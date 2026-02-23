Hamas'tan uyarı: İsrail hapishanelerindeki muamele patlamaya neden olabilir

Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ramazanda da kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığını belirterek, cezaevlerinde "bir patlamanın" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesi başta olmak üzere İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilere yönelik uygulamalara tepki gösterdi.



İsrail hükümetinin Filistinli esirlerin iradesini kırmak ve kararlılıklarını zayıflatmak amacıyla saldırgan politikalar izlediğini belirten Merdavi, ramazan ayında tıbbi ihmalin arttığını, esirlerin yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını ifade etti.



Merdavi, söz konusu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından ve başta hastalar ile yaşlılar olmak üzere Filistinli esirlerin hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

"TÜM ÇATIŞMA ALANLARI HAREKETE GEÇİRİLMELİ"



İsrail hapishanelerinde bir "patlama" yaşanabileceği uyarısında bulunan Merdavi, "Baskıcı politikalarla esirleri hedef almak onlara boyun eğdirmeyecek, aksine kararlılıklarını güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.



Filistinli esirlerin direnişin canlı kanıtı olduğunu vurgulayan Merdavi, Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinliler ile İslam dünyasına seslenerek "İsrail hapishanelerindeki esirlere destek için gösteri ve etkinlikler düzenlenmesi" çağrısında bulundu.



Merdavi, Filistinli esirlerin yanında olunması gerektiğini belirterek, onlara destek amacıyla "tüm çatışma alanlarının" harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.