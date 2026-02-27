Pakistan-Afganistan sınır hattı kaç km, savaş neden çıktı? Durand Hattı nedir, neden önemli?

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 13:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Pakistan ile Afganistan arasındaki yaklaşık 2.600 kilometrelik sınır hattı, 1893'te belirlenen Durand Hattı'na dayanıyor. Afganistan'ın resmi sınır olarak tanımadığı bu hat, son günlerde artan silahlı çatışmaların ve karşılıklı hava saldırılarının merkezinde yer alıyor.

Pakistan ile Afganistan'ı ayıran Durand Hattı, yalnızca coğrafi bir çizgi değil; etnik yapı, güvenlik tehditleri ve bölgesel güç dengeleri açısından kritik bir hat olarak öne çıkıyor. Son günlerde karşılıklı düzenlenen saldırılar, sınır hattındaki gerilimi tırmandırdı ve iki ülke arasındaki askeri hareketliliği artırdı.

PAKİSTAN - AFGANİSTAN SAVAŞI NEDEN ÇIKTI? Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin temelinde, 1893 yılında çizilen Durand Hattı bulunuyor. Britanya Hindistanı ile Afganistan Emirliği arasında belirlenen bu sınır, Peştun nüfusun yaşadığı bölgeleri iki ayrı ülke arasında bıraktı. Bu durum, yıllar içinde hem siyasi hem de toplumsal tartışmaları derinleştirdi. Afganistan yönetimi, söz konusu hattı resmi sınır olarak kabul etmiyor. Pakistan'ın sınır boyunca inşa ettiği çelik bariyerleri "işgal hattı" olarak değerlendiriyor.

A Haber yayınında süreci değerlendiren Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, 22-26 Şubat tarihleri arasında Pakistan askeri noktalarına yönelik ateş açılmasıyla başlayan sürece dikkat çekti. Pakistan yönetimi, Afganistan sınır hattında TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) ve DEAŞ Horasan yapılanmasına ait kampların bulunduğunu ve bu unsurların Pakistan topraklarına saldırılar düzenlediğini belirtti. Açıklamasında "Özellikle geçtiğimiz günlerde bir camiye yönelik düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, bardağı taşıran son damla oldu. Pakistan Hava Kuvvetleri; Paktiya, Kandahar ve Helmand gibi bölgelerde Afganistan ordusuna ait kontrol noktalarını ve mevzileri vurdu" dedi.

PAKİSTAN - AFGANİSTAN SINIR HATTI KAÇ KM? Pakistan ile Afganistan arasındaki kara sınırı yaklaşık 2.600 kilometre uzunluğundadır. Uluslararası literatürde Durand Hattı olarak anılan bu sınır, batıda İran sınırından başlayarak doğuda Çin sınırına kadar uzanır. Güney Asya'nın en uzun ve en tartışmalı sınır hatlarından biri olarak kabul edilir.