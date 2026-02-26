CHP'li Sarıyer Belediyesi’nde "rüşvet" skandalı! Kültür merkezini çiftliğe çevirmişler

GEZEN'İN YAPIMCISINA FATURA KESTİM Sabah'ın haberine göre Skandala ilişkin iddialar arasında, usta oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen'in ekibiyle birlikte Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'ni (BKSM) oyun provası için kullanmak istediği, 35 günlük kullanım bedeli olarak 2.5 milyon lira istendiği yer almıştı.

İddiaya göre Gezen'in yapımcısı Mehmet Uslu'nun Kolektif isimli firması ilk etapta Bilal Mavi'ye 1 milyon 950 bin TL ödeme gerçekleştirdi. Kalan tutarın ödenmemesi üzerine tiyatro ekibinin merkeze alınmadığı, bunun üzerine Gezen'in ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak durumu ilettiği öne sürülmüştü.

İŞLETMECİ SABAH'A KONUŞTU İddiaların odağındaki isim olan işletmeci Bilal Mavi, konuştu. Mavi, "Gezen'in yapımcısından alınan 1 milyon 950 bin TL'lik ödemenin tamamının faturalı olduğunu iddia etti. Belediyeye yapılması gereken ödemelerin dekontlu şekilde yatırıldığını söyledi. Mavi, 35 gün üzerinden hafta içi kullanım esasına dayalı sözleşme yapıldığını ancak fiili kullanımın 18 gün sürdüğünü belirtti. Hafta sonu kullanımlarının fiyatı artırdığını, kalan 12 güne ilişkin yaklaşık 400– 450 bin TL'lik ödemenin yapılmadığını öne sürdü. Ödeme planına uyulmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini söyleyen Mavi, "Belediyeyle ticari ilişkimi riske atamam. Ödeme yapılmadığı için çalışmayı bitirdim. Alacak verecek kalmadı" dedi.

ÖZEL ARADI, ÜCRETSİZ OLDU Mavi ayrıca, Özgür Özel'in belediyeyi aramasının ardından tiyatro ekibinden özür dilendiğini, hatta Gezen'in ekibinin 5 Mart'a kadar kültür merkezini ücretsiz kullanacağını da kaydetti. Mavi, kamu zararının bu aşamada oluştuğunu iddia etti.

İNCELEME SÜRÜYOR İddiaların ardından İstanbul Valiliği Milli Emlak birimlerince inceleme başlatılmıştı. Sarıyer Belediyesi de teftiş ve denetim sürecinin başladığını açıklamıştı. Kültür merkezlerinin tahsis şartlarına aykırı kullanılıp kullanılmadığı ve yapılan ödemelerin resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığı, yürütülen inceleme sonucunda netlik kazanacak.