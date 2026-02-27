CHP'de ihraç krizi derinleşiyor: "Arınalım" diyen partiden kovuluyor

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de içinde yaşanan çatırdamaları ve ihraç edilen vekillerin yayınladığı ortak bildiriyi ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Selvi, CHP yönetiminin eleştiri hoşgörüsüzlüğü ve partiyi saran kirli yolsuzluk ve rüşvet sarmalının ifşa olmasıyla, " yolsuzluk var" diyenlere tek tek CHP'den uzaklaştırıldığını ve rüşvet iddialarının hedeflerindeki isimlerin ise baş tacı edildiği belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) şaibeli kurultay, yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve taciz skandallarının ardı arkası kesilmezken parti içindeki ihraçlar ise gündemdeki yerini koruyor. 30 CHP'li belediye başkanının "Yolsuzlukta adı geçenler partiden arındırılsın" çıkışı ihraç depremini beraberinde getirdi. CHP'de içerisinde Özgür Özel yönetimini eleştirenlerin sayısı her geçen gün artarken toplu ihraç operasyonu ise A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı.

Parti içindeki kirli düzenden arınmak isteyen isteyen eski ilçe başkanlarının genel bildirisi, CHP'nin deprem etkisi oluşturdu. Süreci değerlendiren Abdulkadir Selvi, "CHP ciddi bir şekilde yolsuzluk ve rüşvet töhmeti altında, Cumhuriyet Halk Partisi bu rüşvet ve yolsuzluk söylentilerine karşı korunmamalı" ifadesini kullandı. Bildiride yer alan rüşvete karışanların parti ile ilişiğinin durdurulması talebine karşılık yönetiminin ihraç yolunu seçmesini eleştiren Selvi, "CHP'yi kirletenler değil, 'parti kirlenmesin' diyenler ihraç edildi" sözleriyle partideki sorunlu sisteme tepki gösterdi.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"PARTİYİ ELEŞTİRENLER CHP'DEN İHRAÇ EDİLİYOR"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Faik Öztırak, Engin Altay, Gürsel Erol, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Hüseyin Yıldız ve Sevda Erdağ Kılıç gibi 7 milletvekilin CHP'yi eleştirerek yaptığı açıklamada "CHP'de parti içinde zaman zaman eleştiriler olmuştur ve ne olursa olsun bu durum CHP'nin ruhuna aykırıdır" dediklerini belirtti.

Rüşvet ve yolsuzlukla anılan isimlerin CHP'de kilit noktalara taşınmasını eleştiren Selvi, özellikle Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'e dikkat çekerek, "Bu açıklamada CHP Genel Merkez Yönetimi rüşvet, hırsızlık yapanların yanında yer alıyor. Buna itiraz edenleri partiden ihraç ediyor. Ve bu ihraçların başında Turan Taşkın Özer var.Turan Taşkın Özer; Beylikdüzü'nde yolsuzluk, para kuleleri ve İBB'deki yolsuzluk iddialarının tam göbeğinde yer alan bir isimdir. Hakkında fezleke düzenlenen bir ismin, yolsuzluğa itiraz edenleri ihraç etmesi CHP'nin içler acısı halinin bir özetidir" dedi.