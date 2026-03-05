CANLI | Ateş çemberinde 6. gün: Trump İran'ın başına kimi geçirmeyi hedefliyor? Hamaney’e veda töreni hazırlıkları A Haber’de
Orta Doğu’da büyük hesaplaşma giderek derinleşiyor. İsrail ve ABD’nin hamlelerine İran, intikam füzeleri ve Hürmüz Boğazı’nı kapatma restiyle karşılık veriyor. Tahran kamikaze İHA’lar ve sert infazlarla iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken, CIA’in vekil güçler üzerinden bölgeyi istikrarsızlaştırdığı iddiaları da gündemde. Hamaney’e veda töreni hazırlıkları A Haber anbean takip edilirken, Trump'ın İran'ın başına kimi geçirmeyi hedeflediği de merak ediliyor.
28 Şubat'ta masanın devrilmesiyle başlayan kirli savaşta tansiyon zirveye çıktı. Tahran'dan yükselen intikam füzeleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla bölgede kriz derinleşirken, Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den, Ekber Karabağ Tahran'dan, Ata Gündüz Kurşun ise Lübnan'dan ateş hattındaki son durumu aktarıyor. Karşılıklı saldırılar ve perde arkasındaki kirli planların tüm detayları A Haber'de.
NAHÇIVAN'A DÜŞEN İRAN DRONUNUN GÖRÜNTÜSÜ A HABER'DE
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Havalimanı İran topraklarından kalkan insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dronlardan biri Nahçıvan Havalimanı'na, diğeri ise bir okul binasının hemen yakınına düştü. A Haber ekranlarında canlı yayınlanan görüntülerde, patlamanın şiddetiyle oluşan dev çukur ve dron kalıntıları net bir şekilde görüldü. Olayın ardından bölgedeki okullar tahliye edilirken, yaralıların olduğu bildirildi.
İKİ AYRI NOKTAYA DRON DÜŞTÜ
Nahçıvan'dan sıcak gelişmeleri aktaran AZTV Muhabiri İlham Valiyev, "Sabah yaklaşık 11-12 radelerinde İran'dan gelen iki pilotsuz uçuş aparatı Nahçıvan Beynelhalk Havalimanı'na ve havalimanı yakınındaki bir okul binasının yakınına düştü" ifadelerini kullandı. Valiyev, dronun düştüğü noktadaki devasa çukuru göstererek, "Drone'un düştüğü bu alan okul binasına çok yakın, ancak şans eseri okulda herhangi bir hasar meydana gelmedi" sözleriyle durumu aktardı.
OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ, YARALILAR VAR
Saldırı sonrası alınan güvenlik önlemlerine değinen Valiyev, "Tedbir amaçlı olarak hem bu okuldaki hem de Nahçıvan genelindeki tüm kreş ve okullardaki öğrenciler ile öğretmenler tahliye edildi" ifadelerini kullandı. Olaydaki can kaybı ve yaralanma durumuna dair bilgi veren muhabir, "Hücumlar neticesinde 4 kişi yaralandı ve şu anda hastanede tedavileri devam ediyor" bilgisini paylaştı.
BORU HATTI SABOTAJI İDDİALARINA CEVAP
Stüdyoda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı'nın bölgede petrol boru hattı olup olmadığına dair sorusu üzerine Valiyev, "Nahçıvan'da petrol boru hatları geçmiyor, düşen yerler havalimanı ve bir köy arazisidir" diyerek sabotaj iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Valiyev, bölgedeki incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Gördüğünüz bu kalıntılar düşen dronun parçalarıdır ve devletin görevlendirdiği yetkili birimler şu anda bu parçaları incelemek üzere topluyorlar" sözleriyle sahadaki son durumu özetledi.
TRUMP İRAN’IN BAŞINA KİMİ GETİRMEYİ HEDEFLİYOR?
ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik yeni stratejisi ve Orta Doğu’yu sarsan liderlik tartışmaları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, Trump’ın İran rejimini toptan yok etmek yerine kilit isimleri tasfiye ederek yönetimi kendi çıkarlarına uygun bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti. Bölgede yükselen tansiyon ve İsrail’in bu süreci sabote etmeye yönelik gizli operasyonları dikkat çekerken, Türkiye’nin krizdeki kilit arabuluculuk rolü bir kez daha vurgulandı.
TRUMP’IN "VENEZUELA MODELİ" İRAN MASASINDA
Trump’ın İran politikasını geçmişteki hamleleriyle kıyaslayan Dr. Ayhan Sarı, "Trump bu yaklaşımı daha önce Venezuela’da da yapmıştı. Orada 'ben lider olabilirim, yönetimi devralabilirim' diyen şahıslar vardı. Trump, İran rejimini topyekûn silmenin mümkün olmadığını anladı. Bu nedenle daha makul ve kısa vadeli bir hedef olarak, rejimin başındaki 5-10 kişiyi ortadan kaldırıp yerine kendisiyle yakın çalışabilecek isimleri getirme mantığıyla hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL DİPLOMASİYİ Mİ BALTALIYOR?
