Afganistan'dan Pakistan'a misilleme! Durand alarmı: Büyük çaplı saldırı başlatıldı

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan’ın son saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri noktalara kapsamlı operasyon başlatıldığını duyurdu. Nangarhar ve Kunar’da toplam 7 askeri noktanın ele geçirildiğini ve Khost, Paktia ve Nuristan hattında operasyonların sürdüğü bildirildi. İki ülke arasında tansiyon hızla yükselirken, İslamabad yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Pakistan güvenlik yetkilileri, çatışmalarda 22 Afgan güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Sözcü Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.

2 ASKERİ NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Mücahid, şu ana kadar Nangarhar vilayetinin Dora Baba ilçesine bağlı Mashin Naw bölgesinde 2, Goshta bölgesinde 3 ve Kunar vilayetinin Nari ilçesine bağlı Doklam bölgesinde 2 askeri noktanın ele geçirildiğini öne sürdü.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Pakistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti. Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti. Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

PAKİSTAN: 22 AFGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ



Pakistan güvenlik yetkilileri, çatışmalarda 22 Afgan güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'daki Taliban yönetimi Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok noktaya nedensiz şekilde ateş açmakla suçlandı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan güvenlik güçlerinin bu duruma derhal etkili bir şekilde karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın saldırılarına verilen karşılık sonucunda 22 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Açıklamada, çeşitli bölgelerde Taliban rejimi güçlerine yönelik operasyonlar yürütüldüğü bildirilirken, Pakistan ordusunun ülkenin Chitral bölgesinde Afganistan'a ait kontrol noktalarını imha ettiği kaydedildi. Khyber Pakhtunkhwa'daki Bajaur ve Pencap eyaletindeki Chakwal'daki çeşitli bölgelerde de saldırılara tam güçle karşılık verildiği aktarılırken, Bajaur'da iki Afgan kontrol noktasının daha imha edildiğinin altı çizildi.