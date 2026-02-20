ABD'de Ramazan coşkusu! Okyanus ötesinde her yıl yüzlerce kişi İslam ile müşerref oluyor
11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk gününde manevi atmosfer dünyanın dört bir yanında hissedilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar da ilk iftarlarını dualarla açtı. Washington'daki Amerika Diyanet Merkezi'nde yüzlerce kişi aynı sofrada buluşurken, Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'a özel açıklamalarda bulundu. Kanca, ABD'de İslam'a yönelişin her geçen gün arttığını vurguladı.
36 YILLIK EMEK VE BAŞKAN ERDOĞAN VİZYONU
Amerika Diyanet Merkezi'ndeki hizmetleri ve merkezin kuruluş serüvenini anlatan Amerika Birleşik resimlerini Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Fatih Kanca, "Tabiri caizse ilmek ilmek dokuyarak, arsaları parça parça alarak ve burada küçük bir camiyle tabiri caizse başlayarak sonradan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yüksek himayelerinde ve vizyonuyla oluşan böyle bir külliye. Külliye dediğimiz zaman merkezinde caminin olduğu, etrafında bu camiyi manevi alanı merkezi güçlendiren diğer yapıların da olduğu; dini, sosyokültürel, manevi ve özellikle bizim Anadolu İslam'ının en güzel bir şekilde temsil edilmesine tabiri caizse aracılık sunan her türlü imkanın olduğu bir yer. Burası başlı başına bir yaşam alanı aslında." ifadesini kullandı.
Caminin yapımında bahseden Kanca, "İnşaat 10 yıl önce olsa da da serüven 90'lı yılların başında başladı. Adeta ilmek ilmek dokunarak, arsalar parça parça almak üzere bu külliyede haline getirildi." sözleriyle merkezde tutulduğunu vurguladı.
"YILDA 200 KİŞİ İSLAM İLE ŞEREFLENİYOR"
Merkezin sadece Müslümanlar için değil, her milletten insan için açık bir kapı olduğunu söyleyen Fatih Kanca, "Dini, sosyo-kültürel ve manevi anlamda Anadolu İslam'ının en güzel şekilde temsil edildiği bir alandayız. Kapısı herkese açık, 'geçitsiz' dediğimiz bir yapımız var" açıklamasında bulundu. Bölgedeki ihtida (din değiştirme) parçalarına da dikkat edilmesi Kanca, "Müslüman olma oranı çok hızlı ilerliyor. Sadece bizim camilerimizde her yıl 200'e yakın kardeşimiz İslam ile müşerref oluyor. Bunların hayata alışması ve Müslüman toplumla entegre olması rehberlik ediyoruz" bilgilerini paylaşıyoruz.
TÜRK MUTFAĞI OKYANUS ÖTESİNDE TEMSİL EDİLİYOR
Ramazan ayı boyunca Türk geleneklerinin ve lezzetlerinin Amerika'da yaşatıldığını ifade eden Doç. Fatih Kanca, "Burada Ramazan pidesi, simit, baklava ve sütlaç gibi Türk mutfağının en seçkin yemeklerini sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl 40 bin kardeşimize iftar verdik; bu yıl da benzer sayılara ulaşmayı bekliyoruz" dedi. Bu hizmetlerin bir nevi 'dini diplomasi' olduğunu belirten Kanca, "İslam'ın birlikte yaşama kültürünü, ecdadımızdan gelen değerleri buraya yansıtıyoruz. Gönüllü ortaklarımızla birlikte Türk kahvesinden yemeklerimize kadar ona eşsiz kültürümüzü yaşatıyoruz" aktardı.
GAZZE VE MAZLUMLARIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Dünyadaki gelişmeler ve özellikle Gazze'deki soykırıma değinen Kanca, "Ülkemiz yurt dışına yönelik hizmetleri sadece cami ve bağışlar yapmakla değil, onu himaye eden ve beklenen bir ülke olduğunu herkes biliniyor. Gazze konusunda da Amerika'daki Müslüman toplumun gözü Türkiye'de" dedi. Amerika'daki Müslümanların gücünü destekleyen Fatih Kanca, "Resmi rakamlarına göre 3 milyon, ancak gayriresmi olarak 8-10 milyon Müslüman'dan bahsediliyor. Bu çok güçlü bir yumuşak güçtür ve başkanlığımızın katkılarıyla bu hizmetler için gayret gösteriyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı. Kanca son olarak Türkiye'ye seslenerek, "Amerika'daki Müslüman kardeşlerinizden selamlar iletiyorum, mutlulukla bayrama kavuşmayı niyaz ediyorum" mesajını gönderdi.