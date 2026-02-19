Ramazan'ın ilk günü Gazze'ye dev sevkiyat! Türkiye'den en büyük iyilik gemisi yola çıkıyor

A Haber'in aktardığı bilgilere göre, Türk Kızılayı Gazze'de günlük 30 bin kişilik yemek üretim kapasitesini Ramazan'la birlikte 60 bine çıkardı. Haktan Uysal, "Türk Kızılayı 30 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyordu ancak Ramazan ayı nedeniyle 60 bin kişilik öğün çıkarmaya bugünden itibaren başladı" ifadelerini kullandı.

Uysal, "7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye yaklaşık 22 bin ton yardım ulaştıran Türk Kızılayı, Gazze'de ilk günden bu yana aşevi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor" sözleriyle yardımın sürekliliğine dikkat çekti.

Gazze'de yaşanan insani kriz derinleşirken, Türk Kızılayı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye toplam 22 bin ton yardım ulaştırdığı bildirildi. Yardım operasyonlarının ilk günden itibaren sürdüğü, özellikle gıda, barınma ve sağlık alanlarında destek sağlandığı vurgulandı.

"BU SADECE LOJİSTİK DEĞİL, VİCDANIN MESAJI"

Gönderilen yardımın yalnızca bir lojistik operasyon olmadığına vurgu yapan Uysal, bu sevkiyatın dayanışma ve insani sorumluluk açısından da büyük anlam taşıdığını belirtti.

Uysal, "Bu adım yalnızca bir lojistik operasyon olarak değerlendirilemez çünkü vicdanın, dayanışmanın ve insani sorumluluğun bir göstergesi" sözleriyle sevkiyatın taşıdığı sembolik mesajı dile getirdi.

GAZZE'DE KRİZ DERİNLEŞİYOR: SU, GIDA VE SAĞLIKTA ALARM

Gazze'de aylardır süren saldırılar ve abluka nedeniyle altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü, sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, temel gıda ve temiz suya erişimin ciddi biçimde zorlaştığı belirtiliyor. Türkiye'nin gönderdiği dev yardım gemisinin bu açıdan hayati bir destek sağlayacağı değerlendiriliyor.

A Haber Muhabiri Uysal, "Gazze aylardır ağır bir insani krizle mücadele ediyor. Temel gıda ve temiz suya erişimin ciddi anlamda zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle böylesine büyük bir yardımın Gazze'ye ulaştırılacak olması çok önemli" sözleriyle tabloyu özetledi.