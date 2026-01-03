CANLI | ABD Başkanı Trump duyurdu: Venezuela’yı biz yöneteceğiz

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"MADURO OPERASYONU DÜNYAYA MESAJDI"

Operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyleyen Trump, operasyonu canlı olarak takip ettiğini söyledi ve "Maduro operasyonu dünyaya mesajdı" dedi. ABD Başkanı, Maduro ve eşinin gemiyle New York'a götürüldüğünü de açıkladı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TRUMP'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR...

Dünyanın gözünü çevirdiği ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenledikleri operasyona ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...

Tüm Venezuela'nın askeri kapasiteleri güçsüz hale getirildi. Maduro, ABD'de yargılanacak. Olağanüstü başarı için ordumuzdaki tüm herkese teşekkür ediyorum. Böylesini hiç görmemiştik. Afganistan'a baktığımızda, Jimmy Carter zamanını düşündüğümüzde... Daha önce hiç olmadığımız kadar saygı gördüğümüz bir ülke olduk. Ve aslında bekliyorlardı. Denizde gemiler vardı, bir şekilde geldiğimizi biliyorlardı. Hazır pozisyonda bekliyorlardı. Ama tamamen etkisiz hale getirildi. Benim gördüklerimi görseydiniz çok etkilenirdiniz. Hiçbir ABD askeri öldürülmedi. Ve hiçbir askeri ekipmanımız kaybolmadı.

ABD ordusu açık ara dünyadaki en güçlü ordu olduğunu gösterdi. Düşmanlarımız artık hangi ekipmanlara bile sahip olduğumuzu tahmin edemiyor. ABD'ye gelen %97'si denizden geliyor. Yani her bir gemi 25 bin kişi öldürecek kadar uyuşturucu taşıyor. Bu uyuşturucu da Venezuela gibi yerlerden geliyor.

"BİZ YÖNETECEĞİZ"

Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır bir geçiş olana kadar desteklemeye çalışacağız. Venezuela için barış ve adalet istiyoruz. Venezuela'dan kaçıp ABD'ye yaşayanlar da var. Venezuela iyiliğini düşünmeyecek bir kişinin süreci üstlenmesini istemeyiz. Artık oradayız. Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar bu süreci biz yöneteceğiz.

"GEREKİRSE 2. DALGA OPERASYON OLABİLİR"

Gerekirse ikinci bir saldırı dalgası daha olabilir. Ama muhtemelen şu aşamada gerekmiyor. Son derece başarılı olduk. İkinci bir dalga daha büyük bir dalga olur.

Venezuela'daki tüm siyasi ve askeri figürler şunu iyi bellesin… Maduro'nun başına gelenler sizin de başınıza gelebilir.

"MADURO ŞU AN GEMİDE"

Maduro şu an bir gemide. Maduro artık ABD ve Venezuelalıları tehdit edemeyecek.

Çok büyük bir miktarda petrol çalınıp götürüldü. Kimse bir şey yapmadı. ABD'liler hiçbir zaman ülkemizin malının çalınmasına göz yummayacaklar. Monroe Doktrini çok önemlidir. Ama biz onu bile aştık. Ciddi şekilde aştık.

Venezuela halkı artık tekrar özgür. ABD daha güvenli bir ülke ve daha gururlu bir ülke. Bu korkunç insanın o kötü şeyleri yapmasına izin vermedi. Batı yarım küresi şu an daha güvenli bir hale geldi.

Venezuela halkını zenginleştireceğiz. Onları bağımsız ve güvenli bir hale getireceğiz.

"GEREKİRSE ABD ASKERİ SAHAYA İNER"

Biz sahaya ayak basmaktan korkmuyoruz. Gerekirse ABD askeri sahaya iner. Ülkeyi çok adil bir şekilde yöneteceğiz.

Venezuela'yı yönetecek kişileri şu anda belirliyoruz. Bu insanların kimler olduğunu ileteceğiz.

Venezuela'nın yönetimini devretmek zaman alacak.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.