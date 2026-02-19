CANLI YAYIN

Gözler Ortadoğu'da! Gazze'de barış İran'da savaş mı? ABD'den İran'a saldırı hazırlığı

Ortadoğu'da kartlar yeniden karılırken, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması ve bölgedeki askeri hareketliliğin geleceği dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Donald Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na dair yapacağı açıklamalar öncesinde bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ABD-İran hattında yükselen savaş tamtamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ortadoğu'da nefesler tutuldu... Gazze'de Barış Kurulu için 27 ülke masaya otururken Türkiye öncü rol üstleniyor, Trump'ın 5 milyar dolarlık fon açıklaması bekleniyor. ABD-İran hattında ise savaş tamtamları çalıyor; uçak gemileri, bombardıman uçakları ve Diego Garcia hamlesiyle askeri seçenek açık mesajı veriliyor. Hürmüz'de Rusya-İran gövde gösterisi, bölgede tansiyonu zirveye taşıyor.

ABD-İRAN TANSİYONU YÜKSELİYOR!

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgenin yeniden inşası için oluşturulan Barış Kurulu'nun detaylarını paylaşan Orhan Sali, "Şu an itibarıyla aralarında Türkiye, İtalya, Romanya, Yunanistan gibi çok sayıda Avrupa, Afrika ve Asya ülkesinin bulunduğu 27 ülke bu kurula katıldığını açıkladı. Trump'ın Beyaz Saray'da yapacağı açıklamada 5 milyar dolarlık bir fona ulaşıldığını duyurması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin barış sürecindeki en samimi aktör olduğunun altını çizen Sali, "Türkiye, Gazze'deki barışın sağlanması için elinden gelen bütün gayreti gösteren ve belki de en samimi duruşu sergileyen ülke. Bu kurulun adı ne olursa olsun, Türkiye Gazze halkının insani bir şekilde yaşaması için her türlü liderliği ve öncülüğü yapmaya hazırdır" sözleriyle aktardı.

ABD'DEN İRAN'A ASKERİ MESAJ: "SEÇENEK MASADA"
Bölgede sadece diplomasi değil, askeri hareketliliğin de zirve yaptığını vurgulayan Orhan Sali, ABD'nin İran'a yönelik olası müdahale senaryolarına dikkat çekerek, "Son 24 saattir alt kadrolardan gelen mesajlar bölgedeki tansiyonu hiç olmadığı kadar yükseltti. Beyaz Saray diplomasinin öncelikli olduğunu söylese de askeri seçeneğin masada olduğunu açıkça belirtiyor" dedi.

Sali, Amerika'nın bölgedeki devasa yığınağını, "Sahada şu an 60 bin Amerikan askeri ve 300 hava aracı teyakkuzda bekliyor. Abraham Lincoln ve Gerald Ford gibi dev uçak gemileri bölgeye ulaştı. Sadece bu gemilerle birlikte 10 bin ek asker bölgeye sevk edilmiş durumda" cümleleriyle değerlendirdi.

DIEGO GARCIA ÇATIŞMASI VE TRUMP'IN SERT UYARISI
İngiltere'nin kontrolündeki Diego Garcia adasının Mauritius'a devredilmesi tartışmalarına Donald Trump'ın dahil olduğunu belirten Orhan Sali, "Trump, bu adanın stratejik önemine vurgu yaparak İngiltere'ye 'bu adayı vermeyin' çağrısında bulundu. Düşmanların müttefiklere yönelik bir saldırı girişimi durumunda bu üssün hayati önem taşıdığını hatırlatan Trump, askeri varlığın burada devam etmesi gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı. Sali ayrıca, adanın B-2 bombardıman uçaklarının kalkışı için en pratik noktalardan biri olduğunu hatırlatarak stratejik önemin altını çizdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA RUSYA VE İRAN'DAN GÖZDAĞI
İran ve Rusya'nın Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirdiği ortak tatbikata değinen Orhan Sali, "İran ve Rusya bölgede gövde gösterisi yaparken, Çin'in bu tatbikata katılmaması dikkat çekici bir gelişme oldu. İranlı askeri yetkililer Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğine dair sinyaller verirken, bugün ilan edilen Navtex ile yapılacak füze denemeleri batıya yönelik bir meydan okuma niteliği taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Sali, bölgedeki kalıcı ateşkesin sağlanamaması durumunda İsrail'in manipülasyonlarıyla yeni ve daha karanlık bir döneme girilebileceği uyarısıyla sözlerini noktaladı.

