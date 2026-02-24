ABD’ye ait 12 F-22 savaş uçağı, İran’a yönelik olası saldırı iddiaları sürerken İsrail’in güneyindeki bir askeri üsse indi. Konuşlandırmanın, Washington’un Orta Doğu’daki askeri varlığını artırma stratejisinin parçası olduğu belirtilirken, gelişme İran-ABD nükleer müzakereleri öncesi bölgede tansiyonu yükseltti.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, İran'a yönelik olası bir ABD saldırısının tartışıldığı günlerde İsrail'in güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan F-22'lerin ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasının bir parçası olarak İsrail'e getirildiği aktarıldı.

ABD ordusuna ait 12 adet F-22'nin İsrail'in güneyindeki hava üslerinden birine indiğine dikkat çekilen haberde, uçakların "düşman topraklarına girerek hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme görevi" üstleneceği ileri sürüldü. Haberde, ABD'nin uçakları İsrail'e konuşlandırma kararının, "İsrail'in füze saldırılarına karşı hazırlıklı olması ve 12 gün savaşında edinilen deneyimlerden kaynaklandığı" iddia edildi.