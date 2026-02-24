Katliamcı Bakan Gvir’den skandal baskın! A Haber’de sert tepki: "Siyonistler afişe oldukça batıyor"
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Necef Çölü’nde Filistinli bir Bedevinin evini yıktırırken hukuk tanımazlığını dünyaya ilan etti. Bölgedeki mülkiyet belgelerini hiçe sayan ve "Yahudiler kanunların üstündedir" diyen Ben-Gvir’in küstah tehditlerini ve Siyonist lobinin kirli yüzünü A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, İsrail’in artık "konuştukça battığını" ve Amerika’nın bu "siyonist esaretinden" kurtulma arayışına girdiğini vurguladı.
Katil İsrail, işgalci ve yayılmacı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Askerler eşliğinde Necef Çölü'ndeki Bedevi köyüne baskın düzenleyen Itamar Ben-Gvir, evi için tüm yasal izinlere sahip olduğunu haykıran Filistinli vatandaşa karşı sergilediği küstah tavırla infial yarattı.
SİYONİST BAKANDAN ALÇAK TEHDİT
Görüntülere yansıyan o anlarda Ben-Gvir, "Umrumda değil. Yahudiler, kanunların üstündedir." diyerek mülk sahibine sadece iki saat süre tanıdı.
Yıkım sırasında Filistinlileri topraklarından tamamen sürmekle tehdit eden Ben-Gvir, "Tel Aviv'i sizden aldık. Birüssebi'yi sizden aldık. Burada kalmanıza izin vereceğimizi mi sanıyorsunuz? Buranın sahipleri biziz. Kalanları da alacağız." ifadelerini kullanarak ırkçı ve yayılmacı emellerini bir kez daha açıkça ortaya koydu.
"SİYONİSTLER AFİŞE OLDUKÇA BATIYOR"
A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, 1948'den beri yaşanan zulmün artık sosyal medya ve teknoloji sayesinde gizlenemediğini belirtti.
Ekren Kızıltaş, "Vaktiyle yolu buraya düşen birisi bu görüntüyü gördüğünde, 'Bu ne alçaklık?' der. Bakanın 'bir şey ifade etmez' dediği belgeler, devletin verdiği belgeler. Niye ifade etmez? Çünkü biz demokrat değiliz, hukuk devleti değiliz diyorlar. Kafalarının arkasından uydurdukları sözde dini kaynaklarla hareket ediyorlar" sözleriyle İsrail'in mürteci yapısına dikkat çekti.
İsrail'in her geçen gün dünyada daha fazla deşifre olduğunu vurgulayan Kızıltaş, "İsrail bütün bunlar afişe oldukça bence batıyor. Hani 'konuştukça batıyor' diye bir laf vardır; İsrail'in ne mal olduğunu, Siyonistlerin ne kadar alçak olduğunu defaatle görüyoruz." dedi.
AMERİKA SİYASETİNDE SİYONİST LOBİ KISKACI
Siyonist lobinin ABD üzerindeki tahakkümüne de değinen Kızıltaş, lobinin finans ve medya gücüyle siyasetçileri adeta rehin aldığını ifade etti. Kızıltaş, "Amerika'da Kongre'de ciddi manada fonladıkları ve paçalarındaki çamurlar sebebiyle ellerinde tuttukları bir sürü insan var. Onlara 'Bizim istediğimizi yapmazsan seni rezil ederiz' diyorlar. Siyonistlere bu kadar kul köle olmayalım, farenin emrindeki fil durumuna düşmeyelim diyenlerin karşısına parayla başka adaylar çıkarıyorlar." diyerek sistemin işleyişini anlattı.
Ancak bu durumun değişmeye başladığını belirten Kızıltaş, "300 küsur milyonluk bir ülke, hepi topu 7 milyonluk bir Yahudi grubunun emrinde. Bu çok incitici bir şey. Gazzeliler dünyayı uyandırdı ve Amerika'nın artık kendini kurtarma ameliyesi başlayacaktır." şeklinde konuştu.