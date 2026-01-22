ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack YPG ile görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile görüştüğünü bildirdi. Barrack "Tüm taraflar ilk adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile görüştüğünü bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Görüşmeye ilişkin Barrack tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki insani durum ve siyasi istikrar konularında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Barrack, "Bugün General Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüşmekten onur duyduk. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletme konusundaki güçlü desteğini ve kararlılığını yeniden teyit etti.

Tüm taraflar, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğu konusunda hemfikir oldular" dedi.