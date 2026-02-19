ABD 38 trilyon dolarla borç batağında! Trump ekonomik krizi savaşarak mı bitirecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke içerisinde izlediği politika, ekonomiyi çıkmaza sürüklerken adeta bir kriz ile karşı karşıya... Trump'ın Fed Başkanı Powel ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve ABD içinde devam eden yüksek faizler kamu borçlanmalarını rekor seviyeye ulaştırdı. Washington yönetimi 38 trilyon dolar ile büyük bir borç batağına sürüklenirken İran, Venezuela, Grönland ve Panama gibi ülkelere saldırı tehditleriyle elde edilecek kaynaklar üzerinden borçlarını kapatmayı amaçladığı belirtiliyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Akademisyen-Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ABD'nin borç krizine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD TARİHİNDE BİR İLK: FAİZ ÖDEMELERİ SAVUNMA BÜTÇESİNİ AŞTI

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politikasının ağır sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Prof. Dr. Kerem Alkin, yüksek faiz politikası nedeniyle ABD bütçesinde tarihi bir kırılma yaşandığını belirtti. Alkin, "Son dönemde Amerikan Merkez Bankası'nın izlemiş olduğu sıkılaştırılmış para politikası ve faiz oranlarını yüksek tutması nedeniyle Amerikan federal bütçe tarihinde hiç akla gelmeyecek bir şey oldu. Amerika'nın federal faiz ödemeleri tarihte ilk kez savunma bütçesini geçti. İnanılır gibi değil" sözleriyle sürdürülebilirliğin vahametini ortaya koydu.

Prof. Dr. Alkin, ABD'nin savunma harcamaların 800 milyar dolardan 139 milyar dolara yükseldiğini, ancak faiz ödemelerinin 1 trilyon 159 milyar dolarla savunma harcamalarını geçtiğini söyledi. Bu durumun sürdürülemediğini vurgulayan Alkin, "Yılın sonunda eğer böyle bir tempoyla artmaya devam ederse 42 trilyon dolara çıkacak olan bir Amerikan federal kamu borcu var. 2036 tahmini 64 trilyon dolar. Yani 64 trilyon dolarlık kamu federal borcu yönetilebilecek bir şey değil." dedi.