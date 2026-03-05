CANLI | Ateş çemberinde 6. gün: Trump İran'ın başına kimi geçirmeyi hedefliyor? Hamaney’e veda töreni hazırlıkları A Haber’de

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının perde arkasındaki korkunç planı deşifre etti. Tahran, Kum ve Meşhed gibi stratejik öneme sahip şehirlerin hedef alındığını belirten Sali, asıl amacın bir iç savaş çıkartarak İran'ı parçalamak olduğunu vurguladı. Sali ayrıca, İsrail'in özellikle Urumiye, Tebriz ve İsfahan gibi Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere ve Kuzey Irak sınırına yakın yerlere saldırarak etnik ve ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekti.

TAHRAN VE DİNİ MERKEZLER HEDEFTE! BİNALAR NEDEN BOŞ?

İran'ın stratejik ve dini öneme sahip şehirlerinin hedef alındığına dikkat çeken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Tahran vuruluyor, aynı zamanda Kum kenti de vuruluyor. Kum, İran rejimi için çok önemli ve hayati öneme sahip bir şehir. Kum ve Meşhed, Şii dünyası açısından çok önemli iki kent. Tahran'da nereler vuruluyor? Polis merkezleri, devrim muhafızlarına ait karargahlar, meclis binaları, koruyucular meclisi, uzmanlar meclisi" sözleriyle aktardı.

Saldırıların düzenlendiği binaların daha önceden boşaltılmış olmasına dikkat çeken Sali, "Dünden beri hem muhabirimiz Ekber ile hem de yerel gazetecilerle konuşuyorum. Vurulan binaların yüzde 80'i, 90'ı boş. Önceden boşaltılmış. Zaten polis merkezlerindeki karargahlarda kimse yok. İran yönetimi ara sokaklarda, şehrin belli noktalarında küçük karakollar açmış, sokakları kapatmış; bir hazırlık içerisinde" ifadelerini kullandı.

BATI İKİYÜZLÜ: KIZ ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜNÜ "ÖZGÜRLÜK" DİYE PAZARLIYORLAR

İsrail'in ve Batı'nın çifte standardına dikkat çeken Sali, özellikle Gazze'de yaşanan katliamların artık normalleştirilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Gazze'deki soykırıma dünya artık alıştı, normalleştirdi bunu. Orada on binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, İsrail'e Batı dünyasından kimse sesini çıkarmıyor. Burada (İran'da) bir okulu vurmuş, bir katliam yapmış, zaten büyük bir tepki beklemiyordu. Amerika'dan da 'Ben vurmadım, hedef alsaydım soruşturma başlatırdım' diyen bir açıklama var. İsrail'inki ise ahlaksızca bir açıklama: 'Kız çocukları özgür olsun diye biz bu saldırıları gerçekleştiriyoruz' diyorlar. Gazze'de de aynısını yapıyorlar, sivilleri vururken 'rehineleri kurtarıyoruz' diyorlardı" sözleriyle aktardı.

YENİ STRATEJİ: İÇ SAVAŞ VE ETNİK BÖLÜNME! URMİYE VE TEBRİZ NEDEN HEDEFTE?

İsrail ve ABD'nin İran'daki asıl hedefini anlatan Sali, rejimi dışarıdan bombalarla yıkamayan güçlerin içeriden bir ayaklanma planladığını belirterek, "Dün Amerikan Dışişleri Bakanı da İsrail de benzer bir açıklama yaptı. 'Biz rejimi bombalarla yıkamıyoruz, o zaman içeriden bir ayaklanma, içeriden bir iç savaş yoluna gidiyoruz' stratejisi bu. Tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi, burada da YPG/PKK'nın özerklik veya devlet kurma iddiasıyla girdiği gibi, PEJAK üzerinden bölgedeki Kürtleri veya diğer ayrılıkçı etnik grupları ayaklandırarak Tahran'a doğru bir yürüyüşü, bir ayaklanmayı hedefliyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail'in sadece başkenti değil, stratejik ve demografik olarak önemli bölgeleri de vurmaya başladığını belirten Sali, Türkiye sınırına yakınlıklara da dikkat çekerek, "İsrail dün sabahtan beri bir strateji değişikliğine gitti. Başkent Tahran'dan çok şu anda Urumiye ve Tebriz, İsfahan bölgesindeki Batı Azerbaycan'daki Türk bölgelerini vurmaya başladı. Aynı şekilde Irak sınırına yakın bölgelerdeki PEJAK kontrolündeki alanların önünü açmak için bu çevreyi ciddi şekilde bombalamaya başladı. Bunu yaparken burada çok önemli ve kritik bir oluşum var; Türkler var, Azerbaycan Türkleri var. Burası çok ciddi bir şekilde, sınırımızın da dibi; Urumiye dediğimiz yer sınırımıza çok yakın, sıfır noktasında" sözleriyle aktardı.