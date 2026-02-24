CANLI YAYIN

Katliamcı Bakan Gvir’den skandal baskın! A Haber’de sert tepki: "Siyonistler afişe oldukça batıyor"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katliamcı Bakan Gvir’den skandal baskın! A Haber’de sert tepki: "Siyonistler afişe oldukça batıyor"

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Necef Çölü’nde Filistinli bir Bedevinin evini yıktırırken hukuk tanımazlığını dünyaya ilan etti. Bölgedeki mülkiyet belgelerini hiçe sayan ve "Yahudiler kanunların üstündedir" diyen Ben-Gvir’in küstah tehditlerini ve Siyonist lobinin kirli yüzünü A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, İsrail’in artık "konuştukça battığını" ve Amerika’nın bu "siyonist esaretinden" kurtulma arayışına girdiğini vurguladı.

Katil İsrail, işgalci ve yayılmacı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Askerler eşliğinde Necef Çölü'ndeki Bedevi köyüne baskın düzenleyen Itamar Ben-Gvir, evi için tüm yasal izinlere sahip olduğunu haykıran Filistinli vatandaşa karşı sergilediği küstah tavırla infial yarattı.

SİYONİST BAKAN BEN-GVİR'DEN NECEF'TE KAN DONDURAN TEHDİT

SİYONİST BAKANDAN ALÇAK TEHDİT

Görüntülere yansıyan o anlarda Ben-Gvir, "Umrumda değil. Yahudiler, kanunların üstündedir." diyerek mülk sahibine sadece iki saat süre tanıdı.

Yıkım sırasında Filistinlileri topraklarından tamamen sürmekle tehdit eden Ben-Gvir, "Tel Aviv'i sizden aldık. Birüssebi'yi sizden aldık. Burada kalmanıza izin vereceğimizi mi sanıyorsunuz? Buranın sahipleri biziz. Kalanları da alacağız." ifadelerini kullanarak ırkçı ve yayılmacı emellerini bir kez daha açıkça ortaya koydu.

"SİYONİSTLER AFİŞE OLDUKÇA BATIYOR"

"SİYONİSTLER AFİŞE OLDUKÇA BATIYOR"

A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, 1948'den beri yaşanan zulmün artık sosyal medya ve teknoloji sayesinde gizlenemediğini belirtti.

Ekren Kızıltaş, "Vaktiyle yolu buraya düşen birisi bu görüntüyü gördüğünde, 'Bu ne alçaklık?' der. Bakanın 'bir şey ifade etmez' dediği belgeler, devletin verdiği belgeler. Niye ifade etmez? Çünkü biz demokrat değiliz, hukuk devleti değiliz diyorlar. Kafalarının arkasından uydurdukları sözde dini kaynaklarla hareket ediyorlar" sözleriyle İsrail'in mürteci yapısına dikkat çekti.

İsrail'in her geçen gün dünyada daha fazla deşifre olduğunu vurgulayan Kızıltaş, "İsrail bütün bunlar afişe oldukça bence batıyor. Hani 'konuştukça batıyor' diye bir laf vardır; İsrail'in ne mal olduğunu, Siyonistlerin ne kadar alçak olduğunu defaatle görüyoruz." dedi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

AMERİKA SİYASETİNDE SİYONİST LOBİ KISKACI

Siyonist lobinin ABD üzerindeki tahakkümüne de değinen Kızıltaş, lobinin finans ve medya gücüyle siyasetçileri adeta rehin aldığını ifade etti. Kızıltaş, "Amerika'da Kongre'de ciddi manada fonladıkları ve paçalarındaki çamurlar sebebiyle ellerinde tuttukları bir sürü insan var. Onlara 'Bizim istediğimizi yapmazsan seni rezil ederiz' diyorlar. Siyonistlere bu kadar kul köle olmayalım, farenin emrindeki fil durumuna düşmeyelim diyenlerin karşısına parayla başka adaylar çıkarıyorlar." diyerek sistemin işleyişini anlattı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Ancak bu durumun değişmeye başladığını belirten Kızıltaş, "300 küsur milyonluk bir ülke, hepi topu 7 milyonluk bir Yahudi grubunun emrinde. Bu çok incitici bir şey. Gazzeliler dünyayı uyandırdı ve Amerika'nın artık kendini kurtarma ameliyesi başlayacaktır." şeklinde konuştu.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

"SİYONİST LOBİSİ ABD'Yİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"

Bölgesel gerilimlere ve ABD'nin İran politikasındaki tutarsızlıklara değinen Ekrem Kızıltaş, İsrail'in ve Siyonist lobinin ABD'yi savaşa itmeye çalıştığını savundu. Kızıltaş, "Bir buçuk aydır papatya falı açıyoruz; Amerika İran'ı bu gece mi vurur, yarın mı vurur diye. Trump belki de paçalarındaki çamurlar sebebiyle baskı altında ama şu ana kadar İran'ı vurmayışı belki de bu dirençle alakalı." dedi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İran'daki protestoların arkasında CIA ve Mossad müdahalesi olduğunu belirten Kızıltaş, "Adam kalktı 'ben seni protestolarda ölenler için vuracağım' diyor. İyi de sebep sensin; ambargoyla ekonomiyi kıran, köşeye sıkıştıran sensin." ifadeleriyle küresel güçlerin ikiyüzlü politikasını eleştirdi.

Ortadoğuda savaş sinyalleri!Ortadoğuda savaş sinyalleri! ORTADOĞYUDA SAVAŞ SİNYALLERİ!
Dünyadan Katil İsrail’e ortak bildiriDünyadan Katil İsrail’e ortak bildiri DÜNYADAN KATİL İSRAİL'E ORTAK BİLDİRİ
Hırvatistanda İsrail krizi: Cumhurbaşkanı, bakana çağrı yaptıHırvatistanda İsrail krizi: Cumhurbaşkanı, bakana çağrı yaptı HIRVATİSTAN'DA İSRAİL KRİZİ: CUMHURBAŞKANI, BAKANA ÇAĞRI YAPTI
Hamas: İsrailin hapishane muamelesi patlamaya yol açabilirHamas: İsrailin hapishane muamelesi patlamaya yol açabilir HAMAS: İSRAİL'İN HAPİSHANE MUAMELESİ PATLAMAYA YOL AÇABİLİR
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsraile sert tepkiAK Parti Sözcüsü Çelikten İsraile sert tepki AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN İSRAİL'E SERT TEPKİ
Katil İsrailin Gazzede katlettiği Filistinli sayısı 72 bin 72 olduKatil İsrailin Gazzede katlettiği Filistinli sayısı 72 bin 72 oldu KATİL İSRAİL'İN GAZZE'DE KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 72 BİN 72 OLDU
Katil İsrail Gazzenin yeniden inşasına katkı sunmayacakKatil İsrail Gazzenin yeniden inşasına katkı sunmayacak KATİL İSRAİL GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA KATKI SUNMAYACAK
Katliamcı Bakan Gvir’den skandal baskın! A Haber’de sert tepki: "Siyonistler afişe oldukça batıyor" - 4

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın