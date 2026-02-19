Rahmet ayı başladı! A Haber 81 ilde Ramazan’ın nabzını tutuyor

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanını paylaşma ve bereket iklimi sardı. İstanbul Pendik'te kurulan dev mutfakta, ihtiyaç sahiplerinden dağılım, depremzede çadırlarından vakıflara kadar binlerce vatandaş için iftar hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 15 bin kişilik dev organizasyonda, son teknoloji sistemlerle çözülmüş yemekler dualarla ocaklardan inip sofralara ulaşıyor.

RAMAZANIN BEREKETİ DEV KAZANLARDA KAYNIYOR

Ramazan ayının ilk nesli Pendik'teki dev mutfaktan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Akşamki iftar için hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ki 4 kişilik bir aile dahi iftar hazırlığı uzun sürüyor, burada tam 15 bin kişilik bir hazırlık söz konusu" ifadelerini kullandı. Mercan, bu dev kazanlarda pişen yemeklerin sadece ihtiyaç sahiplerine değil; okullardaki öğretmenlerin ve kaldıkları, vakıflara ve iftarını çadırlarda kalacakları kişilere ulaştıracağını belirtti.



İFTAR MENÜSÜNDE YOK YOK

Hazırlıkların iftara saatleri kala hummalı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Mercan, menüdeki ayrıntılar bizzat yerinde incelendi. Kazanların başında olan bir usta, "Bugün menümüzde mercimek çorbası, etli nohut, pirinç pilavı, tulumba tatlısı, ayran, su ve ekmeğimiz var. Her şeyi sürdürebilmemiz için hazır" sözleriyle iftar sofrasının zenginliğini aktardı.



EL DEĞMEDEN, SON TEKNOLOJİ İLE PAKETLEME

Hazırlanan sıcak yemeklerin ana dağıtım süreci de en az pişirme aşamasına kadar önemli. Modern ortamda hijyen bakımına dikkat çeken Mustafa Kadir Mercan, "Yemekler burada piştikten sonra son teknolojiyle birlikte vakumlanıyor ve paketleniyor. Ayrıca araçların yerleştirilmesi gereken noktalara doğru yola çıkıyor" bilgisini paylaştı. Pendik Belediyesi'nin binlerce vatandaş için uyguladığı bu iftar seferberliği, Ramazan ibadeti yardımlaşmanın karanlığının bir kez daha gözler önüne seriyor.