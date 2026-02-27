Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de bölgesel denklem masaya yatırıldı
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pakistan ile Afganistan arasındaki askeri dengeyi rakamların ötesine taşıdı. Pakistan’ın dünyanın 14. büyük ordusu olduğuna dikkat çeken Başbuğ, Afganistan’ın ise envanter sıralamasında 121. sırada yer almasına rağmen gerilla savaşı tecrübesi ve zorlu coğrafyasıyla sahada denklemi değiştirebileceğini söyledi. Bölgedeki gerilimin Durand Hattı, Taliban meselesi ve Peştun ayrışması üzerinden derinleştiğini belirten Başbuğ, küresel güçlerin olası etkisine de dikkat çekti.
Pakistan ile Afganistan arasındaki yükselen tansiyon, askeri güç dengesi ve sahadaki olası savaş senaryoları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pakistan'ın konvansiyonel ve nükleer kapasitesine rağmen Afganistan'ın zorlu coğrafyası ve gerilla savaşı tecrübesinin denklemi değiştirebileceğini belirterek, rakamsal üstünlüğün sahada her zaman kesin sonuç anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Bölgedeki gerilimin Durand Hattı, Taliban iddiaları ve Peştun meselesi üzerinden derinleştiğini ifade eden Başbuğ, küresel güçlerin etkisini de vurguladı.
RAKAMLAR BİR ŞEY SÖYLER, SAHA BAŞKA
İki ülkenin askeri gücüne dair açık kaynak verilerinin sınırlı olduğunu belirten Başbuğ, Pakistan'ın kapasitesinin bilindiğini ancak Afganistan tarafında ciddi belirsizlikler bulunduğunu vurgulayarak, "Rakamlara baktığınızda esamesi okunmayan bir Afganistan, gücü tartışılmaz bir Pakistan görürsünüz. Dünyanın 14. ordusu ile 121. ordusundan bahsediyoruz" dedi.
Pakistan'ın savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve nükleer kapasiteye sahip düzenli bir orduya sahip olduğunu hatırlatan Başbuğ, Afganistan tarafında ise konvansiyonel harp unsurlarının neredeyse bulunmadığını belirterek, "Savaş uçağı var mı? Yok. Olsa da kullanan var mı ayrı mesele. Tank, denizaltı, roket sistemleri… Bunların hiçbirine sahip olmayan bir Afganistan var" ifadelerini kullandı.
Ancak savaşın yalnızca envanterle kazanılmadığını vurgulayan Başbuğ, "Sahada savaşacak olan yine insan varlığıdır. Afganistan zorlu bir arazi, dağlık bir coğrafya. Sovyetler burada tutunamadı, Amerika çekildi. Afganistan'a tarihte 'imparatorluk mezarlığı' denmesinin bir sebebi var" sözleriyle dikkat çekti.
ABD ENVANTERİ: ANAHTAR TESLİM Mİ, İŞLEVSİZ Mİ?
Afganistan'da ABD'den kalan askeri ekipmanlara ilişkin soru işaretlerine değinen Başbuğ, "Amerika bir envanter bıraktı ama ABD'nin taktiği şudur; bıraktığı sistemleri çoğu zaman kullanılamaz hale getirir. Burada da aynı tablo var mı bilmiyoruz. Şu an aktif kullanılıyor mu, eğitimli personel var mı, bunlar net değil" dedi.
Taliban çatısı altında ciddi bir saha tecrübesi bulunduğunu belirten Başbuğ, Afgan unsurların özellikle yakın muharebe ve gerilla savaşı konusunda deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Alanı tanıyorlar, araziyi biliyorlar ve kendi sahalarında savaşıyorlar. Bu ev sahibi için ciddi bir avantajdır" değerlendirmesinde bulundu.
OLASI KARA SAVAŞINDA PAKİSTAN ZORLANIR MI?
Pakistan'ın konvansiyonel güç üstünlüğüne rağmen Afganistan coğrafyasında kara savaşının riskli olabileceğini ifade eden Başbuğ, "Yoğun bir hava harekâtıyla alanı yumuşatıp kara unsurlarıyla ilerlemek bir seçenek olabilir. Ancak bu coğrafyada kara savaşına girmek Pakistan için de zorlayıcı olur" dedi.
Geçmişte Pakistan'ın Hindistan karşısında geri adım attıran bir güç sergilediğini hatırlatan Başbuğ, buna rağmen Afganistan sahasının farklı dinamikler barındırdığını belirtti.