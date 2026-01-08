Halep’ten özel görüntüler A Haber’de! Suriye ordusu teröristlerin paçavrasını ayaklar altına aldı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin 6 Ocak'ta sivillere yönelik başlattığı saldırının ardından Suriye Milli Ordusu devreye girerek büyük bir operasyon başlattı. Bu kapsamda SDG'nin Halep'teki noktaları meşru hedef sayılırken gece saatlerinde artan yoğun çatışmaların ardından Eşrefiye, Şeyh Maksut ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suriye'de YPG/SDG'nin terör mevzileri tamamen temizlenirken, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sıcak bölgeden paylaştığı son bilgiye göre 42 teröristin teslim olduğunu belirtti.

TERÖR PAÇAVRASI AYAKLAR ALTINDA

Öte yandan Suriye ordusu tarafından Eşrefiye mahallesinin SDG terör örgütünden tamamen arındırıldığı duyurulurken sosyal medyada bazı provokasyon içeren iddiaların ortaya atılması üzerine Şam yönetiminden kanıt niteliğinde görüntüler geldi. İlk kez A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde Suriye Milli Ordusu askerlerinin Eşrefiye Tepesi'nde bölgeyi kontrol altına aldığı ve teröristlerin sözde bayrağını ayaklarının altına aldığı görüntüler paylaşıldı.