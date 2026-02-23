AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı yoktur

Türkiye, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin son açıklamalarına yönelik sert bir diplomatik tepki verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı kapsamlı yazılı açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ve diğer Arap bölgeleri üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği olmadığını vurgulayarak, Huckabee'nin söylemlerini hem uluslararası hukuka aykırı hem de insanlık dışı olarak nitelendirdi.

"İSRAİL'İN EGEMENLİK İDDİALARI GAYRI MEŞRU"

Çelik açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze gibi işgal altındaki topraklarda egemenlik iddiasının uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu belirtti. Bu topraklar üzerindeki herhangi bir hakimiyet iddiasının hem Filistinlilere hem de bölgedeki diğer Arap devletlerine yönelik bir tehdit anlamına geldiğini söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze'yi ayırma girişimlerini "mekansal soykırım" olarak tanımladı.

İşgal altındaki topraklarda yerleşim faaliyetlerinin ise açık bir saldırı olduğunu kaydetti.

Çelik, "ABD büyükelçisinin Gazze'de çocukların öldürülmesine destek veren açıklaması insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır" ifadesini kullandı.

Bu değerlendirmeler, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Huckabee'nin Ortadoğu'nun büyük bölümüne ilişkin tartışmalı sözleriyle aynı zamana denk geldi.

"TEOLOJİK-FANATİK İDDİALAR" VURGUSU

Ömer Çelik, ABD Büyükelçisi'nin söylemlerini "teolojik-fanatik iddialar" olarak tanımlayarak bu tür yaklaşımların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının bölgede çok vahim sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Çelik'in açıklamasında öne çıkan mesajlar şöyle:

Dost ve kardeş Arap devletlerinin egemenliğine yönelik tehditlerin gayrı meşru olduğu

Her türlü saldırganlık ve yayılmacı söylemin en güçlü şekilde kınandığı

Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik bir Filistin Devletini savunmaya devam edeceği

Çelik, "Soykırım örgütü'ne karşı mücadele insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir" diyerek Türkiye'nin bu çabaların en önünde yer aldığını belirtti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ MIKE HUCKABEE NE DEMİŞTİ?

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li yorumcu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda İsrail'in Orta Doğu'nun geniş bir kısmı üzerinde Tevrat'a dayalı bir hak iddia edebileceğine yönelik ifadeler kullanmıştı. Buna göre Huckabee, İncil'de geçen "Mısır'ın Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne" uzanan topraklara ilişkin yorumu gündeme getirerek "İsrail'in bu toprakları alması iyi olurdu" gibi sözler sarf etti.