Suriye'de YPG/SDG için çember daraldı! Ateşkes uzayacak mı?
Suriye ordusu YPG/SDG'ye başlattığı kapsamlı operasyonların ardından ateşkes ilan ederken, sürenin dolmasına sayılı saatler kala terör örgütü saldırılarını sürdürüyor. YPG'li teröristlerin masum sivilleri katlettiği görüntüleri paylaşmasıyla ateşkes açıkça ihlal edilirken bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye başlattığı geniş çaplı operasyonların ardından Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor, Rakka tamamen terörden arındırıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilanı kapsamında YPG/SDG'nin çekilmesi için 4 gün süre tanırken gözler yeniden sahaya çevrildi.
ATEŞKES SÜRESİ UZAYACAK MI?
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamasında Suriye'de ateşkesin uzayabileceğini ifade etmesiyle "DAEŞ'li mahkumların Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu olduğunu" belirtti. Terör örgütü YPG/SDG, ateşkesi ihlal ederek masum sivilleri katletmeye devam ederken saldırılarını ise sürdürüyor. Ateşkesin sona ermesine son 24 saat kala A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Deyrizor'da bölgedeki son durumu aktardı.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardıkları ise şöyle;
"YPG'YE YÖNELİK HAREKAT HAZIRLIĞI BİLGİSİ VAR"
Ateşkesin uzatılması söz konusu olabilir. Ateşkesin uzatılması gündeme gelebilir yönünde bir açıklama yapıldı. Sahaya baktığımızda Suriye Ordusu harekatla ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sahadan gelen bilgiler de Haseke'ye yönelik YPG'li teröristlerin hem içeriden direniş çağrıları yapması hem de sivillere saldırılarının devam etmesinden dolayı bir operasyonun olması muhtemel gibi görünüyor. Peki bu operasyon ne zaman olacak? Yarın elbette ki verilen süre dolacak ama hala henüz YPG'den bir dönüş olmadığı yönünde de bilgiler var buradaki yerel kaynaklardan. Bunu ifade edelim. Tabii bazı yerel kaynaklar var, haberler var; Haseke cephe hattında özellikle baktığımızda Suriye askeri yetkililerine göre YPG terör örgütüne karşı harekat hazırlığının yapıldığı bilgisi paylaşılıyor özellikle sahadan.
"TERÖRİSTLER ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR"
Bazı noktalarda da özellikle ihlallerin çok fazla olduğunu ifade edelim. Bu mutabakat açıklandıktan sonra, ateşkes ihlal edildikten sonra YPG'li teröristler birçok noktada bu ateşkesi ihlal etmeye devam ettiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından da bahsetmek gerekir elbette ki oldukça önemli. Mazlum Abdi ile ilgili, YPG'li başı Mazlum Abdi ile ilgili; "O oraya getirilmiş bir kişi ama çok fazla etkisi olduğunu sanmıyorum" ifadesini kullandı ve "Son sözü hiçbir zaman o söylemiyor" açıklaması var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan. "Benim için YPG'nin o noktada toprak kaybetmesi sürpriz olmadı" ifadesi var ve özellikle burada aşiretlere de yine atıfta bulunuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.