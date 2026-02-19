Diyanet’ten 20 Şubat Cuma Hutbesi: Ramazan, cami ve hayat arasındaki kopmaz bağ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 20 Şubat tarihli Cuma hutbesinde Ramazan ayının manevi iklimi, camilerin hayatın merkezindeki yeri ve namazın kulluk bilincini diri tutan yönü ele alındı. Hutbede birlik, kardeşlik ve cami merkezli hayat anlayışına güçlü vurgu yapıldı.
Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 20 Şubat tarihli Cuma hutbesinde, "Ramazan, Cami ve Hayat" başlığı öne çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, Ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine dikkat çekildi. Müminlerin camilerle bağını güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.
🌙 RAMAZAN: MANEVİ BİR MEKTEP
Hutbede, Ramazan ayının sadece oruç ibadetinden ibaret olmadığı belirtildi. Bu müstesna zaman diliminin, insanın iç dünyasını onaran bir mektep olduğu ifade edildi. Ramazan'ın; rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğu hatırlatıldı. Müminlerin bu ayda Rabbine, ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği kaydedildi.
🕌 CAMİLER HAYATIN MERKEZİNDE
Hutbede camilerin İslam medeniyetindeki yerine özel bir başlık açıldı. Camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığı vurgulandı. Aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliğin inşa edildiği kutsal mekanlar olduğu ifade edildi.
Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisine yer verildi:
"Camiler, beldelerin Allah'a en sevimli olan mekânlarıdır."
📖 AYETLE MESAJ: CAMİLERİ İMAR EDERLER
Hutbede Kur'an-ı Kerim'den de ayete yer verildi. Tevbe Suresi'nin 18. ayeti olduğu belirtilerek şu ilahi beyan hatırlatıldı:
"Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan sakınan kimseler imar ederler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." (Tevbe, 9/18)
🤝 MODERN HAYAT VE MANEVİ BOŞLUK
Diyanet, hutbede günümüz toplumuna da dikkat çekti. Aile bağlarının zayıfladığına, komşuluk ilişkilerinin zedelendiğine işaret edildi. İnsanların kalabalıklar içinde yalnızlaştığı ifade edildi. Dünya nimetlerine aşırı yönelmenin maneviyattan uzaklaştırdığı belirtildi. Bu sıkıntıların çözümünün, cami ile hayat arasındaki bağı yeniden güçlendirmekten geçtiği vurgulandı.