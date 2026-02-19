Sağlık Bakanlığından Ramazan rehberi: İftar ve sahurda nasıl beslenmeliyiz?

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 17:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sağlık Bakanlığı, ramazanda iki öğünle sınırlı beslenme düzeninde bağışıklığın korunması, sindirim sisteminin desteklenmesi ve gün boyu enerji kaybının önlenmesi için sahurun atlanmaması, iftarda ağır yemeklerden kaçınılması ve günlük 2,5–3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında oruç tutan vatandaşlara yönelik sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, gün içinde iki ana öğünle sürdürülen bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Amaç; bağışıklığı güçlü tutmak, sindirimi desteklemek ve enerji dengesini korumak.

🌙 İftara Hafif ve Dengeli Başlayın Bakanlık, orucun hafif besinlerle açılmasını önerdi. Zeytin ve hurma ilk tercih olabilir. Ardından mideyi yormayan bir başlangıç yapılmalı. İftarda dikkat edilmesi gerekenler: ◾Aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçının. ◾Kızartma yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemini tercih edin. ◾Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketin. ◾Sebze yemekleri ve salatalara sofrada mutlaka yer verin. ◾Büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tüketin. Öğün aralarında meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tercih edilebileceği de hatırlatıldı.

🍳 Sahur Öğününü Atlamayın Açıklamada, sahura kalkmamanın ya da yalnızca su içmenin sağlık açısından sakıncalı olduğu belirtildi. Bu durum, yaklaşık 12 saat süren açlık süresini daha da uzatıyor. Kan şekeri erken düşüyor. Gün içinde halsizlik ve dikkat kaybı yaşanabiliyor. Sahur için önerilen seçenekler: ◾Süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekten oluşan kahvaltı ◾Çorba, zeytinyağlı yemek, yoğurt ve salatadan oluşan hafif menü

Bakanlık, özellikle şu besinlerin faydasına dikkat çekti: Kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur pilavı gibi lifli gıdalar hem tokluk süresini uzatır hem de kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Aşırı yağlı, tuzlu ve hamur işi ürünlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

💧 Su Tüketimi İhmal Edilmemeli Ramazanda sıvı ihtiyacı çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa çay, kahve ya da ayran içmek suyun yerini tutmuyor. ◾Günlük sıvı ihtiyacı ortalama 2,5–3 litre. ◾İhtiyaç miktarı, 35 mililitre x vücut ağırlığı formülüyle hesaplanabiliyor. Su yalnızca iftar ve sahurda değil, iftardan sahura kadar düzenli aralıklarla içilmeli. Kefir ve ayran gibi probiyotik besinlerin bağışıklık sistemini desteklediği ifade edildi. Rafine ürünlerden ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiği de hatırlatıldı.