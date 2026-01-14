YPG'ye yeni operasyon an meselesi mi? A Haber Halep'te! Deyr Hafir'de yoğun çatışma

Suriye'nin Halep kentinde PKK/ YPG 'nin uzantısı SDG 'ye yönelik 3 ocakta başlatılan operasyonda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri teröristlerden arındırıldı. Şam yönetimi terör yuvalarının temizlenmesine yönelik yeni bir operasyonun sinyalini vererek, Fırat Nehri 'nin batısını askeri alan ilan etti. Suriye ordusu tarafından tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesi çağrısı yapılırken, açıklamada devrik rejim kalıntılarının YPG'ye katıldığı ve terör örgütü PKK'nın yardım ettiği belirtildi.

Yeni bir operasyonun işareti verilmiş durumda. Zira çok sayıda askeri birlik bu operasyon için Deyr Hafir bölgesine sevk edildi. Deyr Hafir bölgesi, Meskene bölgesi askeri bölge ilan edildi. Teröristler de o noktaya yol güzergahı boyunca, Deyr Hafir bölgesine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladılar, her zaman yaptıkları gibi. Suriye ordusuyla gün içerisinde ciddi çatışmalar yaşandı. Suriye ordusu terör hedeflerini o noktada vurdu. Çünkü Deyr Hafir'den teröristler, Suriye ordusu tarafında bulunan köylere, sivillerin yaşadığı köylere kamikaze drone saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılara da Suriye ordusu sert bir şekilde karşılık verdi ve o bölge tamamen şu an Suriye ordusu tarafından çember altına alınmış durumda. Topçu atışlarıyla da yine Deyr Hafir'de bulunan terör hedeflerini zaman zaman Suriye ordusu vuruyor ve saldırı girişimlerine de sert bir şekilde karşılık vermeye devam ediyor.

"REJİM KALINTILARI YPG SAFLARINA KATILDI"

Suriye istihbaratının yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Suriye istihbaratı devrik rejim kalıntılarından birçoğunun YPG saflarına katıldığını ve buna da PKK'nın yardım ettiğini ifade etti yapmış olduğu açıklamada. "Bu suçlular İran ve PKK terör örgütü desteğiyle YPG saflarına katılmıştır. PKK terörist unsurları YPG ile iş birliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla Halep'i bombalamaktan sorumludur" açıklaması yapıldı.

Suriye askeri istihbarat yapmış olduğu açıklamada Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde YPG'nin tırmanışı sırasında birkaç terörist saldırıyı da engellediğini ifade etti. Aynı zamanda eski rejimin kalıntılarını kullanarak sivillerin toplandığı yerleri, Suriye ordusunu ve güvenlik güçlerini hedef almak için patlayıcı ve bomba yapım malzemelerinin de yine sağlandığını ifade etti.