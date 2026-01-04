ABD Maduro’yu kaçırdı! Venezuela’da yeni lider kim olacak?

A Haber - Ekran Görüntüsü

"LATİN AMERİKA MADURO'NUN SEÇİLMESİNİ ŞAİBELİ GÖREREK YANINDA DURMADI"

Melih Altınok, Venezuela'daki muhalif kanadındaki liderleri ele alırken 3 ismin yurt dışına kaçtığını ve bu sebeple hükümete gelme ihtimallerinin zayıf olduğunu belirtti. Öte yandan Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığı'na geliş sürecine de değinerek 2015 ve 2018 seçimlerinde şaibeli iddiaları üzerine çevre ülkelerden kabul görmediğini vurguladı.

"2015 yılında ama parlamentonun çoğunluğunu az önce o gördüğünüz Guaido'ya kaptırdı, muhaliflere kaptırdı. Yani parlamentoda muhalifler etkin, iktidarda Maduro var. Daha sonra yüksek yargı devreye girdi, parlamentoyu yok hükmünde saydı. Benim Venezuela'da olduğum dönemde iki ayrı parlamento toplanıyordu. Yani bir Maduro'nun parlamentosu, bir Guaido'nun parlamentosu. Parlamentoda tuttu fiilen Guaido'yu fiili Cumhurbaşkanı ilan etti. Ülkede iki Cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra bir seçim daha yaptı Maduro 2018 yılında; o seçim de yine şaibeli olarak geçiyor ama ne olursa olsun bir kabul görmüştü. Fakat 2024 yılına gelindiğinde yapılan seçimin meşruiyetine dair kimse artık arkasında durmadı. Latin Amerika ülkelerinin hiçbirisi durmadı, kendi taraftarları da durmadı. Dolayısıyla muhalefetten ortaya çıkan aktörlerin yakın dönemde bir şansı olacak mı? Guaido yurt dışında, bıraktı kaçtı. Gonzalez çok yaşlı ve İspanya'da, İspanya'nın himayesinde. Maria Corina Machado, Nobel ödülünü alan; o biraz daha sokakta etkindi ancak o da duramadı yurt içerisinde."

"MADURO DÜZGÜN BİR PERSPEKTİF GELİŞTİREMEDİ"

Altınok, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasını ele alırken, süreç öncesi Venezuela liderinin ülkede uyguladığı politikasının ABD ile hiçbir zaman uyuşmadığının altını çizdi.

"Bu süreç içerisinde işte bağımsızlık söylemleri, Amerikan karşıtı söylemleri, Gazze'nin yanında durması, Türkiye'deki darbe süreci olduğunda Amerikan karşıtı söylemlerini geliştirmesi; yani diğer öbür dünyanın yanında duruyordu çok net bir şekilde, bu tavırları doğrudur. Ama bir de bir gerçeklik var ülke içerisinde. ABD emperyalizmi, ABD ambargosu Venezuela'da işleri kuşkusuz zorlaştırmıştır ama rasyonel politikalarla bu sorunla baş eden sadece Maduro değil; pek çok Latin Amerika ülkesi ve dünyanın pek çok yerinde devlet var. Bu sorunlarla ABD'nin kösteklemesiyle mücadele ediyorlar, ayakta durmaya ekonomilerini iyi tutmaya çalışıyorlar. Maduro da doğru düzgün bir perspektif geliştiremedi, bence bu anlamda ciddi bir kabiliyeti de yoktu kendisinin. Hep ideolojik söylemlerle günü kurtarmaya çalıştı çok uzunca bir zamandır." dedi.