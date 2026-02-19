Diyanet’ten 20 Şubat Cuma Hutbesi: Ramazan, cami ve hayat arasındaki kopmaz bağ

"Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımı için kendisine bir sevap yazılır, diğer adımı için de kendisinden bir günah silinir."

Diyanet, Ramazan ayının manevi atmosferinden daha fazla istifade edilmesi çağrısında bulundu. Çocukların hafızasında güzel Ramazan hatıraları bırakmanın önemine dikkat çekildi. Namazın vaktin merkezine, caminin ise hayatın merkezine yerleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Hutbede verilen mesaj nettir: Ramazan, cami ve hayat birbirinden ayrı düşünülemez. Manevi diriliş, ancak bu bağ güçlendiğinde mümkündür.

20 ŞUBAT CUMA HUTBESİ TAM METNİ

RAMAZAN, CAMİ VE HAYAT

Muhterem Müslümanlar!

Cenâb-ı Hakk'a sonsuz hamd ve sena olsun ki, on bir ayın sultanı Ramazan-ı şerife kavuştuk. Ramazan-ı şerif; Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin üzerimize sağanak sağanak yağdığı, bereket ve inayetinin evlerimizden sokaklara taştığı müstesna bir zaman dilimidir. Günlük koşuşturma içinde yıpranan iç dünyamızı onaran, hayatımıza anlam katan bir mekteptir. Ramazan-ı şerif; gönüllerimize inşirah vermek, kulluğumuzu sırat-ı müstakim üzere tahkim etmek için bizlere sunulmuş büyük bir nimettir. Rabbimize, ailemize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlatmak için bizlere bahşedilen kıymetli bir hazinedir.

Aziz Müminler!

Ramazan-ı şerif, bizlere, birçok kazanım sunduğu gibi camilerle aramızdaki bağı yeniden tesis etmek, kuvvetlendirmek ve geliştirmek için de nice fırsat sunmaktadır. Ramazan-ı şerif; ezanları, mukabeleleri, ilim halkaları, teravihleri ve avlusunda kurulan iftar sofralarıyla cami merkezli bir hayatı inşa ve ihya etmemize vesile olmaktadır. Zira camiler; medeniyetimizin beşiği, şehirlerimizin kalbidir. Camiler; imanı ahlakla, ibadeti bilinçle, bilgiyi hikmetle, kulluğu sorumlulukla yoğuran mukaddes yerlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Camiler, beldelerin Allah'a en sevimli olan mekânlarıdır."