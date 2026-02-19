AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan "İftara 5 kala" seferberliği! Trafikte kalanlara iftariyelik dağıtıldı
Ramazan'ın ilk gününde İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle orucunu yolda geçirenlerin yardımına AK Parti Gençlik Kolları yetişti. Teşkilat tarafından Mecidiyeköy'de vatandaşlara toplamda 400 bin iftariyelik dağıtıldı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, yaptığı açıklamada 39 ilçede 1 milyon paket dağıtılmasını hedeflendiğini belirtti.
AK Parti İl Gençlik Kolları,İstanbul trafiğinde kalan milyonlarca kişiyi düşünerek örnek teşkil eden bir uygulamaya imza attı. Ramazan ayının ilk gününde AK Parti İl Gençlik Teşkilatı "İftara 5 kala" programı düzenleyerek Şişli Mecidiyeköy'de trafikte kalan, evine yetişemeyen veya mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik paketler dağıttı.
"İFTARA 5 KALA" SEFERBERLİĞİ
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hem Ramazan ayının manevi iklimini sokaklarda yaşatmak hem de vatandaşlarla gönül köprüsü kurmak amacıyla "İftara 5 Kala" programı düzenlendi. Program kapsamında teşkilat üyeleri tarafından Şişli Mecidiyeköy'de trafikte kalan, evine yetişemeyen veya mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik paketler dağıtıldı.
HEDEF 1 MİLYON İFTARİYELİK DAĞITIMI
Programa ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, "Şu anda Şişli Mecidiyeköy'deyiz arkamda görmüş olduğunuz üzere şu anda iftar üzerinde çok yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Biz de AK Gençlik olarak İstanbul'un dört bir tarafından şu anda binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın İstanbulluların yanında olduğumuzu beyan ederek, tüm İstanbullular için şu anda iftariyeliklerimizi hazırladık. Şimdi bugün de inşallah iftariyeliklerimizi İstanbullularla buluşturacağız. Yaklaşık 400 bin iftariyemiz İstanbullularla buluşturmuştuk AK Gençlik olarak. Bu sene biz AK Gençlik olarak iftara '5 kala' faaliyetlerinde 1 milyona yakın bir hedefle İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla faaliyetlerini devam ettireceğiz" diye konuştu.