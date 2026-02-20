ABD'de Ramazan coşkusu! Okyanus ötesinde her yıl yüzlerce kişi İslam ile müşerref oluyor

11 ayın sultanı Ramazan'ın coşkusu dünyanın dört bir yanında manevi bir atmosfer ile karşılanırken, ABD'de yaşayan Müslümanlar ilk iftarını açtı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'daki Diyanet Cami'nde Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca ile önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Kanca, külliye olarak hizmet veren Diyanet Cami'nde her gün yüzlerce kişiyi ağırladıklarını belirterek ABD'de İslam'ın yaygınlaşma oranında ciddi bir yükseliş yaşandığını vurguladı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk gününde manevi atmosfer dünyanın dört bir yanında hissedilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar da ilk iftarlarını dualarla açtı. Washington'daki Amerika Diyanet Merkezi'nde yüzlerce kişi aynı sofrada buluşurken, Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'a özel açıklamalarda bulundu. Kanca, ABD'de İslam'a yönelişin her geçen gün arttığını vurguladı. ABD'DE MÜSLÜMANLAR İLK İFTARDA BULUŞTU 36 YILLIK EMEK VE BAŞKAN ERDOĞAN VİZYONU Amerika Diyanet Merkezi'ndeki hizmetleri ve merkezin kuruluş serüvenini anlatan Amerika Birleşik resimlerini Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Fatih Kanca, "Tabiri caizse ilmek ilmek dokuyarak, arsaları parça parça alarak ve burada küçük bir camiyle tabiri caizse başlayarak sonradan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yüksek himayelerinde ve vizyonuyla oluşan böyle bir külliye. Külliye dediğimiz zaman merkezinde caminin olduğu, etrafında bu camiyi manevi alanı merkezi güçlendiren diğer yapıların da olduğu; dini, sosyokültürel, manevi ve özellikle bizim Anadolu İslam'ının en güzel bir şekilde temsil edilmesine tabiri caizse aracılık sunan her türlü imkanın olduğu bir yer. Burası başlı başına bir yaşam alanı aslında." ifadesini kullandı. Caminin yapımında bahseden Kanca, "İnşaat 10 yıl önce olsa da da serüven 90'lı yılların başında başladı. Adeta ilmek ilmek dokunarak, arsalar parça parça almak üzere bu külliyede haline getirildi." sözleriyle merkezde tutulduğunu vurguladı.