Suriye'de YPG/SDG için çember daraldı! Ateşkes uzayacak mı?

Biz bugün Deyrizor'a geldik. Deyrizor hattına baktığımızda sakinlik var ama Haseke kırsalında hala saldırılar var. Bu saldırılara da Suriye Ordusu elbette ki karşılık veriyor. Diğer yandan da o noktada Haseke'nin güneydoğusunda Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen köyler de, noktalar da bulunuyor. Eller tetikte, askerler şu anda bekliyorlar, gelecek talimatı beklemeye devam ediyorlar.

"YPG'Lİ TERÖRİSTLER SİVİLLERE KATLEDEREK PAYLAŞIM YAPMAYI SÜRDÜRÜYOR"

YPG'li teröristler burada sivilleri katledip video paylaşmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız saatte özellikle Haseke'de evleri basarken ve orada insanları darp ederken, sopalarla darp ederken görüntüler paylaştılar. Korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor ve bunu da sanki Suriye Ordusu'yla çatışıyorlarmış gibi paylaşıyorlar, sanki bir zafer kazanmışlar gibi paylaşıyorlar. Gün içerisinde gelen bir görüntü daha vardı; motosiklet üzerinde ilerleyen iki sivil insanı YPG'li teröristler öldürüyorlar ve bu görüntüyü de paylaşıyorlar sanki yaptıkları bir marifetmiş gibi. Orada katlettikleri insanların başlarında fotoğraf çekip, video çekip bunları paylaşıyorlar. Bir taraftan da sahada buradaki aşiret güçlerini kışkırtmaya da devam ediyorlar. Şimdi buradaki insanların da düşünceleri; "Evet bir ateşkes, bir mutabakat yapıldı ama buna YPG'nin uymadığı" yönünde. Haseke'den insanlar sürekli paylaşımlar yapıyor; "Ne zaman geleceksiniz?" Orduyu çağırıyorlar yani. Hatta bize bile mesaj gönderiyorlar, "Ne zaman geleceksiniz Haseke'ye?" diye. Bu anlamda gelen çok fazla tepkiler var oradaki özellikle sivillerin yardım çağrıları bulunuyor. Şimdi süre uzatılsa bile ordunun veya aşiretlerin o noktaya bir operasyon yapması artık muhtemel gibi görünüyor herhangi bir değişiklik olmazsa sahada.