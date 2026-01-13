YPG/SDG'li teröristler camiyi karargaha çevirdi! A Haber ekibi El Hasan Camii'ni görüntüledi

A Haber - Ekran Görüntüsü "EL-HASAN CAMİ TERÖRİSTLER TARAFINDAN KARARGAHA ÇEVRİLDİ" Geçgel, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği Şeyh Maksut mahallesindeki evleri de gösterirken bölgedeki tarihi öneme sahip El Hasan Cami'nin PKK/YPG terör örgütü tarafından sözde karargaha çevrildiğini belirtti. "Sivillerin hayatları vardı, yaşamları vardı ama burası artık sivillerden çalındıktan sonra teröristlerin sözde karargahı olmuş durumda. Sol taraftaki bu karargaha giriş bekleme kulübesi var şurada bir tane. Ama en çarpıcı yanı ve en üzücü yanı dini değerlerin burada hiçe sayılması. Gördüğünüz bu cami, El-Hasan Camii. Bu caminin de teröristler tarafından karargaha çevrilmesi gerçekten dini değerlerin ne kadar teröristler tarafından aşağılandığını gösteriyor. "

A Haber - Ekran Görüntüsü "CAMİ OPERASYON ÖNCESİ MÜHİMMATLAR İLE DOLUYDU" Geçgel aktardıklarının devamında; "Bu caminin içinde de yine o askeri mevzileri göreceksiniz. Burası zaten mühimmatlarla doluydu. Burası bir ibadethane olması gerekirken ihanethane olmuş, teröristler tarafından çevrilmiş. Bakın caminin içerisine giriyorum şimdi. El-Hasan Camii teröristler tarafından tamamen mevzilerle, siperlerle buraları kapatmışlar. Bu cami teröristler tarafından yakılıp yıkıldı. Bazı yerlerde kitabeler var, bazı yerlerde ayetler yazılı duruyor ama bakın burada. İşte burası da caminin altına açılan tünel. Tünel kazmışlar. Her tarafı çuvallarla çevrilmiş ve karargah haline getirilmiş. Caminin üst katında da mühimmatlar ve ağır silahlar vardı. Suriye ordusu her bir silaha el koyup gerekli mercilere teslim etti."