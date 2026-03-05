A Haber İran füzelerinin hedefindeki Tel Aviv'de!

Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran’a yönelik saldırılar 6’ncı gününde şiddetini artırarak sürüyor. Tel Aviv, İran’ın balistik füzeleri ve Hizbullah’ın İHA saldırılarıyla sarsılırken İsrail’de gece boyunca siren sesleri susmadı. Sokaklar boşalırken, savunma stoklarının durumu ve savaşın seyrine ilişkin kritik veriler de gelmeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu ve sahadaki gelişmeleri A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.