CANLI YAYIN

Ortadoğu'da savaş gerilimi! Tahran'dan "Hazırız" mesajı: ABD Hürmüz'de dev kuşatma | "İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ortadoğu'da savaş gerilimi! Tahran'dan "Hazırız" mesajı: ABD Hürmüz'de dev kuşatma | "İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"

Ortadoğu’da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan savaş gerilimi her geçen gün daha da tırmanıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı planını değerlendirdiklerini açıklaması tansiyonu daha da yükseltti.A Haber ekranlarına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İsrail yanlısı çevrelerin savaşı kışkırttığını söyledi. Öte yandan A Haber, her iki başkentten gerçekleştirdiği canlı yayınlarla bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırı planını değerlendirdiğini açıklamasının ardından Ortadoğu'da sinir uçları gerildi.

Tahran cephesinden "Savaşa da diplomasiye de hazırız" mesajı yükselirken, Hürmüz Boğazı'nın "akıllı sistemlerle" kapatılması gündeme geldi. Bölgede askeri hareketlilik zirve yaparken, Rusya'dan İran'a gizemli askeri sevkiyat yapıldığı ve Avrupa ülkelerinin bölgedeki askerlerini çekmeye başladığı bildirildi.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

"İSRAİL AĞIZLI ÇEVRELER SAVAŞI DİLLENDİRİYOR"

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim tüm dünyayı teyakkuza geçirirken, A Haber ekranlarına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'dan bölgedeki dengeleri sarsacak çarpıcı analizler geldi. Trump'ın bölgeye yaptığı devasa askeri yığınağın "baskı" odaklı bir strateji olduğunu belirten Başbuğ, olası bir savaşın İran için ciddi yara alacağını vurguladı.

Ortadoğu'daki askeri hareketliliği ve olası savaşın sonuçlarını değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Bir savaş uzun vadede İran için felaket olur. İran'ın mevcut harp silah araçlarıyla Amerika ile baş etmesi mümkün değil. Haftalarca sürecek bir savaşta İran çok ciddi yara alır. Ancak Amerika bütün bu yığınağı yaptı diye illa vuracak kanaatinde değilim" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'da savaş gerilimi! Tahran'dan "Hazırız" mesajı: ABD Hürmüz'de dev kuşatma | "İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor" - 2

ABD'nin bölgedeki hava gücüne dikkat çeken Başbuğ, "Sadece Lincoln uçak gemisinde 80'e yakın uçak var, ikincisiyle bu sayı 160'a çıkıyor. F-35'ler, F-16'lar, F-22'ler bölgede uçuşuyor ancak bu yığınağın temel amacı baskı kurmaktır" sözleriyle askeri tablonun caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Hem ABD hem de İran cephesinde farklı görüşlerin çatıştığını vurgulayan Coşkun Başbuğ, "Bir tarafta 'asla geri adım atmayız' diyenler, diğer tarafta ise aklıselim bir yaklaşımla müzakere yolunu seçenler var. İran'da Pezeşkiyan ve Arakçi gibi isimler, uzun vadede ağır bedeller ödememek için nükleer konusunda masada çözüm aranması gerektiğini savunuyor" dedi.

Karşı cephedeki savaş yanlısı yapıları deşifre eden Başbuğ, "İsrail'in tamamı 'İran yerle bir edilmeli' diyerek savaş tamtamları çalıyor. Amerika'da da Lindsey Graham ve Rubio gibi isimler aynı ağzı kullanıyor. İran içerisinde ise 'şahin kanat' dediğim, arka planda İsrail ile iş birliği içinde olan ve benim 'İran'ın FETÖ bacağı' olarak adlandırdığım yapı teslimiyete şiddetle karşı çıkarak savaşı körüklüyor" açıklamalarında bulundu.

Ortadoğu'da savaş gerilimi! Tahran'dan "Hazırız" mesajı: ABD Hürmüz'de dev kuşatma | "İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor" - 3

Geçmişteki müzakere süreçlerinin nasıl sabote edildiğini anlatan Başbuğ, "Trump daha önce meseleyi bir noktaya getirmiş, beş tur görüşme yapılmıştı. Trump 'yarın müjdeyi alacaksınız' dediği gece İsrail, Amerika'ya sormadan İran'ı vurdu. Amaç masayı dağıtmaktı ve başardılar. O günden sonra diplomasi yerini savaş söylemlerine bıraktı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in füze konusunu da süreci tıkamak için kasıtlı olarak gündeme getirdiğini belirten Başbuğ, "Hiçbir ülke elindeki füzeleri verip 'al kardeşim ben çıplak ortadayım' demez. Bunu dediği an İran kamuoyu ayağa kalkar, devlet kimliği sorgulanır. İsrail bunu bildiği için süreci tıkamaya çalışıyor" sözleriyle gizli planı aktardı.

Ortadoğu'da savaş gerilimi! Tahran'dan "Hazırız" mesajı: ABD Hürmüz'de dev kuşatma | "İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor" - 4

TAHRAN'DAN DÜNYAYA "HAZIRIZ" MESAJI

ABD ile yaşanan gerilimde Tahran yönetimi askeri hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Süreci yakından takip eden A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, "Her iki olasılık için de biz hazırız. Hem savaşa hazırız hem diplomasiye hazırız" ifadelerini kullandığını aktardı. Askeri kanatta da hareketliliğin sürdüğünü belirten Karabağ, Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirilen geniş çaplı tatbikatta yeni füzelerin test edildiğini bildirdi.

