Bakan Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü için asker sağlamaya hazırlanıyoruz | ABD'den Türkiye'ye teşekkür
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen olan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazır olduğu açıkladı. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleşen ilk toplantısında barış sürecindeki önemli katkıları dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.
45'ten fazla ülkenin temsilcisi bugün ABD'nin başkenti Washington'da Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılıyor. Zirvede açılış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Vaşington'da gerçekleştirilen Barış Kurulu'nun ilk toplantısına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Barış Kurulu'nun bu kritik toplantısında Bakan Fidan "Uluslararası İstikrar Gücü için asker sağlamaya hazırlanıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Türkiye'yi temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına toplantıya katılan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen insani krizin devam ettiğini belirterek, hızlı ve koordineli şekilde uluslararası düzeyde adımlar atılması gerektiğini söyledi. Fidan, "Sayın Başkan, katılımcılar, iki yıl süren büyük acılar sonrasında, Başkan Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala hassas ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir. Bu nedenle hızlı, koordineli ve etkili bir müdahale şarttır" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN GAZZE KARARLILIĞI SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan'ın Gazze'nin istikrara kavuşması ve toparlanmasına yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin sahadaki katkılarına değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliğinin istikrara kavuşması ve toparlanması için tüm kararlılığını korumaktadır. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır" dedi.
"ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ'NE ASKER SAĞLAMAYA HAZIRIZ"
Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, sivil alanlarda da katkı sunabileceğini ifade eden Fidan, "Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" dedi.
"BARIŞIN TEMELİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"
Fidan, "Sayın Başkan, Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Böyle bir barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı için bu hedefe ulaşmak için çalışalım" ifadelerini kullandı.
ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı. Türkiye'yi temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun asli arabulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine ayrı ayrı teşekkür edildi.
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, konuşmasında, "Bu sürece aracılık eden ülkeler, Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir işbirliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle." ifadelerini kullandı.
ABD ile birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arasındaki işbirliğinin Gazze'deki sürecin önünü açtığını anlatan Witkoff, bu ülkeler arasındaki işbirliği dolayısıyla her bir ülke liderine ayrı ayrı teşekkür etti.