Şam yönetimi ve YPG anlaşmayı imzaladı! Bundan sonra Suriye'de ne olacak? A Haber'de kritik değerlendirme

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Coşkun Başbuğ'un değerlendirmesi şu şekilde:

Böylesi bir olasılıktan bahsetmiştik. Yani bir anlaşma zemini olma ihtimali var demiştik. Bu en son ihtimaldi, gerçekleşti. Fakat bunu ben dillendirirken şöyle bir başlık daha açmıştım bir parantezle; burada yapılacak olan anlaşmanın samimiyeti sorgulanmalı, süreç çok iyi takip edilmeli demiştim. Niye söylüyorum? Çünkü bugüne kadar yaşanan hadiselerde örgütün sürekli zaman kazanmak için ayak oyunlarına girdiği ve bir takım böyle arka planda çevirdiği kirli işlerle de süreci oyalamak, zaman kazanmak veya bir şekilde lehine çevirmek gibi maksat güttüğüne şahitlik ettik.

Şimdi burada da aynı amaç ve maksat var mı? Bunu iyi sorgulamak lazım, bunu iyi takip etmek lazım. Zannederim Şara ve temsil ettiği siyasi irade de bunu bu şekilde yorumlayacaktır veya bu şekilde gözlemleyecektir. Şimdi IŞİD’le mücadele, sondan başlayayım, zaten hiçbir zaman SDG’nin öyle bir görevi olmadı, öyle resmedildi. O mücadeleyi Türkiye yürüttü bugüne kadar ve Türkiye ile birlikte de işte hareket eden Suriye Hükümeti, Suriye ordusu bu mücadeleyi yürüttü, yine öyle olacak değişen bir şey yok. Evet. Şimdi diğer başlıklar diğer başlıklara gelince hani kurumların devlet kontrolüne geçmesi zaten o olması gereken ve mutabakatın içinde de var olan maddelerdi. Burada bu zoru görünce bir teslimiyet söz konusu zaten iş oraya doğru gidiyor. Yani bunu anlaşmanın maddelerine tekrar yerleştirmek işte sadece sürecin nasıl işleyeceğine dair bir ön bilgi olarak okunabilir. Başka zaten şansı yok ama Mehmet bizi duyuyorsa ben orada iki tane kritik konu tespit ettim. Açıklamaya muhtaç; bir, yerel güvenlik güçleri ne demek o enteresan. İki, hani entegre edilecek Suriye ordusuna, bu entegrasyon nasıl olacağı?

Çünkü hani daha önceki şeylerde mesela bir de gene açıklamaya muhtaç bir baş kelime de özel statülü bölge bunların ben ne anlama geldiğini Mehmet eğer varsa elinde bilgi sormak isterim. Çünkü böyle özel statülü bölge vesaire dedin mi iş başka yere gider. Burada kastettiği SDG’nin olduğu bölge mi onu bir açmak lazım veya eğer oraysa ne kastedildi bunu da bir anlamak lazım. Bu iki madde hani ihtiyatla yaklaştığım maddeler. Çünkü orada yerel güvenlik güçlerine ihtiyaç yok. Zaten Suriye’nin mevcut bir güvenlik güç teşkilatı yapısı her gün daha da üstüne koyacak şekilde oluşturuluyor. Orada da gene hani Fırat’ın batısında veya diğer yerlerde kim sağlıyorsa güvenliği aynı yapıyı oraya da tesis edip edersiniz. Dolayısıyla yerel demek acaba SDG’nin işte bir kısım unsurlarının orada oranın güvenliği için mi kullanılacak olması gibi bir soru akıllara getirebilir. Bunun biraz bu detayın açıklanması gerekir diye düşünüyorum. Keza aynı şekilde özel bölgeden ne kastedildi onu da biraz açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç var.

O bulunan bölgenin sakinlerinden oluşturulacak bir güvenlik gücüne eyvallah buna bir lafım yok. Ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı. Ama örgütten bir blok yapıyı alıp da siz yerel güvenlik gücüsünüz dese büyük sıkıntı olur, benim ihtiyatla yaklaştığım bir gelişme olur. O nedenle ben bir başlık açıp hani biraz detayını anlamakta fayda var demiştim ama Sümeyye senin verdiğin bilgi önemli. O gelen son dakika bilgisi; o bölgede, yani hangi bölgeyse hedef olan o bölgenin yerel unsurlarından yani bölge halkından oluşturulacak güvenlik güçleriyle asayişin sağlanacak olması ve asayişi sağlayacak olan birimin de doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak olması olumlu bir gelişme.

GÜVENLİK GÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN OLMAYACAK! BÖLGEDEKİLER OLUŞTURACAK

Benim oradan anladığım şu; bu senin okuduğun maddede SDG terör örgütünden hiç kimse güvenlik gücü maksatlı bölgede kullanılmayacak tam tersi o bölgede yaşayan, o bölgede varlık gösteren ve bu konuda istekli ya da deneyimi olan kişilerden oluşma bir güvenlik gücüyle asayiş sağlanacak ve o güç de Suriye’deki İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir güvenlik birimi olacak. Bu zaten hani beklenen ve olması gereken bir gelişme. Ben o nedenle az önce biraz detayla açıklanmasına ihtiyaç var, biraz daha detay bilgiye ihtiyaç var demiştim. Şimdi senin söylediğinle iş oturdu.

TERÖR ÇEKİLMEZ SONUÇ KAÇINILMAZ!

Ama bir önceki cümlede yani orada yerel güvenlik gücü oluşturulacak dediğin an acaba SDG’den de bir yapı oraya mı entegre edilecek sorusunu bize sordurdu. Böyle bir gelişmede ben şiddetle karşı çıkarım çünkü bildiğimiz terör örgütünden güvenlik gücü olmaz. Bunların zaten ilk 8 Mart mutabakatında ne yapılacağı belliydi esaslar içerisinde. Silahların devlet kurumlarının teslimi örgütten devlete ve aynı zamanda da bir tasfiye işlemi yapılacaktı. O tasfiye yapılmadan asla zaten sonuç alınamaz, aldığı sonuç sağlıklı olmaz. Zaten o mutabakatın da bazı maddeleri aslında yürürlüğe konmaya başlandı zoraki olarak. Daha bu operasyon başladığı an devlete ait kurumlar petrol üretim tesisleri yavaş yavaş hükümetin kontrolüne geçmeye başladı burada zaten örgütün dayanma direnme şansı yok yani bunu anlaşma metninde eğer imzaladığı an çekilmezse yapılacak olan gene belli güç uygulayarak şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da o devlete ait kurumların olması gereken yere ait olduğu devlete gitmesi kaçınılmaz sonuç. Bunlarda bir anormallik yok. Anormallik olan ateşkes ve sonrasında yaşanacaklar daha doğrusu bu süreçte nelerin olacağı çok dikkatli takip edilmesi gereken bir dönem olacak. Orada örgütün entegrasyonundan çok ben odaklandığım konu şu; tasfiye ve tasfiye işlemleri nasıl yapılacak? Bu çok önemli.