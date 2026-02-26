CHP'li Sarıyer Belediyesi’nde "rüşvet" skandalı! Kültür merkezini çiftliğe çevirmişler
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sarıyer Belediyesi'nin iki kültür merkezini rant kapısına çevirdiği ortaya çıktı. Bir süredir ihale yapılmadan işletilen merkezin, üçüncü kişilere milyonlarca lira bedelle kiralandığı belirtilirken, sorumlu iki belediye yetkilisi görevden alındı.
İstanbul'da CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne, İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere devredilmemesi şartıyla "belediye hizmet alanı" olarak tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'yle ilgili skandal büyüyor.
İKİ KİŞİ GÖREVDEN ALINDI
Merkezlerin tahsis şartlarına aykırı şekilde ticari faaliyetlere açıldığı iddiaları sonrası Sarıyer Belediyesi'nde görevden alınmalar başladı.
İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Uztaş görevden alınırken, kültür merkezlerinden sorumlu memur Galip Ceylan ise 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Yaşanan skandala ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.
Belediye, 2022-2025 yılları arasında kültür merkezlerinin işletmesini Bilal Mavi'ye verdi. Ticari faaliyet yürütülmemesi gereken merkez için ihale açıldığı, ancak ihale süresi dolmasına rağmen merkezlerin yeni ihale yapılmadan Mavi tarafından işletilmeye devam ettiği öne sürüldü.
Merkezlerin salonları ile otoparklarının ticari organizasyonlara tahsis edildiği kaydedildi.