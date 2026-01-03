Türkiye'den ABD ve Venezuela'ya itidal çağrısı! "Her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız"

(FOTO: AA )

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.