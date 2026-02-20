Gerald Ford gemisi Ortadoğu'da! ABD'nin İran stratejisi: Komşu ülkeler üzerinden saldırı planı

ABD ve İran, geçtiğimiz gün nükleer müzakereler sonrası olumlu açıklamalar yapmasına rağmen Ortadoğu'da savaş gerilimini tırmandıran adımlarını sürdürüyor. Trump'ın son olarak Tahran yönetimine 10 gün süre tanımasının yankıları sürerken, İran ise askeri tatbikatıyla füzelerini ABD donanmasına çevirdi. Sıcak temasın an meselesi olduğu Ortadoğu'daki gelişmeler A Haber'de Arka Plan programında ele alındı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, ABD'nin İran'a yönelik yığınaklarını sürdürdüğünü belirtirken "Washington sınır ülkeler üzerinden İran'ı vurmak için hazırlık yaptığına dair iddialar var" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında müzakere süreci devam etmesine rağmen saldırı hazırlıkları sürerken, Trump'ın açıklamaları ise bölgede gerilimi giderek tırmandırıyor. ABD Başkanı Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında İran'a 10 gün süre vererek "Orta Doğu'da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz." sözleri anlaşmaya uymamaları halinde sonuçlarının ağır olacağını şeklinde yorumlandı. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Rusya ile birlikte askeri tatbikatına devam ederken füzelerini ABD donanmalarına çevirdi. ABD DONANMASI USS GERALD FORD İRAN'IN FÜZE MENZİLİNDE Müzakere sürecinden olumlu mesajların ortaya çıkmasına rağmen Ortadoğu'da savaş ihtimali her geçen gün artarken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer bölgedeki son durumu ve olası saldırı planlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü GERALD FORD İSRAİL AÇIKLARINDA MI? ABD'nin dev uçak gemisi USS Gerald Ford'un bölgesi intikali, sıcak temas ihtimalini güçlendirdi. Geminin muhafazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Selvi, "İsrail açıklarına yaklaşıldığı söyleniyor. Demek ki planlanandan daha hızlı ilerliyor" sözleriyle sevkiyatın hızına dikkat edildi.