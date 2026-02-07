ABD’den İran’a ‘ekonomik tetikçilik’ itirafı I Tahran’da sonun başlangıcı mı?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'da bilinçli şekilde bir dolar kıtlığı oluşturduklarını belirterek, "Yapabileceğimiz ve yapmış olduğumuz şey Tahran'da bir dolar kıtlığı oluşturmaktır. Bu strateji aralık ayında İran'daki en büyük bankalardan birinin batmasıyla doruk noktasına ulaştı. Bankaya hücum edildi, Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı, İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı, halkı sokaklarda gördük. Fareler gemiyi terk ediyor, bu sonun yakın olduğunun işareti. İran liderlerinin yurt dışına para transfer ettiğini gördük, bu da sonun yaklaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı'nın "İran'da dolar kıtlığı oluşturduk, Merkez Bankasını para basmaya zorladık" sözleri uluslararası hukuku ve yaptırımların gerçek yüzünü yeniden tartışmaya açtı. İran'daki ekonomik krizin sadece ABD baskısıyla mı yoksa Tahran yönetiminin yıllardır izlediği politikalarla mı derinleştiği sorusu, A Haber'de uzman görüşleriyle masaya yatırıldı.

FOTOĞRAF: AA

TAHRAN'DAN SAHA GÖZLEMİ: ABD ABARTIYOR MU?

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karadağ, ABD'li Bakan'ın açıklamalarını sahadan değerlendirdi. Karadağ, Bessent'in sözlerinin Ayandeh Bank'ın iflasına atıf yaptığını belirterek, "Bahsedilen banka Ayandeh Bank'tır, geçtiğimiz aylarda iflas etti ve Milli Banka'yla birleşti. Ancak bu iflasın temel sebebi ABD değil, bankanın kötü yönetilmesi ve sermayenin yanlış değerlendirilmesidir" dedi.

ABD'nin İran'a baskı uyguladığını inkâr etmediğini belirten Karadağ, Donald Trump döneminde bu politikanın "azami baskı" olarak adlandırıldığını hatırlatarak, "Bu baskının İran ekonomisinde etkisi oldu. Dolar birkaç yıl içinde 3.000 tümenden 160.000 tümene çıktı. Ancak her şeyi ABD yaptırımlarına bağlamak doğru değil" sözleriyle aktardı.

Karadağ ayrıca, İranlı yetkililerin seçim dönemlerinde ekonomik krizin büyük kısmını kötü yönetime bağladığını vurgulayarak, "İranlı yetkililer seçim sürecinde ekonominin kötü olmasının %70-80'inin kötü yönetimden, %10-20'sinin yaptırımlardan kaynaklandığını söylediler. Yönetime geldiklerinde söylemleri değişebiliyor" ifadelerini kullandı.