DEvletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır"

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini, bunun sonucunda ise füze parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir alana düştüğünü ifade etti. Duran, meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığının altını çizdi. Kurumların süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini aktaran Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir. Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarının daha hassas hareket etmeleri, teyide muhtaç ve kamuoyunu paniğe sevk edebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğine vurgu yapan Duran, "Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" diye konuştu.

Duran, açıklamasına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle vurguladığı üzere Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir. Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."

BAKAN FİDAN İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün (4 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Bakanımız, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki tepkimizi iletmiş, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir." denildi.

BAKAN FİDAN'DAN TAHRAN'A "FÜZE" TEPKİSİ

İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın hava sahasına yönelmesi sonrasında yaşanan hareketliliği aktaran A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı'ya Türk tarafının tepkisini dile getirdi ve çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti" ifadelerini kullandı. Görüşmenin kritik bir zamanlamada gerçekleştiğine dikkat çeken Akgün, mühimmatın NATO sistemleri tarafından imha edildiğini hatırlattı.



HATAY'DAKİ PARÇALAR VE MİLLİ GÜVENLİK

Olayın detaylarına ve Hatay'da yaşananlara dair resmi bilgileri paylaşan Akgün, "İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen mühimmat, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Hatay'da açık bir alana düşen parçalar herhangi bir can kaybına yol açmadı," sözleriyle sahadaki durumu aktardı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayanan haberde, Türkiye'nin her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduğu belirtildi.



İRAN'DA OTORİTE BOŞLUĞU VE "ÇOK BAŞLILIK" TARTIŞMASI

Ankara'nın İran'daki mevcut yönetim yapısına dair değerlendirmelerini paylaşan Murat Akgün, "Ankara, İran'da son dönemde, özellikle Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra devlet yönetiminde belirgin bir otorite boşluğu ve koordinasyon zafiyeti ortaya çıktığını düşünüyor," ifadelerini kullandı. Karar alma mekanizmalarındaki belirsizliğin riskleri artırdığını belirten Akgün, İran kaynaklı haberlerdeki çelişkili ifadelere de dikkat çekti.



"TÜRKİYE TUZAĞA DÜŞMEZ, YAPILANA SESSİZ KALMAZ"

Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu rolüne ve kararlı duruşuna vurgu yapan Akgün, "Türkiye bölgenin en etkin güçlerinden biridir. Yapılana sessiz kalmaz, ancak kendisini tuzağa çekmeye çalışanların oyunlarına da gelmez" sözleriyle Ankara'nın stratejik duruşunu özetledi. Akgün, Türkiye'nin köklü devlet geleneği ve güçlü ordusuyla hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız". ifadelerini kullandı.



BÖLGEDEKİ TANSİYON VE PROVOKASYON TEHLİKESİ

Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber ekranlarında Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'ndan gelen kritik açıklamaları ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Gökçe, bölgedeki istikrarsızlığın provokasyon amacıyla kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin savunma kapasitesinin her türlü tehdide karşı hazır olduğunu vurguladı.



BÖLGEDEKİ GERİLİM VE PROVOKASYON RİSKİ

Bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "ABD-İsrail-İran hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede ciddi bir gerilim, istikrarsızlık ve savaş ortamı söz konusu. Bu durumun yansımaları doğrudan bu coğrafyada da hissediliyor" dedi.

Devletin süreci büyük bir hassasiyetle yönettiğini belirten Gökçe, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında son derece dikkatli olduğunu ifade etti. Güvenlik birimlerinin, Türk hava sahası da dâhil olmak üzere olası provokasyon ve kışkırtmalara karşı teyakkuz halinde hareket ettiğini vurguladı. Türkiye'nin bölgede istikrarı savunan temel aktörlerden biri olduğunu hatırlatan Gökçe, Türk hava savunma sistemi ile NATO hava savunma kapasitesinin, olası tehditlere karşı gerekli hazırlığa sahip olduğunu belirtti.



DEZENFORMASYON VE SOSYAL MEDYA UYARISI

Hassas süreçlerde bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, "Günümüz iletişim teknolojisinde sosyal medya mecraları ne yazık ki her zaman doğru ve amacına uygun şekilde kullanılmıyor. Bu alanlarda kışkırtma da olabilir, yanlış yönlendirme de olabilir" ifadelerini kullandı.

Resmî kanallardan yapılan açıklamaların esas alınmasının önemine değinen Gökçe, "İletişim Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumların açıklamaları temel alınmalı. Bu kurumlar kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgilerle bilgilendiriyor" diyerek dezenformasyon çabalarına karşı uyarıda bulundu.