Savaşın ayak sesleri ekonomiyi nasıl vuracak? Pazartesi piyasalarda 'risk' alarmı! Altın ve petrolde sert yükseliş kapıda!

Savaş haberlerinin ardından piyasaların duygusal değil, hayatta kalma refleksiyle hareket edeceği ortaya çıkan Ekonomist Dr. Özgür Özcan , " Pazartesi sabahına Türkiye'de piyasa diliyle "risk ölçen" bir güne uyanacağız. Çünkü Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı sadece askeri bir gerilim değil; petrolü, altını, navlunu, sigortayı yani hayatın maliyetini etkileyen bir başlık. Piyasalar böyle günlerde duyguyla değil, refleksle çalışıyor. O refleks de şu: Risk artınca para güvenli limana kaçıyor. O yüzden pazartesi sabahı ilk resim büyük ihtimalle şu olacaktır; petrol fiyatları yukarı, altın fiyatları yukarı, borsa ise baskı altında olacaktır" diye konuştu.

ABD–İsrail–İran hattında tırmanan gerilim küresel piyasaları yeni haftaya yüksek risk atmosferiyle sokuyor. A Haber'de konuşan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, Pazartesi açılışında petrol ve altında sert yükseliş, borsalarda ise baskı beklediğini belirterek özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji fiyatlarını 100 dolar senaryosuna taşıyabileceği uyarısında bulundu. Türkiye açısından en kritik başlığın ise enerji maliyetleri, enflasyon ve cari denge üzerindeki olası etkiler olduğuna dikkat çekti.

Borsa ve ekonomi dünyasının refleksle çalıştığını belirten Özcan, haber akışının tonunun çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bundan önceki haber akışında Trump'ın söylemleriyle "çok büyümeyecek" diye mevzu çok da fiyatlandığını düşünmüyorum. Bir-iki gün finansal kırılganlıkla birlikte büyük bir şey göreceğiz. Tabii bir de hemen konuklarımın arkasına şunu da söylemek istiyorum; ekonomi tarafının yanında bir de işin ahlaki tarafı var. Güçlünün hukuku zayıfın üstüne çöküyorsa, ülkeler adeta ısırılıp bir de diş kirası isteniyorsa bu sadece siyaset değil, insanlık vicdanı açısından da ağır bir zulüm. Haksızlık üzerine kurulan düzen kalıcı olmaz. Zulüm sürdürülebilir bir istikrar üretmez bir kere. Tam da bu yüzden şu kadim söz bu tür dönemlerde daha anlamlı zannedersem: "Zulüm ile abad olunmaz" diyorum" diyerek konuyu özetledi.

FOTOĞRAF: AA

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK EŞİK: PETROL 100 DOLARA MI KOŞUYOR?

Enerji koridorundaki tıkanıklığa vurgu yapan Özcan, "Dünyanın bu tür krizlerde baktığı ilk yer enerji koridoru; Hürmüz Boğazı. Şimdi burası bizim için çok önemli çünkü dünyanın petrol kapısı. Küresel petrol akışının yaklaşık %20'si buradan geçiyor. Gerilim tırmanınca gemiler beklemeye geçiyor, sigorta primleri sıçrıyor. Reuters'ın aktardığına göre hem tanker trafiğinde duraksamalar var hem de bazı büyük oyuncular sevkiyatı askıya almış durumda. Bu yüzden petrol fiyatlarında hafta sonu fiyatlaması sert oldu. Petrolde yaklaşık %10'a varan sıçrama konuşuluyor. Hatta iş büyürse 90-100 dolar bandı senaryosu da masada" dedi.

Küresel piyasalarda ikinci refleksin altın yani "güvenli liman" rolüne döneceğini belirten Özcan, "Yine Reuters'da yatırımcının altına yöneldiğini ve pazartesi açılışında altın tarafında sert hareket beklendiği haberleri geldi" ifadelerini kullandı.