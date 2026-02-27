Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de bölgesel denklem masaya yatırıldı

Pakistan ile Afganistan arasındaki yükselen tansiyon, askeri güç dengesi ve sahadaki olası savaş senaryoları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pakistan'ın konvansiyonel ve nükleer kapasitesine rağmen Afganistan'ın zorlu coğrafyası ve gerilla savaşı tecrübesinin denklemi değiştirebileceğini belirterek, rakamsal üstünlüğün sahada her zaman kesin sonuç anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Bölgedeki gerilimin Durand Hattı, Taliban iddiaları ve Peştun meselesi üzerinden derinleştiğini ifade eden Başbuğ, küresel güçlerin etkisini de vurguladı.

RAKAMLAR BİR ŞEY SÖYLER, SAHA BAŞKA

İki ülkenin askeri gücüne dair açık kaynak verilerinin sınırlı olduğunu belirten Başbuğ, Pakistan'ın kapasitesinin bilindiğini ancak Afganistan tarafında ciddi belirsizlikler bulunduğunu vurgulayarak, "Rakamlara baktığınızda esamesi okunmayan bir Afganistan, gücü tartışılmaz bir Pakistan görürsünüz. Dünyanın 14. ordusu ile 121. ordusundan bahsediyoruz" dedi.

Pakistan'ın savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve nükleer kapasiteye sahip düzenli bir orduya sahip olduğunu hatırlatan Başbuğ, Afganistan tarafında ise konvansiyonel harp unsurlarının neredeyse bulunmadığını belirterek, "Savaş uçağı var mı? Yok. Olsa da kullanan var mı ayrı mesele. Tank, denizaltı, roket sistemleri… Bunların hiçbirine sahip olmayan bir Afganistan var" ifadelerini kullandı.

Ancak savaşın yalnızca envanterle kazanılmadığını vurgulayan Başbuğ, "Sahada savaşacak olan yine insan varlığıdır. Afganistan zorlu bir arazi, dağlık bir coğrafya. Sovyetler burada tutunamadı, Amerika çekildi. Afganistan'a tarihte 'imparatorluk mezarlığı' denmesinin bir sebebi var" sözleriyle dikkat çekti.