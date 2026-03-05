CANLI YAYIN
Özel Haberİran: Türkiye'ye füze fırlatmadık
Özel Haberİran’da çift başlı ordu krizi!
YaşamPazarcılar birbirine girdi: Kavga kanlı bitti!
Özel HaberOrta Doğu'da kirli oyun senaryosu
YaşamHırsızın rahatlığı "pes" dedirtti: Isındı yemek yedi TV izledi
A Haber İran füzelerinin hedefindeki Tel Aviv'de!

Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran’a yönelik saldırılar 6’ncı gününde şiddetini artırarak sürüyor. Tel Aviv, İran’ın balistik füzeleri ve Hizbullah’ın İHA saldırılarıyla sarsılırken İsrail’de gece boyunca siren sesleri susmadı. Sokaklar boşalırken, savunma stoklarının durumu ve savaşın seyrine ilişkin kritik veriler de gelmeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu ve sahadaki gelişmeleri A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

İşte İsrail'in göbeğine düşen İran füzesi
İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çöktü?
“Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık başaramazdık”
ABD İran’a ait savaş gemisini böyle vurdu!
Tel Aviv'de siren sesleri! A Haber çatışma cephesinde
İran’dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay’a düştü
Dubai'de mahsur kalan Türk vatandaşı o anları anlattı
