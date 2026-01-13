CANLI YAYIN

YPG/SDG'li teröristler camiyi karargaha çevirdi! A Haber ekibi El Hasan Camii'ni görüntüledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
YPG/SDG'li teröristler camiyi karargaha çevirdi! A Haber ekibi El Hasan Camii'ni görüntüledi

Suriye ordusu tarafından terörden arındırılan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallesinde patlayıcı temizleme çalışmaları sürerken teröristlerin camileri cephaneliğe çevirdiği ortaya çıktı. Şeyh Maksut'ta tarihi öneme sahip El Hasan Camii teröristlerin sözde karargahı olurken, Suriye ordusu tarafından çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarihi camiye verilen tahribatı ve kazılan tünelleri yerinde görüntüledi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, 10 Mart Mutabakatına uymaması ve Halep'te sivillere yönelik saldırılarının ardından Suriye ordusu, teröristlere ait noktaları meşru hedef ilan etmesiyle operasyon başlatmıştı. Bu kapsamda Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde günlerce süren çatışmada teröristler bölgeden temizlenirken, birçok ev ve camiyi cephaneliğe çevirdikleri ortaya çıktı.

YPG/SDG CAMİYİ KARARGAHA ÇEVİRMİŞ

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Şeyh Maksut mahallesinde bulunan El Hasan Cami'nin teröristler tarafından verilen hasarı yerinde görüntülerken sözde karargahta keskin nişancı mevzileri, mühimmatların saklandığı noktaları ve tünelleri saniye saniye kayda aldı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

ŞEYH MAKSUT'UN ALTINI TÜNELLERLE KAZMIŞLAR

Mehmet Geçgel, Halep'te yoğun bir yağmur yağışının altında yayını gerçekleştirirken, Şeyh Maksut mahallesinin terör örgütü tarafından tünel ağlarının örüldüğünü ve bu tineller sayesinde Eşrefiye mahallesine ulaşım sağladıklarını belirtti.


"Şeyh Maksut'taki YPG'lilerin tamamı temizlendi ama arkalarında bıraktıklarının temizlenme çalışmaları devam ediyor. Her sokakta el yapımı patlayıcı, mayınlar... Bunlar dedektörlerle tek tek tespit edilmeye çalışılıyor. YPG'li teröristler buldukları her büyük binayı sözde karargaha çevirmiş durumda. Şeyh Maksut'un altını tünellerle kazmışlar. Bu mahallenin altının komple tünellerle örülü olduğu tespit edildi. Tüneller farklı noktalara açılıyor; Eşrefiye Mahallesi'ne giden bir tünel var."

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"EYP TUZAKLI MAYINLAR İLE TUZAK KURULMUŞ"

Biz şu an Şeyh Maksut'tayız. Bakın burası teröristlerin sözde karargahlarından birisi. Görünmemek için şu şilteleri, muşambaları asmışlar buraya. Buradan görünmemek için, karşı taraftan, Halep'ten görüntü alınmasın diye... Tabii bu alt kısım komple mayınlar ve EYP tuzaklı. Bakın orada bir kablo var, kablo geçiyor. Toprağın her iki tarafında da el yapımı patlayıcılar var. Buradan herhangi bir şekilde geçiş yapıldığı zaman da patlaması amacıyla düzenek kurulmuş.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"EL-HASAN CAMİ TERÖRİSTLER TARAFINDAN KARARGAHA ÇEVRİLDİ"

Geçgel, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği Şeyh Maksut mahallesindeki evleri de gösterirken bölgedeki tarihi öneme sahip El Hasan Cami'nin PKK/YPG terör örgütü tarafından sözde karargaha çevrildiğini belirtti.

