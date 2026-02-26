CHP'de bir çökme hikayesi daha: İstanbul'daki "Ekosistem" İzmir'e taşındı

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP’li belediyelerde yeni bir “çökme” iddiasını gündeme taşıdı. Övür, parti içi iktidar mücadeleleri ve yolsuzluk tartışmalarının sürdüğünü belirterek, İzmir Balçova’daki Selwey Outlet çevresinde yer alan iki petrol istasyonunun yıllardır hukuksuz şekilde işletildiği öne sürdü. Övür yaşanan bu olayla birlikte İstanbul'daki "ekosistemin" İzmir'e taşındığının altını çizdi.

CHP'de bir yolsuzluk skandalı daha İzmir'de patlak verdi (AA) EKOSİSTEM İZMİR'E TAŞINDI Bu gelişmeyi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerde tartışılan uygulamaların bir uzantısı olarak değerlendiren Övür, İstanbul'da şekillendiğini savunduğu "ekosistemin" artık İzmir'e de taşındığını ifade etti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Parti içi iktidar savaşı ve ihraçlar sürüyor, yolsuzluk ve çökme hikâyeleri bitmek bilmiyor. Soruşturmalar, açılan davalar bir yana, yeni yeni "rüşvet ve çökme" iddiaları izleyenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtiyor." ifadelerini kullandı.

Övür yazısında İstanbul'daki ʺekosistemʺin İzmir'e taşındığını vurguladı (ahaber.com.tr) İşte Mahmut Övür'ün 'CHP'de yeni bir 'çökme' skandalı' başlıklı yazısı: Başkan Erdoğan bir süredir, "Dünyada Türkiye rüzgârı estiğini" söylüyor. Bunu da Kanada ya da Almanya başbakanlarının sözlerinde, Ortadoğu veya Afrika'daki siyasi sahalarda görüyoruz. Liderlerin dilinden, siyasi uzmanların analizlerinden Türkiye eksik olmuyor. Dönün iktidar olacağını söyleyen ana muhalefet partisi CHP'ye bakın, orada tam tersi rüzgârlar esiyor. Parti içi iktidar savaşı ve ihraçlar sürüyor, yolsuzluk ve çökme hikâyeleri bitmek bilmiyor. Soruşturmalar, açılan davalar bir yana, yeni yeni "rüşvet ve çökme" iddiaları izleyenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtiyor. FETÖ soruşturmaları için geldiğim İzmir'de nereye baksam, kiminle konuşsam ya kooperatif olayındaki gibi bir yolsuzluk skandalından söz ediliyor ya da operasyonlar sürmesine ve bütün gözler CHP belediyelerinde olmasına rağmen pervasızca devam eden ihale kıyaklarından, "çöküş" hikâyelerinden yakınılıyor. İşte o çöküş hikâyelerinden biri İzmir'in Balçova ilçesi sınırları içinde yaşanıyor. Çeşme'ye otomobille gidenler iyi bilir, yol üstünde bir AVM var, Selwey Outlet... Sahibi işadamı Mehmet Tekinalp görünüyor.