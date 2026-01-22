Ayn El-Arab'da YPG'den alçak saldırı! Sivilleri katledip cesetleri tek tek saydılar

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu:

Burada şimdi bu sizin gösterdiğiniz anneler, alttaki katliam da dahil olmak üzere ben yeni bir bilgi vereyim. Şimdi YPG ile ilgili yapılan bir çalışma var uzun yıllardır. YPG'nin, PKK'nın yaptığı her türlü ihlal, buna her türlü ihlal; insan hakları örneğin ben kışkırtmamak adına detaylarını söylemiyorum ama Haseke bölgesinde halk ciddi şekilde kışkırtılıyor. Suriye ordusu kıyafetleriyle gelip sokaklara halk çağrılıyor "Arap ordusu geldi" diyerek keskin nişancılara yem edilmeye çalışılıyor. Cami hoparlörlerinden marşlar çalınıyor, bu kadarını söyleyeyim. Çok tahrik ediyorlar ve bugün zaten Gveyran mahallesinden bir kısım insan ayrılmaya başladı. Ama burada YPG bunları yapıyor da peki ne olacak?

Şimdi YPG ile ilgili tüm belgelenmiş ihlaller, fotoğraf ve videolar olarak bölgeyi takip eden herkesin de katkısıyla bir dosya haline getirildi. Ve dediğim gibi YPG ile ilgili belgeli olan tüm ihlaller, fotoğraflar ve bunlara karışanların isimleri de dahil olmak üzere yapılan araştırmayla savaş suçlarından sorumlu tutulmak üzere Birleşmiş Milletler'e Suriye devleti adına teslim edildi, kabul edildi. Verilen bu bilgi ve belgelerin, fotoğrafların tasnif edilme süreci yakında başlayacak. "Sınıflandırma süreci" deniyor buna Birleşmiş Milletler'de. Ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları yapılanması, bu savaş suçuna karışacak kişilerle ilgili de bu sınıflandırma bittikten sonra hangi ülkeye giderlerse gitsinler onların hakkında savaş suçlarından, insanlığa karşı işlenen suçlardan da adli bir süreç başlayacak.

ULUSLARARASI KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİKLERİ PROVOKASYON

Bu sadece bir hani din meselesi, o meselesi değil. Hani insanlık, insanlığa karşı ne yapılabilirse gaddarca... Şu an Mehmet Rakka'da şahit oluyor, Haseke'dekiler Haseke'de şahit oluyor. Ki Haseke resmen Arap aşiretleri kışkırtıp üzerlerine saldırırtıp, işte 'katlediyorlar bizi' deyip kampanya başlatacakları ve arkasından Suriye ordusunun kaçınılmaz operasyonunu gerçekleştireceği, orada da 'Suriye ordusu bizi katlediyor' diyerek bir uluslararası kampanyaya dönüştürmek istedikleri provokasyonlar.