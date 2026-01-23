CANLI YAYIN

Suriye'de YPG/SDG için çember daraldı! Ateşkes uzayacak mı?

Suriye ordusu YPG/SDG'ye başlattığı kapsamlı operasyonların ardından ateşkes ilan ederken, sürenin dolmasına sayılı saatler kala terör örgütü saldırılarını sürdürüyor. YPG'li teröristlerin masum sivilleri katlettiği görüntüleri paylaşmasıyla ateşkes açıkça ihlal edilirken bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye başlattığı geniş çaplı operasyonların ardından Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor, Rakka tamamen terörden arındırıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilanı kapsamında YPG/SDG'nin çekilmesi için 4 gün süre tanırken gözler yeniden sahaya çevrildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında Suriye'deki son durumu değerlendirerek ateşkesin bir süre uzayabileceğini ifade etti.

ATEŞKES SÜRESİ UZAYACAK MI?

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamasında Suriye'de ateşkesin uzayabileceğini ifade etmesiyle "DAEŞ'li mahkumların Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu olduğunu" belirtti. Terör örgütü YPG/SDG, ateşkesi ihlal ederek masum sivilleri katletmeye devam ederken saldırılarını ise sürdürüyor. Ateşkesin sona ermesine son 24 saat kala A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Deyrizor'da bölgedeki son durumu aktardı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardıkları ise şöyle;

SURİYE'DE ATEŞKES UZAYACAK MI?

"YPG'YE YÖNELİK HAREKAT HAZIRLIĞI BİLGİSİ VAR"

Ateşkesin uzatılması söz konusu olabilir. Ateşkesin uzatılması gündeme gelebilir yönünde bir açıklama yapıldı. Sahaya baktığımızda Suriye Ordusu harekatla ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sahadan gelen bilgiler de Haseke'ye yönelik YPG'li teröristlerin hem içeriden direniş çağrıları yapması hem de sivillere saldırılarının devam etmesinden dolayı bir operasyonun olması muhtemel gibi görünüyor. Peki bu operasyon ne zaman olacak? Yarın elbette ki verilen süre dolacak ama hala henüz YPG'den bir dönüş olmadığı yönünde de bilgiler var buradaki yerel kaynaklardan. Bunu ifade edelim. Tabii bazı yerel kaynaklar var, haberler var; Haseke cephe hattında özellikle baktığımızda Suriye askeri yetkililerine göre YPG terör örgütüne karşı harekat hazırlığının yapıldığı bilgisi paylaşılıyor özellikle sahadan.

"TERÖRİSTLER ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Bazı noktalarda da özellikle ihlallerin çok fazla olduğunu ifade edelim. Bu mutabakat açıklandıktan sonra, ateşkes ihlal edildikten sonra YPG'li teröristler birçok noktada bu ateşkesi ihlal etmeye devam ettiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından da bahsetmek gerekir elbette ki oldukça önemli. Mazlum Abdi ile ilgili, YPG'li başı Mazlum Abdi ile ilgili; "O oraya getirilmiş bir kişi ama çok fazla etkisi olduğunu sanmıyorum" ifadesini kullandı ve "Son sözü hiçbir zaman o söylemiyor" açıklaması var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan. "Benim için YPG'nin o noktada toprak kaybetmesi sürpriz olmadı" ifadesi var ve özellikle burada aşiretlere de yine atıfta bulunuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

"AŞİRETLER YPG'NİN BÖLGEDEN TEMİZLENMESİNİ İSTİYOR"

"Mesele aşiret yapısıydı, aşiretlerin ne zaman ve hangi şartlarda ayaklanacağıydı." Tam da bu hususta aslında söylemek istediğimiz bir şey daha var; Haseke'nin giriş noktasında çok sayıda aşiret gücünün olduğunu da ifade edelim. Zira onlar da yine o bölgenin YPG'den temizlenmesini istiyorlar, bu yönde açıklamalar var. Zaten geride bıraktığımız süreçlerde de aşiretler hem seferberlik çağrılarında bulunmuştu. Birçok noktada aslında Suriye Ordusu aşiretleri bu çatışmalara dahil etmedi ama Haseke için bu durumun değişebilmesi de öngörülüyor. Zira burada aşiretler "Biz de bu çatışmaya dahil olacağız ve YPG'yi bölgemizden temizleyeceğiz" açıklamaları geliyor özellikle aşiret liderlerinden.

