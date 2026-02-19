CANLI YAYIN
Ramazan'ın ilk günü Gazze'ye dev sevkiyat! Türkiye'den en büyük iyilik gemisi yola çıkıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, Ramazan ayında da Gazze'yi yalnız bırakmadı. Türk Kızılayı tarafından hazırlanan ve bugüne kadar bölgeye gönderilen en büyük yardım gemisi olan 21'inci "İyilik Gemisi", Mersin Limanı'ndan Gazze için yola çıkıyor. Gemide 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere hijyen, barınma, giyim ve temel yaşam malzemelerini içeren toplam 3 bin 300 ton yardım bulunuyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliği Ramazan ayının ilk gününde yeni bir boyut kazandı. Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 21'inci "İyilik Gemisi", Mersin Limanı'nda düzenlenen törenin ardından uğurlanırken, yardım sevkiyatı hem miktar hem de kapsam açısından "bugüne kadarki en büyük yardım operasyonu" olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE UMUT SEFERİ
21. İYİLİK GEMİSİ MERSİN'DEN DENİZE AÇILIYOR

A Haber'in Mersin Limanı'ndan aktardığı bilgilere göre, yardım gemisi için düzenlenen uğurlama töreni tamamlanırken geminin kapıları kapatılarak hareket hazırlıkları başlatıldı.

A Haber muhabiri Haktan Uysal, bölgeden yaptığı canlı bağlantıda, "Türk Kızılayı tarafından 21. kez iyilik gemisi Gazze'ye uğurlanıyor ve bu gemi bugüne kadar gönderilen en büyük yardım gemisi olma özelliğini taşıyor" ifadelerini kullandı.

175 BİN KOLİ VE 3 BİN 300 TON YARDIM YÜKLENDİ

Geminin içerisine 175 bin adet yardım kolisi yüklendiği belirtilirken, sevkiyatın yalnızca gıda ile sınırlı olmadığı vurgulandı. Yardımların içinde giyim, hijyen, barınma, temizlik malzemeleri, su ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler bulunuyor.

Uysal, "Yaklaşık 175 bin gıda kolisiyle birlikte giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemelerini içeren yaklaşık 3 bin 300 ton yardım malzemesi geminin içerisine yüklendi" sözleriyle sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

ROTA MISIR: EL ARİŞ'TEN REFAH'A, ORADAN GAZZE'YE

Yardım gemisinin ilk durağının Mısır'ın El Ariş Limanı olacağı kaydedilirken, buradan tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.

Uysal, yardımın güzergâhını aktarırken, "Gemi El Ariş Limanı'na ulaşacak, buradan tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapması planlanıyor" dedi.

TÜRK KIZILAYI RAMAZAN'DA KAPASİTEYİ İKİ KATINA ÇIKARDI

Türk Kızılayı'nın Gazze'de yalnızca yardım dağıtımıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda sıcak yemek desteğini de sürdürdüğü ifade edildi. Ramazan ayıyla birlikte aşevi faaliyetlerinin kapasitesinin artırıldığı belirtildi.

A Haber'in aktardığı bilgilere göre, Türk Kızılayı Gazze'de günlük 30 bin kişilik yemek üretim kapasitesini Ramazan'la birlikte 60 bine çıkardı. Haktan Uysal, "Türk Kızılayı 30 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyordu ancak Ramazan ayı nedeniyle 60 bin kişilik öğün çıkarmaya bugünden itibaren başladı" ifadelerini kullandı.

7 EKİM'DEN BU YANA 22 BİN TON YARDIM ULAŞTIRILDI

Gazze'de yaşanan insani kriz derinleşirken, Türk Kızılayı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye toplam 22 bin ton yardım ulaştırdığı bildirildi. Yardım operasyonlarının ilk günden itibaren sürdüğü, özellikle gıda, barınma ve sağlık alanlarında destek sağlandığı vurgulandı.

Uysal, "7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye yaklaşık 22 bin ton yardım ulaştıran Türk Kızılayı, Gazze'de ilk günden bu yana aşevi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor" sözleriyle yardımın sürekliliğine dikkat çekti.

"BU SADECE LOJİSTİK DEĞİL, VİCDANIN MESAJI"

Gönderilen yardımın yalnızca bir lojistik operasyon olmadığına vurgu yapan Uysal, bu sevkiyatın dayanışma ve insani sorumluluk açısından da büyük anlam taşıdığını belirtti.

Uysal, "Bu adım yalnızca bir lojistik operasyon olarak değerlendirilemez çünkü vicdanın, dayanışmanın ve insani sorumluluğun bir göstergesi" sözleriyle sevkiyatın taşıdığı sembolik mesajı dile getirdi.

GAZZE'DE KRİZ DERİNLEŞİYOR: SU, GIDA VE SAĞLIKTA ALARM

Gazze'de aylardır süren saldırılar ve abluka nedeniyle altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü, sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, temel gıda ve temiz suya erişimin ciddi biçimde zorlaştığı belirtiliyor. Türkiye'nin gönderdiği dev yardım gemisinin bu açıdan hayati bir destek sağlayacağı değerlendiriliyor.

A Haber Muhabiri Uysal, "Gazze aylardır ağır bir insani krizle mücadele ediyor. Temel gıda ve temiz suya erişimin ciddi anlamda zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle böylesine büyük bir yardımın Gazze'ye ulaştırılacak olması çok önemli" sözleriyle tabloyu özetledi.

"GEMİDE SADECE YARDIM YOK, UMUT VAR"

Mersin Limanı'ndan yola çıkmaya hazırlanan 21. İyilik Gemisi'nin taşıdığı yükün sadece kolilerden ibaret olmadığı vurgulanırken, Gazze halkının umudu bir kez daha denizden beklediği mesajı verildi.

Uysal, "Bu gemide sadece yardım malzemesi bulunmuyor, içerisinde umut var ve insanlık var" ifadelerini kullanarak, sevkiyatın Gazze'deki siviller için moral ve yaşam desteği anlamına geldiğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA MESAJ: "İNSANLIK DRAMI SESSİZ KALMAMALI"

Yardım töreninde verilen mesajların da en az yardımın kendisi kadar önemli olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan insani dramı uluslararası arenada yüksek sesle dile getirmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Uysal, "Türkiye, burada yaşanan insanlık dramını uluslararası arenada yüksek sesle telaffuz etmeye devam ediyor. Burada malzemelerden daha çok dünyaya verilen mesajlar da oldukça önemli" sözleriyle dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

Ramazan ayının ilk gününde yola çıkan dev yardım gemisinin, El Ariş üzerinden Gazze'ye ulaşmasıyla birlikte 175 bin koli yardımın bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması bekleniyor.

