Halep'ten özel görüntüler A Haber'de! Suriye ordusu teröristlerin paçavrasını ayaklar altına aldı
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymaması ve Halep'te sivillere yönelik saldırıların ardından Suriye Milli Ordusu büyük çaplı bir operasyon başlattı. Gün boyu bölgede yoğun çatışma yaşanırken Eşrefiye mahallesinde terör yuvaları tamamen temizlendi. Suriye ordusu sosyal medyada provokasyon amaçlı yapılan paylaşımlara fotoğraf ile yanıt verirken teröristlerin sözde bayrağını ayaklar altına alındığı görüldü. O görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlandı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin 6 Ocak'ta sivillere yönelik başlattığı saldırının ardından Suriye Milli Ordusu devreye girerek büyük bir operasyon başlattı. Bu kapsamda SDG'nin Halep'teki noktaları meşru hedef sayılırken gece saatlerinde artan yoğun çatışmaların ardından Eşrefiye, Şeyh Maksut ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suriye'de YPG/SDG'nin terör mevzileri tamamen temizlenirken, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sıcak bölgeden paylaştığı son bilgiye göre 42 teröristin teslim olduğunu belirtti.
TERÖR PAÇAVRASI AYAKLAR ALTINDA
Öte yandan Suriye ordusu tarafından Eşrefiye mahallesinin SDG terör örgütünden tamamen arındırıldığı duyurulurken sosyal medyada bazı provokasyon içeren iddiaların ortaya atılması üzerine Şam yönetiminden kanıt niteliğinde görüntüler geldi. İlk kez A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde Suriye Milli Ordusu askerlerinin Eşrefiye Tepesi'nde bölgeyi kontrol altına aldığı ve teröristlerin sözde bayrağını ayaklarının altına aldığı görüntüler paylaşıldı.
A HABER SICAK BÖLGEDE!
Suriye'de 2 gündür süren yoğun çatışmalar anbean A Haber ekranlarından görüntülenirken, muhabir arkadaşımız Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, yaşanan son gelişmeleri saniye saniye aktarırken sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara değinerek, söz konusu iddiaların bölgedeki gerçeklikle bağdaşmadığını vurguladı.
Mehmet Geçgel Eşrefiye mahallesinden aktardığı bilgiye göre; "142 bin sivil titiz bir şekilde tahliye edildi. Bebekleri askerler kucaklarında taşıyorlardı; iki üç çocuğu olanlar çocuklarını taşıyamadığı zaman sağlık ekipleri kucaklıyordu. Eğer tekerlekli sandalye yetişmiyorsa yaşlı kadınları, yaşlı amcaları; onları da askerler sırtlarına alarak, çıkartarak otobüslere kadar taşıdılar. Gerçekten hassasiyet var, titiz bir tahliye operasyonu vardı insani koridordan. Bu anlamda zaten o nasıl yardımcı olduklarını da bizimle birlikte diğer basın mensupları da görüntüledi.
"SURİYE HÜKÜMETİ TARAFINDAN VATANDAŞLAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ"
Geçgel açıklamalarının devamında; "Sanki burada o siviller katlediliyormuş gibi, sanki bir ırka yönelik etnik bir temizlik varmış gibi yansıtılmaya çalışılıyor. Biz buradan doğruları, objektif bir şekilde, doğru bir şekilde ekranlara getiriyoruz; gün içerisinde de getirdik, getirmeye de devam ediyoruz ama sosyal medyada hala buna dair provokatif paylaşımlar yapılıyor. Yani gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar; ben o şekilde açıklayayım artık. Yani biz burada gözümüzle görüyoruz; oradan çıkanların hepsi, eğer etnik kökenden bahsedecek olursak, 142 bin kişi oradan çıkanların büyük bir çoğunluğu Kürt kökenli ve hepsi de güvenli bir şekilde tahliye edildi. Şu anda Suriye hükümeti tarafından geçici barınma alanı oluşturuldu, orada gerekli ihtiyaçları karşılanıyor. Gıda ihtiyaçları, bebeklerin bezleri, ilaçları; her biri Suriye hükümeti tarafından karşılanıyor. Yani zaten orada sivillere yönelik bir saldırı olsaydı şu ana kadar zaten bu operasyon yapılırdı. Bu operasyonun bugüne kadar yapılamamasının en büyük sebebi orada yaşayan sivillerdi, onların oradan tahliye edilemiyor olmasıydı. Bu tahliyeler gerçekleştikten sonra da terör hedefleri yoğun bir şekilde ateş altına alındı." dedi.
"SURİYE'DE GÜNÜN EN ANLAMLI FOTOĞRAFI"
Mete Sohtaoğlu sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin Suriye ordusunun verdiği fotoğraflı kanıtın son derece önemli olduğunu vurgularken teröristlerin paçavrasının asker tarafından ayaklar altına alınmasıyla dünyaya büyük bir mesaj verildiğinin altını çizdi.
"Sosyal medyada gördüklerine inanmıyorlar" dedikleri meselenin somut örneği: Halep Eşrefiye Tepesi. Bu sarı muşambanın üzerindekiler de Suriye İç Güvenlik Güçleri. Şu an Eşrefiye'nin alınıp alınmadığı, kontrol sağlanıp sağlanmadığına dair işte bazı sosyal medyada dezenformatif bilgiler vardı. Net olarak gördüğünüz Halep'in Eşrefiye Tepesi burası. Yayında da söylemiştik, tepelik bir mahalle. Şimdi bu fotoğrafın bir benzeri de muhtemelen ilerleyen dakika ve saatlerde Şeyh Maksut'tan gelecek.
Suriye İç Güvenlik Güçleri, örgütün kullandığı amblemi postalların, ayakların altına alarak buradan net bir mesaj veriyor. Halep manzarasına karşı çekilmiş fotoğraf; herhalde günün ve tarihin, Suriye'nin son döneminin en önemli fotoğraflarından bir tanesi olarak bir hatıra fotoğrafı olarak A Haber'de ilk kez yayınladık burayı." ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN GÖRMESİ LAZIM"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer Suriye ordusunun paylaştığı fotoğrafı değerlendirirken görüntünün son derece sembolik ve tarihi bir anlamı olduğuna değinerek; "Biz artık bayrağı diktik, zaferi elde ettik, buradaki terörü temizledik" manasında çok etkili bir sembolik ve psikolojik manası var. Tebrik ediyoruz yani Suriye Milli Güçleri gerçekten insani hassasiyetleri son derece dikkat ederek... Ve demin işte gördüm, yani bakın çatışmalarda yani isteseler çok daha yoğun ateş altına alabilecekken noktasal atışlar yapılıyor. Yani bu da insani hassasiyetleri göstermek ve sivil olmasa bile oradaki siviller yarın evlerine dönecek, o evlerin zarar görmemesi için hakikaten Suriye ordusu büyük gayret gösteriyor. Bunun da tabii toplumsal karşılığı oluyor; işte görüyorsunuz, yani toplum terörü istemiyor. Toplum Suriye'de PKK istemiyor, Suriye toplumu PKK'dan nefret ediyor. Yani bunu artık dünyanın görmesi lazım ve bu anlamda da işte burada gerçekten Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı özel kuvvetler, özel birimler gerekli temizliği yapmışlar. Sağda da bakın başka askerler de var sağında solunda; bu da tabii oranın bir ekip olarak ele geçirildiği... İşte diğerleri keşif gözetleme yapıyorlar çünkü durum hassas; başka yerden birisi çıkacak mı çıkmayacak mı? Ama neticede dünyaya da bir mesaj vermişler yani. " dedi.
