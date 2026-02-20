Ortadoğu'da savaş gerilimi! Tahran'dan "Hazırız" mesajı: ABD Hürmüz'de dev kuşatma | "İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
Ortadoğu’da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan savaş gerilimi her geçen gün daha da tırmanıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı planını değerlendirdiklerini açıklaması tansiyonu daha da yükseltti.A Haber ekranlarına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İsrail yanlısı çevrelerin savaşı kışkırttığını söyledi. Öte yandan A Haber, her iki başkentten gerçekleştirdiği canlı yayınlarla bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırı planını değerlendirdiğini açıklamasının ardından Ortadoğu'da sinir uçları gerildi.
Tahran cephesinden "Savaşa da diplomasiye de hazırız" mesajı yükselirken, Hürmüz Boğazı'nın "akıllı sistemlerle" kapatılması gündeme geldi. Bölgede askeri hareketlilik zirve yaparken, Rusya'dan İran'a gizemli askeri sevkiyat yapıldığı ve Avrupa ülkelerinin bölgedeki askerlerini çekmeye başladığı bildirildi.
"İSRAİL AĞIZLI ÇEVRELER SAVAŞI DİLLENDİRİYOR"
ABD ve İran arasında tırmanan gerilim tüm dünyayı teyakkuza geçirirken, A Haber ekranlarına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'dan bölgedeki dengeleri sarsacak çarpıcı analizler geldi. Trump'ın bölgeye yaptığı devasa askeri yığınağın "baskı" odaklı bir strateji olduğunu belirten Başbuğ, olası bir savaşın İran için ciddi yara alacağını vurguladı.
Ortadoğu'daki askeri hareketliliği ve olası savaşın sonuçlarını değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Bir savaş uzun vadede İran için felaket olur. İran'ın mevcut harp silah araçlarıyla Amerika ile baş etmesi mümkün değil. Haftalarca sürecek bir savaşta İran çok ciddi yara alır. Ancak Amerika bütün bu yığınağı yaptı diye illa vuracak kanaatinde değilim" ifadelerini kullandı.
ABD'nin bölgedeki hava gücüne dikkat çeken Başbuğ, "Sadece Lincoln uçak gemisinde 80'e yakın uçak var, ikincisiyle bu sayı 160'a çıkıyor. F-35'ler, F-16'lar, F-22'ler bölgede uçuşuyor ancak bu yığınağın temel amacı baskı kurmaktır" sözleriyle askeri tablonun caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu belirtti.
Hem ABD hem de İran cephesinde farklı görüşlerin çatıştığını vurgulayan Coşkun Başbuğ, "Bir tarafta 'asla geri adım atmayız' diyenler, diğer tarafta ise aklıselim bir yaklaşımla müzakere yolunu seçenler var. İran'da Pezeşkiyan ve Arakçi gibi isimler, uzun vadede ağır bedeller ödememek için nükleer konusunda masada çözüm aranması gerektiğini savunuyor" dedi.
Karşı cephedeki savaş yanlısı yapıları deşifre eden Başbuğ, "İsrail'in tamamı 'İran yerle bir edilmeli' diyerek savaş tamtamları çalıyor. Amerika'da da Lindsey Graham ve Rubio gibi isimler aynı ağzı kullanıyor. İran içerisinde ise 'şahin kanat' dediğim, arka planda İsrail ile iş birliği içinde olan ve benim 'İran'ın FETÖ bacağı' olarak adlandırdığım yapı teslimiyete şiddetle karşı çıkarak savaşı körüklüyor" açıklamalarında bulundu.