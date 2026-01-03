MHP lideri Bahçeli'den Venezuela mesajı: 15 Temmuz ile aynı
Giriş: 03.01.2026 22:57 Güncelleme: 03.01.2026 23:02
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin gece baskınıyla gerçekleştirdiği ve Nikolas Maduro'nun kaçırılarak New York'a götürüldüğü olaya operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, “15 Temmuz ile birebir aynı” dedi.
Bahçeli ABD'nin yaptığının hukuksuzluk olduğunun altını çizerek "Tanıdık bir komplo. 15 Temmuz ile birebir aynı" ifadelerini kullandı.
