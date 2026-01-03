Türkiye'den ABD ve Venezuela'ya itidal çağrısı! "Her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2026 17:53 Güncelleme: 03.01.2026 18:26
Dişişleri Bakanlığı ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına ilişkin itidal çağrısında bulundu. Açıklamada "Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.
"HER TÜRLÜ YAPICI KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ"
Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir.
