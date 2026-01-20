Suriye'de YPG sıkıştı! Algı operasyonlar devreye girdi  | İşte o iddia ve gerçekler....

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Suriye ordusu, ülkede terör örgütü YPG'ye yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla örgütü köşeye sıkıştırdı. Operasyonlar kapsamında Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör unsurlarından temizlendi. Sahadaki gelişmelere ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan provokasyon içerikli iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte iddialar ve gerçekler üzerinden ortaya atılan o yalanlar…

Suriye hükümetinin terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığı operasyonun başarısı, bölücü terör örgütünün hayallarini suya düşürdü.

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör unsurlarından temizlendi.

Sahadaki gelişmelere ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan provokasyon içerikli iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşte iddialar ve gerçekler üzerinden ortaya atılan o yalanlar…

"Türkiye desteğiyle Suriye ordusunun DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, YPG'nin Suriye ordusu karşısında yaşadığı kayıplar sonrası kontrolü kaybettiği alanlarda DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı savunuldu.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN SERBEST BIRAKILMASI

İddia: Türkiye desteğiyle Suriye ordusu DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor.


Gerçek: Suriye ordusu karşısında büyük hezimet yaşayan YPG, DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmaktadır.

"Suriye'de Kürtlere yönelik soykırım uygulandığı" iddialarına da yer verilen çalışmada, bu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Belgede, Suriye ordusunun Kürtlere ya da Araplara yönelik bir etnik saldırı içinde olmadığı, müdahalenin birleşik ve bütünleşik Suriye yapısını reddederek terör faaliyetleri yürüten YPG'ye karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

SOYKIRIM İDDİALARI

İddia: Suriye'de Kürtlere yönelik bir soykırım uygulanmaktadır.


Gerçek: Suriye'de kesinlikle Kürtlere yönelik bir soykırım ya da saldırı yoktur.


Suriye ordusu bölgede Kürtlere ve Araplara baskı ve zulüm uygulayarak birleşik ve bütünleşik Suriye'ye entegre olmayı ret edip, terörist faaliyetler yürüten YPG'ye müdahale etmektedir.

Bölge halkının YPG'ye destek verdiği yönündeki söylemlerin de gerçeği yansıtmadığı kaydedilen belgede, yıllardır zorla malına, mülküne ve çocuklarına el konulduğunu belirten birçok Arap ve Kürt ailenin, Suriye ordusunun ilerleyişini YPG'nin baskısından kurtuluş olarak gördüğü ifade edildi.

BÖLGE HALKI VE YPG

İddia: Bölge halkı YPG'nin varlığını istemektedir.


Gerçek: Bölge halkı yıllarca malını, mülkünü, çocuklarını zorla elinden alan YPG'ye karşı net bir duruş sergilemektedir.

Suriye ordusu ilerledikçe YPG kontrolü kaybetmekte, bölgedeki sivil halk da YPG'ye karşı tavır almaktadır.

Birçok Arap aile gibi çok sayıda Kürt aile de süreci YPG'nin zulmünden kurtuluş olarak görmektedir.

DEAŞ ile mücadele konusunda ise "YPG olmadan DEAŞ'la mücadele edilemeyeceği" iddiasına karşılık, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüyle ortadan kaldırılamayacağı görüşü dile getirildi. Belgede, YPG'nin DEAŞ'ı alan hâkimiyeti ve yayılma amacıyla kullandığı, örgütün petrol, doğalgaz ve tarım arazilerini ele geçirmek için DEAŞ bahanesinden faydalandığı ileri sürüldü. DEAŞ'a karşı sahada en etkili ve somut mücadeleyi veren gücün ise Türkiye olduğu savunuldu.

DEAŞ İLE MÜCADELE
İddia: YPG olmadan DEAŞ ile mücadele olmaz. YPG, DEAŞ'a karşı bugüne kadar etkili bir mücadele verdi.


Gerçek: Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile temizlenmez.


DEAŞ, YPG için her zaman alan hakimiyeti sağlamak ve yayılmak için kullanışlı bir operasyonel araç oldu.

DEAŞ bahanesiyle YPG, bölgede petrol ve doğalgaz kaynaklarını, verimli tarım arazilerini ele geçirmeye çalıştı.

YPG, DEAŞ ile herhangi bir hakiki mücadeleye asla girişmedi.

Bölgede DEAŞ ile somut manada en etkili mücadeleyi veren ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin yanı sıra DEAŞ'a da en önemli darbeleri vuran tek güç Türkiye olmuştur.

Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri hedef aldığı iddialarına da yanıt verilen belgede, Türkiye'nin hiçbir dönemde Kürtleri hedef almadığı, meşru hedefinin yalnızca bölgedeki terör unsurları olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin halihazırda Suriye'de devam eden herhangi bir askeri operasyonunun bulunmadığı da belirtildi.

TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ

İddia: Türkiye, Suriye'de Kürtleri hedef alıyor.

Gerçek: Türkiye ne bugün ne dün hiçbir zaman Kürtleri hedef almamıştır.

Türkiye'nin her zaman meşru tek hedefi bölgedeki Kürtlere de saldıran teröristler olmuştur.

Ayrıca şu an Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonu bulunmamaktadır.

