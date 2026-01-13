YPG/SDG'li teröristler camiyi karargaha çevirdi! A Haber ekibi El Hasan Camii'ni görüntüledi
Suriye ordusu tarafından terörden arındırılan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallesinde patlayıcı temizleme çalışmaları sürerken teröristlerin camileri cephaneliğe çevirdiği ortaya çıktı. Şeyh Maksut'ta tarihi öneme sahip El Hasan Camii teröristlerin sözde karargahı olurken, Suriye ordusu tarafından çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarihi camiye verilen tahribatı ve kazılan tünelleri yerinde görüntüledi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, 10 Mart Mutabakatına uymaması ve Halep'te sivillere yönelik saldırılarının ardından Suriye ordusu, teröristlere ait noktaları meşru hedef ilan etmesiyle operasyon başlatmıştı. Bu kapsamda Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde günlerce süren çatışmada teröristler bölgeden temizlenirken, birçok ev ve camiyi cephaneliğe çevirdikleri ortaya çıktı.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Şeyh Maksut mahallesinde bulunan El Hasan Cami'nin teröristler tarafından verilen hasarı yerinde görüntülerken sözde karargahta keskin nişancı mevzileri, mühimmatların saklandığı noktaları ve tünelleri saniye saniye kayda aldı.
ŞEYH MAKSUT'UN ALTINI TÜNELLERLE KAZMIŞLAR
Mehmet Geçgel, Halep'te yoğun bir yağmur yağışının altında yayını gerçekleştirirken, Şeyh Maksut mahallesinin terör örgütü tarafından tünel ağlarının örüldüğünü ve bu tineller sayesinde Eşrefiye mahallesine ulaşım sağladıklarını belirtti.
"Şeyh Maksut'taki YPG'lilerin tamamı temizlendi ama arkalarında bıraktıklarının temizlenme çalışmaları devam ediyor. Her sokakta el yapımı patlayıcı, mayınlar... Bunlar dedektörlerle tek tek tespit edilmeye çalışılıyor. YPG'li teröristler buldukları her büyük binayı sözde karargaha çevirmiş durumda. Şeyh Maksut'un altını tünellerle kazmışlar. Bu mahallenin altının komple tünellerle örülü olduğu tespit edildi. Tüneller farklı noktalara açılıyor; Eşrefiye Mahallesi'ne giden bir tünel var."
"EYP TUZAKLI MAYINLAR İLE TUZAK KURULMUŞ"
Biz şu an Şeyh Maksut'tayız. Bakın burası teröristlerin sözde karargahlarından birisi. Görünmemek için şu şilteleri, muşambaları asmışlar buraya. Buradan görünmemek için, karşı taraftan, Halep'ten görüntü alınmasın diye... Tabii bu alt kısım komple mayınlar ve EYP tuzaklı. Bakın orada bir kablo var, kablo geçiyor. Toprağın her iki tarafında da el yapımı patlayıcılar var. Buradan herhangi bir şekilde geçiş yapıldığı zaman da patlaması amacıyla düzenek kurulmuş.