Orta Doğu’da savaş senaryoları: ABD-İran gerilimi neyi tetikler? “Dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıya kalabilir”
ABD-İran hattında tırmanan gerilim bölgesel bir çatışmanın ötesine geçerek küresel çaplı "ekonomik salgına" dönüşme riski taşıyor. Bölgedeki askeri yığınağı ve karşılıklı tehditleri A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, olası bir savaşın sadece sınırları değil ticareti, enerjiyi ve finansal piyasaları kilitleyerek dünyayı "yeni bir pandemi" süreciyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.
Orta Doğu'da sular ısınmaya devam ederken, ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı ve İran'ın misilleme hazırlıkları dünyayı tedirgin ediyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber ekranlarında katıldığı programda bölgedeki kritik gelişmeleri değerlendirdi. Trump'ın seçim vaatlerinden askeri operasyon sinyallerine, İran'ın mezar hazırlığından küresel ekonomik risklere kadar bütün senaryolar mercek altına alındı.
TRUMP'IN EKONOMİ ODAKLI SAVAŞ STRATEJİSİ
ABD'nin bölgedeki devasa askeri yığınağını değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Başkan Trump'ın çalışma metodolojisi mutlaka işin ekonomik karşılığını Amerika lehine oluşturmakla ilgili. Onun dışındaki güç gösterileri, esasen iç kamuoyuyla ve yaklaşan ara seçimlerle çok daha bağlantılı" ifadelerini kullandı. Trump'ın seçim döneminde "savaş gemilerini geri döndüreceğim, bunlar boşa para harcamak" dediğini hatırlatan Müderrisoğlu, bugün gelinen noktada ABD'nin İran'ın zengin doğal kaynaklarını göz önünde bulundurarak farklı bir arka plan pazarlığı yürütebileceğine dikkat çekti.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL EKONOMİ TEHDİT ALTINDA
Gerilimin askeri boyutu kadar ekonomik sonuçlarının da yıkıcı olabileceğini belirten Okan Müderrisoğlu, "Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapanması, dünya petrolünün yüzde 20'sinin akışının durması demek. İran sadece elindeki füze sistemleriyle değil, dünya ekonomisini kökten sarsacak stratejik bir kozla da karşılık vereceğini ifade ediyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı. Müderrisoğlu ayrıca, petrol fiyatlarının hızla yükselmesinin uluslararası ekonomiyi ciddi bir durgunluğa itebileceğini belirtti.
İSRAİL'İN ROLÜ VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PLANI
Bölgedeki çatışma senaryolarının arkasındaki aktörlere değinen Müderrisoğlu, "İran'ın nükleer programı ve balistik füze programı üzerine yürütülen, daha çok İsrail'in etkisi altında yürütülen bu kampanya İran'da bir rejim değişikliğini de içerecek şekilde aylara yayılabilecek bir çatışma zincirinin ipuçlarını içeriyor" dedi. Müderrisoğlu, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen bir yapıda olduğunu ve varlığını bu gerilime borçlu olduğunu vurguladı.
"YENİ BİR PANDEMİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"
Olası bir çatışmanın sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Okan Müderrisoğlu, "Uluslararası toplum bambaşka bir pandemiyle karşılaşır. Bu bir finansal pandemi olur, güvenlik pandemisi olur. İnsanları seyahatten, ticaretten ve mobilizasyondan alıkoyan bu içe kapanıklık, küresel sistemi kilitleyebilir" uyarısında bulundu. İran'ın ABD askerleri için 5 bin mezar kazdığına dair iddiaların ve bölgedeki karşılıklı hamlelerin kontrol dışı bir süreci tetikleyebileceğine işaret etti.