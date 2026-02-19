Gözler Ortadoğu'da! Gazze'de barış İran'da savaş mı? ABD'den İran'a saldırı hazırlığı

Sali, Amerika'nın bölgedeki devasa yığınağını, "Sahada şu an 60 bin Amerikan askeri ve 300 hava aracı teyakkuzda bekliyor. Abraham Lincoln ve Gerald Ford gibi dev uçak gemileri bölgeye ulaştı. Sadece bu gemilerle birlikte 10 bin ek asker bölgeye sevk edilmiş durumda" cümleleriyle değerlendirdi.

DIEGO GARCIA ÇATIŞMASI VE TRUMP'IN SERT UYARISI

İngiltere'nin kontrolündeki Diego Garcia adasının Mauritius'a devredilmesi tartışmalarına Donald Trump'ın dahil olduğunu belirten Orhan Sali, "Trump, bu adanın stratejik önemine vurgu yaparak İngiltere'ye 'bu adayı vermeyin' çağrısında bulundu. Düşmanların müttefiklere yönelik bir saldırı girişimi durumunda bu üssün hayati önem taşıdığını hatırlatan Trump, askeri varlığın burada devam etmesi gerektiğini savunuyor" ifadelerini kullandı. Sali ayrıca, adanın B-2 bombardıman uçaklarının kalkışı için en pratik noktalardan biri olduğunu hatırlatarak stratejik önemin altını çizdi.