"SURİYE ORDUSU HEDEF ALINMAYA DEVAM EDİYOR"

Şimdi yarın süre dolacak mı, mutabakatla ilgili süre dolacak mı? Ama henüz baktığımızda YPG içerisindeki gruplar, özellikle bu mutabakatın sahaya yansımaması için saldırılarını sürdürüyor. Ayn el-Arab bölgesinde bu saldırıların birçoğu, yine Haseke kırsalında da var. Özellikle kamikaze drone saldırılarının sıklıkla yapıldığını ifade edelim. Diğer yandan da top atışlarıyla da Suriye Ordusu hedef alınmaya devam ediliyor. Hayatını kaybeden Suriye askerleri de var, yaralı olanlar da var. Suriye Ordusu elbette bu saldırılara karşılık vermeye devam ediyor ve ihlallerin bulunduğu noktalarda özellikle terör hedeflerini vuruyor.

"ATEŞKESİN UZATILMASI YÖNÜNDE AÇIKLAMALAR VAR"

Şimdilik sessizlik var ama bu fırtına öncesi sessizlik mi? Elbette bunu da yarın öğrenebileceğiz. Çünkü yarın akşam süre dolacak. Süre uzatılacak mı, bu da oldukça önemli; çünkü bu yönde de bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada bulunan IŞİD'li teröristlerin Irak üzerine nakledilmesinin devam ettiğini ifade etti ve bundan dolayı da sürenin biraz daha uzatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi. Elbette yarın yapılacak görüşmeler de oldukça önemli ve yarın akşam yapılacak olan açıklamalar da oldukça önemli.

"HASEKE KIRSALINDA SALDIRILAR VAR"

Biz bugün Deyrizor'a geldik. Deyrizor hattına baktığımızda sakinlik var ama Haseke kırsalında hala saldırılar var. Bu saldırılara da Suriye Ordusu elbette ki karşılık veriyor. Diğer yandan da o noktada Haseke'nin güneydoğusunda Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen köyler de, noktalar da bulunuyor. Eller tetikte, askerler şu anda bekliyorlar, gelecek talimatı beklemeye devam ediyorlar.

"YPG'Lİ TERÖRİSTLER SİVİLLERE KATLEDEREK PAYLAŞIM YAPMAYI SÜRDÜRÜYOR"

YPG'li teröristler burada sivilleri katledip video paylaşmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız saatte özellikle Haseke'de evleri basarken ve orada insanları darp ederken, sopalarla darp ederken görüntüler paylaştılar. Korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor ve bunu da sanki Suriye Ordusu'yla çatışıyorlarmış gibi paylaşıyorlar, sanki bir zafer kazanmışlar gibi paylaşıyorlar. Gün içerisinde gelen bir görüntü daha vardı; motosiklet üzerinde ilerleyen iki sivil insanı YPG'li teröristler öldürüyorlar ve bu görüntüyü de paylaşıyorlar sanki yaptıkları bir marifetmiş gibi. Orada katlettikleri insanların başlarında fotoğraf çekip, video çekip bunları paylaşıyorlar. Bir taraftan da sahada buradaki aşiret güçlerini kışkırtmaya da devam ediyorlar. Şimdi buradaki insanların da düşünceleri; "Evet bir ateşkes, bir mutabakat yapıldı ama buna YPG'nin uymadığı" yönünde. Haseke'den insanlar sürekli paylaşımlar yapıyor; "Ne zaman geleceksiniz?" Orduyu çağırıyorlar yani. Hatta bize bile mesaj gönderiyorlar, "Ne zaman geleceksiniz Haseke'ye?" diye. Bu anlamda gelen çok fazla tepkiler var oradaki özellikle sivillerin yardım çağrıları bulunuyor. Şimdi süre uzatılsa bile ordunun veya aşiretlerin o noktaya bir operasyon yapması artık muhtemel gibi görünüyor herhangi bir değişiklik olmazsa sahada.