"Sivillerin hayatları vardı, yaşamları vardı ama burası artık sivillerden çalındıktan sonra teröristlerin sözde karargahı olmuş durumda. Sol taraftaki bu karargaha giriş bekleme kulübesi var şurada bir tane. Ama en çarpıcı yanı ve en üzücü yanı dini değerlerin burada hiçe sayılması. Gördüğünüz bu cami, El-Hasan Camii. Bu caminin de teröristler tarafından karargaha çevrilmesi gerçekten dini değerlerin ne kadar teröristler tarafından aşağılandığını gösteriyor. "

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"CAMİ OPERASYON ÖNCESİ MÜHİMMATLAR İLE DOLUYDU"

Geçgel aktardıklarının devamında; "Bu caminin içinde de yine o askeri mevzileri göreceksiniz. Burası zaten mühimmatlarla doluydu. Burası bir ibadethane olması gerekirken ihanethane olmuş, teröristler tarafından çevrilmiş. Bakın caminin içerisine giriyorum şimdi. El-Hasan Camii teröristler tarafından tamamen mevzilerle, siperlerle buraları kapatmışlar. Bu cami teröristler tarafından yakılıp yıkıldı. Bazı yerlerde kitabeler var, bazı yerlerde ayetler yazılı duruyor ama bakın burada. İşte burası da caminin altına açılan tünel. Tünel kazmışlar. Her tarafı çuvallarla çevrilmiş ve karargah haline getirilmiş. Caminin üst katında da mühimmatlar ve ağır silahlar vardı. Suriye ordusu her bir silaha el koyup gerekli mercilere teslim etti."

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"KESKİN NİŞANCILAR BİZE BU NOKTADAN ATEŞ ETTİ"

Suriye ordusu tarafından SDG'ye yönelik sürenin dolmasıyla Şeyh Maksut'ta başlatılan operasyonun gerçekleştiği dakikalarda teröristlerin A Haber ekibini hedef alarak ateş ettiğini hatırlatan Geçgel; "Zaten keskin nişancılar buradan ateş ediyordu. İşte bize de buradan saldırmışlardı. Operasyonun, Şeyh Maksut'a yönelik operasyonun başlayacağı gece buradan bir keskin nişancı ateş etti. Karşısı hemen görünüyor, bizim daha önceki yayınlarımızı gerçekleştirdiğimiz yer; Şeyh Maksut'un giriş tarafı. Keskin nişancılar işte bunların etrafına gelerek buradan ateş ediyorlardı. Mermileri görüyorsunuz işte, o keskin nişancıların mermileri, boş kovanlar..."

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

ŞEYH MAKSUT TÜNEL AĞLARIYLA ÖRÜLÜ

Terör örgütünün 10 Mart Mutabakatını defalarca kez ihlal edilen noktanın Şeyh Maksut'taki El Hasan Cami olduğunu belirten Geçgel, teröristlerin mahalledeki farklı noktaları tünel ağlarıyla ördüğünü ifade etti.

"Operasyon düzenlendiği zaman burası Şeyh Maksut'un farklı noktalarına açılan tünel ağlarıyla örülü. O tünellerin her biri Şeyh Maksut'un merkez noktasından bunların beklediği sözde bu nöbet kulübesi diyeyim, buralara geliyorlar ve buralardan çıkarak sokaklarda görünmemek için, görüntü alınmasın diye buralarda bekliyorlar, buralarda saldırı gerçekleştiriyorlar. O Halep'in güvenli bölgelerine saldırı gerçekleştiriliyordu. 10 Mart mutabakatı defalarca kez ihlal edildi. İşte o 10 Mart mutabakatının defalarca kez ihlal edildiği yer burası. Çünkü Halep'in o diğer mahallelerine bakan köşe burası, buradan o saldırıların birçoğu yapıldı." dedi.

İşte YPGli teröristlerin Halepte kazdığı tüneller!İşte YPGli teröristlerin Halepte kazdığı tüneller! İŞTE YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN HALEP'TE KAZDIĞI TÜNELLER!
A Haber ekibi Halepteki terör tünellerinde!A Haber ekibi Halepteki terör tünellerinde! A HABER EKİBİ HALEP'TEKİ TERÖR TÜNELLERİNDE!
Teröristlerin paçavrası ayaklar altındaTeröristlerin paçavrası ayaklar altında TERÖRİSTLERİN PAÇAVRASI AYAKLAR ALTINDA
A Haber ekibi terörden temizlenen noktadaA Haber ekibi terörden temizlenen noktada A HABER EKİBİ TERÖRDEN TEMİZLENEN NOKTADA

#Halep #SDG #Suriye #Şeyh Maksut #El Hasan Cami
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın