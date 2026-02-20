Gerald Ford gemisi Ortadoğu'da! ABD'nin İran stratejisi: Komşu ülkeler üzerinden saldırı planı
ABD ve İran, geçtiğimiz gün nükleer müzakereler sonrası olumlu açıklamalar yapmasına rağmen Ortadoğu'da savaş gerilimini tırmandıran adımlarını sürdürüyor. Trump'ın son olarak Tahran yönetimine 10 gün süre tanımasının yankıları sürerken, İran ise askeri tatbikatıyla füzelerini ABD donanmasına çevirdi. Sıcak temasın an meselesi olduğu Ortadoğu'daki gelişmeler A Haber'de Arka Plan programında ele alındı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, ABD'nin İran'a yönelik yığınaklarını sürdürdüğünü belirtirken "Washington sınır ülkeler üzerinden İran'ı vurmak için hazırlık yaptığına dair iddialar var" ifadelerini kullandı.
ABD ve İran arasında müzakere süreci devam etmesine rağmen saldırı hazırlıkları sürerken, Trump'ın açıklamaları ise bölgede gerilimi giderek tırmandırıyor. ABD Başkanı Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında İran'a 10 gün süre vererek "Orta Doğu'da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz." sözleri anlaşmaya uymamaları halinde sonuçlarının ağır olacağını şeklinde yorumlandı. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Rusya ile birlikte askeri tatbikatına devam ederken füzelerini ABD donanmalarına çevirdi.
Müzakere sürecinden olumlu mesajların ortaya çıkmasına rağmen Ortadoğu'da savaş ihtimali her geçen gün artarken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer bölgedeki son durumu ve olası saldırı planlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
GERALD FORD İSRAİL AÇIKLARINDA MI?
ABD'nin dev uçak gemisi USS Gerald Ford'un bölgesi intikali, sıcak temas ihtimalini güçlendirdi. Geminin muhafazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Selvi, "İsrail açıklarına yaklaşıldığı söyleniyor. Demek ki planlanandan daha hızlı ilerliyor" sözleriyle sevkiyatın hızına dikkat edildi.
ABD'NİN İRAN STRATEJİSİ: KOMŞU ÜLKELER ÜZERİNDEN SALDIRI PLANI
Gazeteci Abdulkadir Selvi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ortadoğu'daki ziyaretlerinin oldukça önemli olduğunu belirtirken "ABD, İran'la ilgili hazırlıklarını yığınakla sürdürüyorlar. Diğer taraftan İran'ı diğer sınır komşusu olan ülkelerden de vurmak için, eş zamanlı vurmak için hazırlık yapıldığı yönünde bilgiler geliyor." diyerek ABD ve İsrail'in olası bir savaş planı için birlikte hareket edebileceğine dikkat çekti.
Selvi açıklamalarının devamında ABD'nin Ortadoğu'daki üslerine yönelik de askeri teçhizat takviyesinde bulunduğunu hatırlatarak "Aynı zamanda oradaki güçlerinin güvenliğini de sağlıyorlar. Oralara da hava savunma sistemleri yerleştiriyorlar. Yani İran'ı böyle sandviç gibi ya da tost edip arada, bir Körfez'den bir de kuzeyindeki ülkelerden vurmak gibi bir plandan söz ediliyor." dedi.
"DÜNYADA HİPERSONİK FÜZEYİ ÖNLEYEBİLECEK BİR SİSTEM YOK"
İran'ın hipersonik füze kapasitesi ve bölgedeki ABD üslerini hedef alma potansiyeli tartışmaların odağına yerleştirildi. İran'ın iddialı füze menzillerine değinen Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Fettah füzesinin menzili 1400 kilometre, bu az bir mesafe değil. Hipersonik füzeyi şu anda dünyada önleyebilecek bir sistem yok. Hipersonik füzeye karşı en iyi savunma, hipersonik füze sahibi olmanızdır" dedi. Bölgedeki silahlanma yarışına dikkat çeken Güçlüer, "İran'ın vuracağı çok fazla hedef var ve bu hiç iyi bir şey değil. Gücünü dağıtmak zorunda. Dolayısıyla oldukça zor bir durum." ifadelerini kullandı.