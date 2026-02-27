CANLI YAYIN

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de bölgesel denklem masaya yatırıldı

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pakistan ile Afganistan arasındaki askeri dengeyi rakamların ötesine taşıdı. Pakistan’ın dünyanın 14. büyük ordusu olduğuna dikkat çeken Başbuğ, Afganistan’ın ise envanter sıralamasında 121. sırada yer almasına rağmen gerilla savaşı tecrübesi ve zorlu coğrafyasıyla sahada denklemi değiştirebileceğini söyledi. Bölgedeki gerilimin Durand Hattı, Taliban meselesi ve Peştun ayrışması üzerinden derinleştiğini belirten Başbuğ, küresel güçlerin olası etkisine de dikkat çekti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki yükselen tansiyon, askeri güç dengesi ve sahadaki olası savaş senaryoları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pakistan'ın konvansiyonel ve nükleer kapasitesine rağmen Afganistan'ın zorlu coğrafyası ve gerilla savaşı tecrübesinin denklemi değiştirebileceğini belirterek, rakamsal üstünlüğün sahada her zaman kesin sonuç anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Bölgedeki gerilimin Durand Hattı, Taliban iddiaları ve Peştun meselesi üzerinden derinleştiğini ifade eden Başbuğ, küresel güçlerin etkisini de vurguladı.

RAKAMLAR BİR ŞEY SÖYLER, SAHA BAŞKA

İki ülkenin askeri gücüne dair açık kaynak verilerinin sınırlı olduğunu belirten Başbuğ, Pakistan'ın kapasitesinin bilindiğini ancak Afganistan tarafında ciddi belirsizlikler bulunduğunu vurgulayarak, "Rakamlara baktığınızda esamesi okunmayan bir Afganistan, gücü tartışılmaz bir Pakistan görürsünüz. Dünyanın 14. ordusu ile 121. ordusundan bahsediyoruz" dedi.

Pakistan'ın savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve nükleer kapasiteye sahip düzenli bir orduya sahip olduğunu hatırlatan Başbuğ, Afganistan tarafında ise konvansiyonel harp unsurlarının neredeyse bulunmadığını belirterek, "Savaş uçağı var mı? Yok. Olsa da kullanan var mı ayrı mesele. Tank, denizaltı, roket sistemleri… Bunların hiçbirine sahip olmayan bir Afganistan var" ifadelerini kullandı.

Ancak savaşın yalnızca envanterle kazanılmadığını vurgulayan Başbuğ, "Sahada savaşacak olan yine insan varlığıdır. Afganistan zorlu bir arazi, dağlık bir coğrafya. Sovyetler burada tutunamadı, Amerika çekildi. Afganistan'a tarihte 'imparatorluk mezarlığı' denmesinin bir sebebi var" sözleriyle dikkat çekti.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD ENVANTERİ: ANAHTAR TESLİM Mİ, İŞLEVSİZ Mİ?

Afganistan'da ABD'den kalan askeri ekipmanlara ilişkin soru işaretlerine değinen Başbuğ, "Amerika bir envanter bıraktı ama ABD'nin taktiği şudur; bıraktığı sistemleri çoğu zaman kullanılamaz hale getirir. Burada da aynı tablo var mı bilmiyoruz. Şu an aktif kullanılıyor mu, eğitimli personel var mı, bunlar net değil" dedi.

Taliban çatısı altında ciddi bir saha tecrübesi bulunduğunu belirten Başbuğ, Afgan unsurların özellikle yakın muharebe ve gerilla savaşı konusunda deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Alanı tanıyorlar, araziyi biliyorlar ve kendi sahalarında savaşıyorlar. Bu ev sahibi için ciddi bir avantajdır" değerlendirmesinde bulundu.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

OLASI KARA SAVAŞINDA PAKİSTAN ZORLANIR MI?

Pakistan'ın konvansiyonel güç üstünlüğüne rağmen Afganistan coğrafyasında kara savaşının riskli olabileceğini ifade eden Başbuğ, "Yoğun bir hava harekâtıyla alanı yumuşatıp kara unsurlarıyla ilerlemek bir seçenek olabilir. Ancak bu coğrafyada kara savaşına girmek Pakistan için de zorlayıcı olur" dedi.

Geçmişte Pakistan'ın Hindistan karşısında geri adım attıran bir güç sergilediğini hatırlatan Başbuğ, buna rağmen Afganistan sahasının farklı dinamikler barındırdığını belirtti.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

DURAND HATTI: 2640 KİLOMETRELİK KRİZ

Afganistan ile Pakistan arasındaki 2640 kilometrelik sınırın 1893'te İngiliz diplomat Mortimer Durand ile Afgan Emiri Abdurrahman Han arasında çizildiğini hatırlatan Başbuğ, bu hattın Peştun aşiretlerini bilinçli şekilde ikiye böldüğünü söyledi.

"Pakistan bu sınırı 1947'den itibaren devlet sınırı olarak kabul ediyor. Afganistan ise hiçbir zaman kabul etmedi. Peştun nüfusun bölünmesi bugün hâlâ çatışma sebebi" diyen Başbuğ, bölgedeki üç temel sorunu "Durand Hattı, terör suçlamaları ve Peştun devleti tartışması" olarak sıraladı.

Peştun gruplar arasında zaman zaman "Ne Pakistan ne Afganistan, biz ayrı bir devletiz" söyleminin dillendirildiğine dikkat çeken Başbuğ, bu fay hattının bilinçli olarak bırakılmış bir kriz alanı olduğunu ifade etti.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KABİL VE KANDAHAR'DA NOKTA OPERASYON İDDİASI

Gerilimin geçmiş yıllara göre farklı ilerlediğini belirten Başbuğ, Kabil ve Kandahar'da Taliban içindeki önemli isimlere yönelik nokta operasyonlar gerçekleştirildiğine dair bilgiler aldığını söyleyerek, "Bu sembolik isimlere yönelik saldırılar tansiyonu daha yukarı taşıyabilir" dedi.

Pakistan'ın "amaçlarına ulaşana kadar operasyonlar sürecek" açıklamasına dikkat çeken Başbuğ, bu amacın netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL DENKLEM VE TÜRKİYE VURGUSU

Gerilimin küresel güç dengelerinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade eden Başbuğ, İsrail-Hindistan yakınlaşması, Pakistan-Çin ilişkileri ve İran başlığının denklemi büyüttüğünü belirtti.

Sürecin kontrolden çıkmaması için diplomatik kanalların önemine işaret eden Başbuğ, "Bu süreci oraya varmadan engelleyebilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın Erdoğan'ın arabulucu özelliği burada kritik. Bu konuda çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler var" ifadelerini kullandı.