İran'ın olası bir çatışma durumunda stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatma planında yeni bir yönteme geçeceği iddia ediliyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın artık eski usul mayınlama yöntemlerini kullanmayacağını belirterek, "İran artık eskiden olduğu gibi mayınlama sistemleriyle burayı kapatmayacaktır, akıllı sistemler ile bunu kapatacaktır" bilgisini paylaştı.

Bu yeni sistemin detaylarına ilişkin bölgedeki yorumları aktaran Karabağ, "İran dost ülkelere buradan geçiş izni verecek ancak düşmanların önünü kesecek" sözleriyle Tahran'ın, özellikle petrol ihtiyacının büyük kısmını buradan karşılayan Çin gibi müttefiklerini koruma planı yaptığını ifade etti.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

RUSYA'DAN KRİTİK SEVKİYAT VE TATBİKAT DİPLOMASİSİ

Bölgedeki gerilim sürerken İran ve Rusya arasındaki askeri iş birliği de dikkat çekiyor. Rusya ile yapılan ortak tatbikatın ardından Moskova'dan kalkan kargo uçaklarının İran'a savunma ekipmanı taşıdığı belirlendi. İran'ın Moskova Büyükelçisi, "Bu kargo uçakları iki ülke arasındaki savunma anlaşmasını yerine getirmektedir" açıklamasını yaparak silah sevkiyatını doğruladı. Ancak uçakların içindeki mühimmatın niteliği hakkında bilgi verilmedi. Öte yandan, daha önce üçlü olarak yapılan tatbikata bu kez Çin'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Diplomatik alanda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada nükleer görüşmelere ilişkin yanıtlarının 2-3 gün içinde ABD tarafına iletileceğini duyurdu. ABD'nin masadaki taleplerine değinen Arakçi, "ABD'nin masada 'sıfır zenginleştirme' meselesiyle ilgili bizden bir talebi olmadı" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

Ortadoğu'da savaş ihtimali konuşulurken, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı seçeneğini değerlendirmesi tansiyonu zirveye taşıdı. Washington kulislerine göre, aralarında Devrim Muhafızları'na ait merkezlerin de bulunduğu bazı kritik noktalar hedef listesinde yer alıyor; bölgeye uçak gemileri ve savaş uçakları sevk edildi. Gözler "Trump tetiğe basacak mı?" sorusuna çevrilirken, canlı yayına bağlanan A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri aktardı.

"ABD'NİN İRAN PLANI TRUMP'IN MASASINDA ONAY BEKLİYOR"

ABD'nin İran'a yönelik askeri hazırlıklarını değerlendiren A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Donald Trump evet, şaka yapmıyor, kısıtlı bir saldırı olabilir. Genel Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem askeri istihbarat çevrelerinde hem de Pentagon'da genel kanı bu" ifadelerini kullandı.

Saldırının kapsamına dair detaylar veren Sapmaz, "Donald Trump'ın artık önüne konulmuş nereler vurulacak; Amerikan orduları İran'da, Tahran'da, Devrim Muhafızları'nın önemli kontrol merkezleri gibi birçok noktalar belirlenmiş ve Donald Trump'a sunulmuş. Trump'tan şimdi onay bekleniyor" sözleriyle harekat planının hazır olduğunu aktardı.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

500 UÇAK VE DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİ YOLDA

Bölgedeki askeri hareketliliğin daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirten İrfan Sapmaz, "İkinci malum Abraham Lincoln uçak gemisi şu anda orada, ikinci USS Gerald Ford şu anda dünyanın en büyüğü, şu anda Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girdi. F-35'ler, F-22'ler, 500'ün üzerinde uçaktan bahsediliyor. Şu anda Amerikan ordusunun neredeyse üçte biri bölgede" bilgisini paylaştı.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr)Fotoğraf (Ahaber.com.tr)

Saldırının zamanlaması konusunda kritik bir noktaya parmak basan Sapmaz, "Donald Trump'ın, Ramazan ayı içerisinde böyle bir saldırıyı düzenlerse tüm İslam dünyasını karşısına alabileceği gibi bir endişesinin olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile 5.2 trilyon dolarlık bir anlaşmayı imzalayıp bu paraları beklerken; dolayısıyla Ramazan ayında böyle bir topyekûn bir saldırıya geçeceğine pek ihtimal vermiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran savaşı neyi tetikler?ABD-İran savaşı neyi tetikler? ABD-İRAN SAVAŞI NEYİ TETİKLER?
ABDde Ramazan coşkusu!ABDde Ramazan coşkusu! ABD'DE RAMAZAN COŞKUSU!
Gerald Ford gemisi Ortadoğuda!Gerald Ford gemisi Ortadoğuda! GERALD FORD GEMİSİ ORTADOĞU'DA!
Uluslararası İstikrar Gücüne asker göndermeye hazırızUluslararası İstikrar Gücüne asker göndermeye hazırız "ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ'NE ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ"
Gazzede barış İranda savaş mı?Gazzede barış İranda savaş mı? GAZZE'DE BARIŞ İRAN'DA SAVAŞ MI?
Polonyadan İrandaki vatandaşlarına uyarıPolonyadan İrandaki vatandaşlarına uyarı POLONYA'DAN İRAN'DAKİ VATANDAŞLARINA UYARI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın