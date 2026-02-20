Ramazan ayında bölgedeki Müslüman ülkelerin yaşadığı bu gerilimi yorumlayan Müderrisoğlu, "Ülkeler kendilerine dokunmadıkları sürece Ramazan'ın kutsiyetinde bile olup bitenlere sözlü tepki dışında yapısal bir tavır geliştirmiyorlar. Türkiye'nin şahsi inisiyatifi dışında diğer ülkelerden yapısal sonuç üretecek hamleler görmedik" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin barış ve insanlık odaklı duruşunun önemine dikkat çekti.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Hürmüz Boğazı'nın kapanması Türkiye'yi nasıl etkiler? Dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği bu rotanın kapanması, küresel petrol fiyatlarında aşırı artışa yol açar. Bu durum enerji ithalatçısı olan Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını ve üretim maliyetlerini doğrudan etkileyerek enflasyonist bir baskı oluşturabilir.

2. Trump neden askeri güç gösterisi yapıyor? Okan Müderrisoğlu'na göre Trump, bu hamleleri hem iç kamuoyuna mesaj vermek hem de yaklaşan ara seçimler öncesi elini güçlendirmek için yapıyor. Ayrıca askeri baskıyı ekonomik kazanımlar elde edeceği bir pazarlık aracı olarak kullanıyor.

3. "Finansal Pandemi" ne anlama geliyor? Olası bir savaşın küresel ticaret yollarını kilitlemesi, borsalarda büyük çöküşlere neden olması ve ülkelerin güvenlik gerekçesiyle içe kapanması durumudur. Tıpkı sağlık pandemisinde olduğu gibi, ekonomik mobilizasyonun durma noktasına gelmesini ifade eder.

4. İran'ın "5 bin mezar" hamlesi neyi sembolize ediyor? Bu iddia, İran'ın olası bir kara harekatına karşı psikolojik harp yürüttüğünü ve ABD'ye "ağır kayıplar verdirme" kararlılığında olduğunu gösteren sembolik bir tehdit olarak değerlendiriliyor.