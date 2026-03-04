İran iç savaşa mı sürükleniyor ? Uzmanlar olası senaryoları A Haber'e anlattı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun 5. gününde tansiyon giderek yükseliyor. A Haber ekranlarında yaşananları değerlendiren Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, savaşın bölgesel bir felakete dönüşme riski taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, İsrail ve ABD'nin İran'ı içeriden parçalamak için ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekerken, Körfez ülkelerinin de bu çatışmanın içine çekilebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.