Suriye'de camiye saldıran 2 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye resmi haber ajansı SANA, 26 Aralık 2025'te Humus 'taki Ali Bin Ebi Talib Camisi'ni hedef alan bombalı saldırının failleri oldukları belirlenen A.A. ve A.Z. isimli terör örgütü DEAŞ mensuplarının İçişleri Bakanlığı ekiplerince yakalandığını duyurdu.

Suriye'de İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne bombalı saldırı gerçekleştiren şüpheliler, yürütülen terör operasyonunda yakalandı. (İHA)



Operasyonun Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Humus'taki güvenlik birimleri ve Genel İstihbarat Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütüldüğü aktarıldı.