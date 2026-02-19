Gözler Ortadoğu'da! Gazze'de barış İran'da savaş mı? ABD'den İran'a saldırı hazırlığı
Ortadoğu'da kartlar yeniden karılırken, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması ve bölgedeki askeri hareketliliğin geleceği dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Donald Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na dair yapacağı açıklamalar öncesinde bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ABD-İran hattında yükselen savaş tamtamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Ortadoğu'da nefesler tutuldu... Gazze'de Barış Kurulu için 27 ülke masaya otururken Türkiye öncü rol üstleniyor, Trump'ın 5 milyar dolarlık fon açıklaması bekleniyor. ABD-İran hattında ise savaş tamtamları çalıyor; uçak gemileri, bombardıman uçakları ve Diego Garcia hamlesiyle askeri seçenek açık mesajı veriliyor. Hürmüz'de Rusya-İran gövde gösterisi, bölgede tansiyonu zirveye taşıyor.
Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgenin yeniden inşası için oluşturulan Barış Kurulu'nun detaylarını paylaşan Orhan Sali, "Şu an itibarıyla aralarında Türkiye, İtalya, Romanya, Yunanistan gibi çok sayıda Avrupa, Afrika ve Asya ülkesinin bulunduğu 27 ülke bu kurula katıldığını açıkladı. Trump'ın Beyaz Saray'da yapacağı açıklamada 5 milyar dolarlık bir fona ulaşıldığını duyurması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin barış sürecindeki en samimi aktör olduğunun altını çizen Sali, "Türkiye, Gazze'deki barışın sağlanması için elinden gelen bütün gayreti gösteren ve belki de en samimi duruşu sergileyen ülke. Bu kurulun adı ne olursa olsun, Türkiye Gazze halkının insani bir şekilde yaşaması için her türlü liderliği ve öncülüğü yapmaya hazırdır" sözleriyle aktardı.
ABD'DEN İRAN'A ASKERİ MESAJ: "SEÇENEK MASADA"
Bölgede sadece diplomasi değil, askeri hareketliliğin de zirve yaptığını vurgulayan Orhan Sali, ABD'nin İran'a yönelik olası müdahale senaryolarına dikkat çekerek, "Son 24 saattir alt kadrolardan gelen mesajlar bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltti. Beyaz Saray diplomasinin öncelikli olduğunu söylese de askeri seçeneğin masada olduğunu açıkça belirtiyor" dedi.