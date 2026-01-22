CANLI YAYIN

Ayn El-Arab'da YPG'den alçak saldırı! Sivilleri katledip cesetleri tek tek saydılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hain terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG Şam ile varılan ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürüyor. Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristler, öldürdükleri sivillerin cenazelerini kayda alıp saydılar. A Haber'de Arka Plan programına katılan uzman isimler konuya dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivillerin cenazelerini saydıkları ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRDÜKLERİ SİVİLLERİ KAYDA ALIP SAYDILAR!

2 gün önce Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, SDG ile varılan son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.

Ancak bu ateşkese rağmen hainm terör örgütü YPG/SDG alçak saldırılarını sürdürüyor. Teröristler bu kez Ayn El-Arab'da kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri öldüren SDG'li teröristler, sivillerin cenazelerini bir araya getirdi. SDG'li teröristlerin, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp saydıkları ortaya çıktı.

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu terör örgütünün bu alçaklığına dair dikkat çeken değerlendirmeler bulundu.

SURİYE ORDUSU BEKLEMEMELİ!

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer'in değerlendirmesi şu şekilde:

Aslında gerçekten her ne kadar bu ateşkes insani olarak Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmiş olsa da bunu insanları katletmek için kullanıyor PKK, Suriye PKK'sı. Yani bence Suriye ordusu beklememeli yani, derhal oradaki sivil halkın hayatını kurtarmak zorunda yani devletin görevi budur. Yani bu dördüncü günü filan beklememeleri gerekir, derhal dalmaları lazım. Yoksa daha çok insanı katledecekler. Bir de ben bu videoyu izledim, sayıyorlar bile bir de tek tek.

Sesi yok tabii, verilmesin de zaten. Kaç kişi öldürdüklerini bir de sayıyorlar filan yani böyle çok alçakça eylemler yapıyorlar. Rakka'da da keskin nişancı tüfekleriyle halkın üzerine ateş açtılar. Ayn İsa da, aynı şekilde. Yani nerede bunlar çekilmek zorunda kalıyorlarsa hırslarını, hınçlarını, öfkelerini halkı öldürerek gidermeye çalışıyorlar. Tam bir insanlık düşmanı cani bir örgütle karşı karşıyayız ve tabii çok büyük oranda güç, insan kaybettiler, artık tutunacak tarafları da yok ama neticede belli olan nihai sona bir an önce Suriye ordusunun ulaşması gerektiğini düşünüyorum.

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu:

Burada şimdi bu sizin gösterdiğiniz anneler, alttaki katliam da dahil olmak üzere ben yeni bir bilgi vereyim. Şimdi YPG ile ilgili yapılan bir çalışma var uzun yıllardır. YPG'nin, PKK'nın yaptığı her türlü ihlal, buna her türlü ihlal; insan hakları örneğin ben kışkırtmamak adına detaylarını söylemiyorum ama Haseke bölgesinde halk ciddi şekilde kışkırtılıyor. Suriye ordusu kıyafetleriyle gelip sokaklara halk çağrılıyor "Arap ordusu geldi" diyerek keskin nişancılara yem edilmeye çalışılıyor. Cami hoparlörlerinden marşlar çalınıyor, bu kadarını söyleyeyim. Çok tahrik ediyorlar ve bugün zaten Gveyran mahallesinden bir kısım insan ayrılmaya başladı. Ama burada YPG bunları yapıyor da peki ne olacak?

Şimdi YPG ile ilgili tüm belgelenmiş ihlaller, fotoğraf ve videolar olarak bölgeyi takip eden herkesin de katkısıyla bir dosya haline getirildi. Ve dediğim gibi YPG ile ilgili belgeli olan tüm ihlaller, fotoğraflar ve bunlara karışanların isimleri de dahil olmak üzere yapılan araştırmayla savaş suçlarından sorumlu tutulmak üzere Birleşmiş Milletler'e Suriye devleti adına teslim edildi, kabul edildi. Verilen bu bilgi ve belgelerin, fotoğrafların tasnif edilme süreci yakında başlayacak. "Sınıflandırma süreci" deniyor buna Birleşmiş Milletler'de. Ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları yapılanması, bu savaş suçuna karışacak kişilerle ilgili de bu sınıflandırma bittikten sonra hangi ülkeye giderlerse gitsinler onların hakkında savaş suçlarından, insanlığa karşı işlenen suçlardan da adli bir süreç başlayacak.

ULUSLARARASI KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİKLERİ PROVOKASYON

Bu sadece bir hani din meselesi, o meselesi değil. Hani insanlık, insanlığa karşı ne yapılabilirse gaddarca... Şu an Mehmet Rakka'da şahit oluyor, Haseke'dekiler Haseke'de şahit oluyor. Ki Haseke resmen Arap aşiretleri kışkırtıp üzerlerine saldırırtıp, işte 'katlediyorlar bizi' deyip kampanya başlatacakları ve arkasından Suriye ordusunun kaçınılmaz operasyonunu gerçekleştireceği, orada da 'Suriye ordusu bizi katlediyor' diyerek bir uluslararası kampanyaya dönüştürmek istedikleri provokasyonlar.

Bakın Haseke çok kaşınıyor. Haseke'de Araplar da var, Hristiyanlar da var ama çok kaşınıyor. Bak özellikle yerini söyleyerek söylüyorum: Güveyran Mahallesi inanılmaz derecede Haseke'de YPG tarafından kaşınıyor ve Mehmet'in bahsettiği, sizin bahsettiğiniz, Abdülkadir Bey'in bahsettiği, PJAK'lı oldukları söylenen İran doğumlu militanlar kendilerini tanıtırken Haseke'ye geldiklerini söylüyor.

"CEZAEVLERİNDE İSYAN ADI ALTINDA DEAŞLILARI DERBEST BIRAKACAKLAR"

Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarından gelen, Süleymaniye'den gelen, normalde Talabani'nin terörle mücadele birimi diye tanıtılan silahlı gruplar silahlarıyla Haseke'ye geldi. Haseke'ye geldi. Bakın Haseke'de çok ciddi bir provokasyon var. O yüzden de ABD öncülüğündeki koalisyon bir daha önce uyarmıştı; IŞİD hapishaneleri, cezaevi kamplarından uzak duracak herkes, kim olursa olsun ateş açılacak diye.

Çünkü ABD de şu an bunu biliyor, resmi olarak size söylüyorum, duyduğum bilgi, edindiğim bilgi: YPG'nin cezaevleri kamplarına yönelik bir isyan çıkartılıyor görüntüsü altında IŞİD'leri serbest bırakacaklar ve bu sefer 'Suriye ordusu IŞİD'leri serbest bıraktı' deyip Amerikan ordusuyla Suriye'yi, Türkiye'yi karşı karşıya getirecek yepyeni bir senaryo pişiriyorlar. O yüzden dün bu IŞİD'lerin tahliyesi başladı. İlk 150 kişilik, yüksek güvenlikli, anladığımız kadarıyla Bağdadi döneminin yakın ekibinden olan ilk 150 kişi yüksek güvenlik önlemleri altında Irak'a getirildi. Devamı da edecek. Çünkü bakın YPG meselesinde artık ABD'de de bir soru işareti oldu IŞİD meselesinde. Yani IŞİD'e desen ki 'Bir ahmaklık yap, ABD'nin gözünde yok ol, küçül', IŞİD cezaevlerinde yaptıkları, iki gündür yaptıkları her şeyi bitirdi."

