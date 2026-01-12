CANLI YAYIN

Suriye'de camiye saldıran 2 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye'nin Humus ilinde bir camiyi hedef alan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren 2 DEAŞ mensubu yakalandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, 26 Aralık 2025'te Humus'taki Ali Bin Ebi Talib Camisi'ni hedef alan bombalı saldırının failleri oldukları belirlenen A.A. ve A.Z. isimli terör örgütü DEAŞ mensuplarının İçişleri Bakanlığı ekiplerince yakalandığını duyurdu.

Operasyonun Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Humus'taki güvenlik birimleri ve Genel İstihbarat Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütüldüğü aktarıldı.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Bin Ebi Talip Camisi'nde 26 Aralık 2025'te cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

