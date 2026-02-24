Katliamcı Bakan Gvir’den skandal baskın! A Haber’de sert tepki: "Siyonistler afişe oldukça batıyor"

Katil İsrail, işgalci ve yayılmacı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Askerler eşliğinde Necef Çölü'ndeki Bedevi köyüne baskın düzenleyen Itamar Ben-Gvir, evi için tüm yasal izinlere sahip olduğunu haykıran Filistinli vatandaşa karşı sergilediği küstah tavırla infial yarattı.

SİYONİST BAKANDAN ALÇAK TEHDİT

Görüntülere yansıyan o anlarda Ben-Gvir, "Umrumda değil. Yahudiler, kanunların üstündedir." diyerek mülk sahibine sadece iki saat süre tanıdı.

Yıkım sırasında Filistinlileri topraklarından tamamen sürmekle tehdit eden Ben-Gvir, "Tel Aviv'i sizden aldık. Birüssebi'yi sizden aldık. Burada kalmanıza izin vereceğimizi mi sanıyorsunuz? Buranın sahipleri biziz. Kalanları da alacağız." ifadelerini kullanarak ırkçı ve yayılmacı emellerini bir kez daha açıkça ortaya koydu.

"SİYONİSTLER AFİŞE OLDUKÇA BATIYOR"

A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, 1948'den beri yaşanan zulmün artık sosyal medya ve teknoloji sayesinde gizlenemediğini belirtti.

Ekren Kızıltaş, "Vaktiyle yolu buraya düşen birisi bu görüntüyü gördüğünde, 'Bu ne alçaklık?' der. Bakanın 'bir şey ifade etmez' dediği belgeler, devletin verdiği belgeler. Niye ifade etmez? Çünkü biz demokrat değiliz, hukuk devleti değiliz diyorlar. Kafalarının arkasından uydurdukları sözde dini kaynaklarla hareket ediyorlar" sözleriyle İsrail'in mürteci yapısına dikkat çekti.

İsrail'in her geçen gün dünyada daha fazla deşifre olduğunu vurgulayan Kızıltaş, "İsrail bütün bunlar afişe oldukça bence batıyor. Hani 'konuştukça batıyor' diye bir laf vardır; İsrail'in ne mal olduğunu, Siyonistlerin ne kadar alçak olduğunu defaatle görüyoruz." dedi.