CHP'nin kronik ötekileştirme hastalığı nüksetti: 28 Şubat kafasından kurtulamıyorlar

Türkiye, yüzyıllardır farklı inançların, kültürlerin ve yaşam tarzlarının barış içinde bir arada yaşadığı devasa bir medeniyet coğrafyası. Anayasal güvence altında olan din ve vicdan özgürlüğü, bugünlerde bir kesimin "seçici" yaklaşımıyla yeniden tartışma konusu yapılmak isteniyor.

ÖZGÜRLÜK SADECE BİR KESİM İÇİN Mİ?

Türkiye'de yılbaşı kutlamaları, Noel etkinlikleri ve milli bayramlardaki kamusal süslemeler nasıl ki anayasal bir hak ve demokratik bir zenginlik olarak görülüyorsa; 11 ayın sultanı Ramazan ayı hazırlıkları da aynı çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak son dönemde mahyaların asılması, camilerin ışıklandırılması ve okullardaki manevi etkinlikler, belli çevreler tarafından "gericilik" ya da "laikliğe aykırılık" yaftasıyla hedef alınıyor. İnanç özgürlüğünün sadece belli yaşam tarzları için geçerli olduğunu savunan bu anlayış, "kronik ötekileştirme hastalığının" bir dışa vurumu olarak yorumlanıyor.

168 "SÖZDE" AYDININ MANİDAR ÇIKIŞI

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimi tüm ülkeyi sarmışken, kendisini "aydın" olarak tanımlayan 168 isimden ortak bir açıklama geldi. Türkiye'nin "gerici bir kuşatma" altında olduğunu iddia eden bu bildirinin zamanlaması ise oldukça manidar bulundu. Toplumun geniş kesimlerinde "Neden şimdi?" sorusunu uyandıran bu çıkış, 1990'lı yılların o karanlık manşetlerini ve vesayetçi dilini hatırlattı.