Ramazan'ın ilk günü Gazze'ye dev sevkiyat! Türkiye'den en büyük iyilik gemisi yola çıkıyor
Türkiye, Ramazan ayında da Gazze'yi yalnız bırakmadı. Türk Kızılayı tarafından hazırlanan ve bugüne kadar bölgeye gönderilen en büyük yardım gemisi olan 21'inci "İyilik Gemisi", Mersin Limanı'ndan Gazze için yola çıkıyor. Gemide 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere hijyen, barınma, giyim ve temel yaşam malzemelerini içeren toplam 3 bin 300 ton yardım bulunuyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliği Ramazan ayının ilk gününde yeni bir boyut kazandı. Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 21'inci "İyilik Gemisi", Mersin Limanı'nda düzenlenen törenin ardından uğurlanırken, yardım sevkiyatı hem miktar hem de kapsam açısından "bugüne kadarki en büyük yardım operasyonu" olarak kayıtlara geçti.
21. İYİLİK GEMİSİ MERSİN'DEN DENİZE AÇILIYOR
A Haber'in Mersin Limanı'ndan aktardığı bilgilere göre, yardım gemisi için düzenlenen uğurlama töreni tamamlanırken geminin kapıları kapatılarak hareket hazırlıkları başlatıldı.
A Haber muhabiri Haktan Uysal, bölgeden yaptığı canlı bağlantıda, "Türk Kızılayı tarafından 21. kez iyilik gemisi Gazze'ye uğurlanıyor ve bu gemi bugüne kadar gönderilen en büyük yardım gemisi olma özelliğini taşıyor" ifadelerini kullandı.
175 BİN KOLİ VE 3 BİN 300 TON YARDIM YÜKLENDİ
Geminin içerisine 175 bin adet yardım kolisi yüklendiği belirtilirken, sevkiyatın yalnızca gıda ile sınırlı olmadığı vurgulandı. Yardımların içinde giyim, hijyen, barınma, temizlik malzemeleri, su ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler bulunuyor.
Uysal, "Yaklaşık 175 bin gıda kolisiyle birlikte giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemelerini içeren yaklaşık 3 bin 300 ton yardım malzemesi geminin içerisine yüklendi" sözleriyle sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
ROTA MISIR: EL ARİŞ'TEN REFAH'A, ORADAN GAZZE'YE
Yardım gemisinin ilk durağının Mısır'ın El Ariş Limanı olacağı kaydedilirken, buradan tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.
Uysal, yardımın güzergâhını aktarırken, "Gemi El Ariş Limanı'na ulaşacak, buradan tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapması planlanıyor" dedi.