İsrail’in bölgedeki suikastlarının Trump’ın planlarıyla çelişebileceğine değinen Dr. Sarı, "Trump geçtiğimiz günlerde bazı liderlerin öldüğünü, yerlerine gelenlerin de etkisiz hale getirildiğini söyledi. Burada akıllara şu ihtimal geliyor: İsrail, özellikle Trump’ın çalışabileceği rejim içindeki makul isimleri de öldürüyor olabilir. Trump’ın planı rejimi dönüştürmekken, İsrail’in amacı bölgeyi Amerika ile büyük bir kavgaya, iç savaşa ve kaosa sürüklemek" sözleriyle kirli oyunun perde arkasını aktardı.
MOSSAD’IN 'SAHTE BAYRAK' OPERASYONLARI DEŞİFRE EDİLDİ
Bölgedeki istihbarat savaşlarına dikkat çeken Dr. Ayhan Sarı, "Körfez ülkelerinde ve Katar’da yakalanan Mossad ajanları, bölgede 'sahte bayrak' operasyonları yapıldığını gösteriyor. İsrail, Körfez ülkeleriyle İran’ı, İran ile Amerika’yı birbirine kırdırmak istiyor. Tıpkı 70’lerdeki Yom Kippur Savaşı’nda Amerikan gemisini bombalayıp suçu Mısır’ın üzerine yıkmaya çalıştıkları gibi, bugün de benzer bir provokasyon peşindeler" değerlendirmesinde bulundu.
TEK ÇARE TÜRKİYE: "ERDOĞAN YEGANE LİDER"
Ortadoğu’daki ateş çemberinden çıkış yolunun Türkiye’den geçtiğini belirten Dr. Sarı, "Bölgede büyük bir kaosun, mezhep ve etnik savaşların çıkmasını sadece İsrail istiyor. Bu işi durdurup tarafları tekrar masaya oturtacak tek güç Türkiye’dir. Hem Trump’ı hem İran’ı hem de Körfez ülkelerini bir masa etrafında toplayabilecek şu anki yegane ülke Türkiye, yegane lider de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır" ifadeleriyle Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yaptı.
BARZANİ'DEN KRİTİK ÇIKIŞ: SAVAŞA MÜDAHİL OLMAYACAĞIZ!
A Haber canlı yayınında Barzani’nin açıklamalarını yorumlayan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Irak şu anda çok ciddi bir risk durumunda. Barzani’nin ‘Savaşa katılmak istemiyorum’ ifadesi, bana göre birileri tarafından Irak’ta görevlendirildiğini ve İran tarafına geçmeyeceği anlamına geliyor. Ancak bu, tamamen savaş dışı kalacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. Irak ordusuna entegre olan Haşdi Şabi grubuna dikkat çeken Olçar, "Haşdi Şabi, Şii milislerden mürekkep bir grup ve bölgede büyük bir risk teşkil ediyor. İdlib’deki katliamlarını unutmamak gerekir" sözleriyle bölgedeki mezhepsel dinamiklerin tehlikesine işaret etti.
ABD'NİN IRAK VE SURİYE ÜZERİNDEKİ SİLAH OYUNU
ABD’nin bölgedeki stratejisini eleştiren Olçar, "ABD, Irak'ta Şii bir başbakan istemedi ve orada bir oyun yönetiyor. Süleymaniye bölgesinden İran topraklarına geçişler yapılacağını düşünüyorum" dedi. Terör örgütü PKK/YPG’nin (SDG) silahlandırılmasına da değinen Olçar, "Suriye’deki SDG’ye yaklaşık 8 bin ton civarında sofistike silah verilmişti. Bu mühimmatlar nerede? Bu silahların Irak’ın doğusuna taşınmış olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Eğer SDG bu silahları kullansaydı, Esad hükümetinin operasyonları bu kadar hızlı ilerleyemezdi" şeklinde konuştu.
AVRUPA DEVLETLERİ SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?
Avrupa ülkelerinin bölgeye yönelik askeri hareketliliğini değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "İngiltere, Fransa, Almanya ve Yunanistan gibi ülkeler bu savaşın direkt merkezinde koalisyon gücü olarak yer alıyor. İngiltere üslerini açıyor, Fransa uçak gemisi gönderiyor. Avrupa Birliği, İran’a yapılan taarruzları zımnen destekliyor" dedi. NATO’nun sürece dahil edilme çabalarına dikkat çeken Olçar, "NATO, ABD tarafından bu savaşın içine çekilmek isteniyor. NATO’nun istihbarat kapasitesi çok güçlü ve kurumsal olarak bu savaşa katılması, ABD ve İsrail’in İran operasyonuna meşru bir zemin hazırlar" ifadelerini kullandı.
NATO 5. MADDE VE TÜRKİYE'NİN KONUMU
NATO sözleşmesindeki kritik maddelere değinen Olçar, "NATO’nun 5. maddesinin ilanı için toprak işgali veya doğrudan bir saldırı gerekir. Hatay’a düşen mühimmat parçası teknik olarak bu maddeyi gerektirse de ABD Savunma Bakanı ‘gerek yok’ diyerek konuyu kapatmıştı" dedi. Türkiye gibi ülkelerin şu an için nötr grupta yer aldığını belirten Olçar, "Dünya üzerindeki birçok devlet şu an gizli anlaşmalarla hareket ediyor. Sessiz kalan ve misilleme yapmayan ülkelerin bu tutumu, perde arkasındaki pazarlıkların bir sonucudur" sözleriyle uluslararası diplomasideki gizli dengelere vurgu yaptı.