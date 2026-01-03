ABD’den Venezuela’ya operasyon! A Haber'de dikkat çeken sözler

13:28 04 Ocak 2026

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Damla Taşkın A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Taşkın’ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri'nin halkı şunu istiyor artık: Hani bizim Irak'ta, Afganistan'da ya da Venezuela'da ne işimiz var yönündeki bir algıya sahip. Şu an Amerikan halkı Amerika'nın farklı ülkelerde para harcamasını ya da işte askerinin orada hayatını işte kaybetmesini istemiyor. Yani diyor ki bizim asıl problemimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki maddi kriz. Dolayısıyla dışarıdaki hamleleri kesinlikle tasvip etmiyor. Bu yüzden de Amerikan medyası ve tabii ki de Donald Trump'ın ekibi bu yapılan operasyonları daha çok dış dünyaya aktarmaya çalışıyor. Çünkü burada esas amacı dış dünyaya, yani Uluslararası İlişkiler alanındaki o tek kutupluluk halini koruma gayesi. Bunu yapmak için de kapital sermayeye oynuyor.

“UCUZ ZAFER” ARAYIŞI

Bakın dünyadaki en önemli kritik yerler, özellikle de hem maden rezervinin olduğu hem de aynı zamanda lojistik açıdan çok kıymetli yerlere odaklanıyor. Başkanlık dönemine ilk başladığında işte Panama, Kanada, Grönland'ı işaret etmişti. Akabinde Avrupa Birliği devletleri tarafından bir karşı duruşla karşılaşınca bu sefer rotasını Ortadoğu'ya çevirdi. Ve akabinde de tabii ki her zaman hemen yanında yer alan ve petrol açısından en zengin olan yer olan Venezuela'ya çekti. Fakat burada şöyle bir şeyle de karşılaştı: Venezuela halkı sosyalist bir ideolojiden geliyor. Yani Bolivarci. Dolayısıyla buradaki ideolojiyi kırmaktan ziyade daha kolay bir yoldan, yani temelde başlarındaki lider kimse onu alarak sıfır maliyetle ve sıfır askeri kayıpla bu işi hızlı bir şekilde toparlamak istedi. Aslında buna biz "ucuz zafer arayışı" diyoruz. Yani bundan dolayı da esas amacı Donald Trump ekibinin, daha doğrusu yani Cumhuriyetçi tabanın esas amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bütçe açığını, çünkü çok ciddi bir bütçe açığı var. Bunu doldurabilmek istiyor ve hızlı bir şekilde nasıl para kazanabilirizin arayışında. Venezuela'ya bu kadar büyük bir saldırı yapmalarının, yani liderini apar topar almalarının alt nedeni bu, yani para arayışı.

EKONOMİK HESAP VE PİYASALAR

Ve yine şunu da söylemek isterim, operasyon borsaların kapanmasından sonra gerçekleşti. Tabii. Yani bu şunu da gösteriyor aslında çok önemli. Borsalar kapandı, bu operasyonu gerçekleştirdi. Yani yarın, Pazartesi günü biz çok dağınık ve dengesiz bir piyasa görebiliriz. Ve bu aynı zamanda küçük yatırımcıların özellikle savunma sanayinde faaliyet gösteren küçük yatırımcıların zor durumda düşmesini ve diğer yatırımcıların da Amerika'ya çekilmesini sağlamış olacak. Yani yatırımcıları kendine çekiyor şu anda. Ve bu çok ciddi bir katkı aslında Amerika için. Fakat bence bu kısa vadeli bir fayda sağlayacak. Çünkü istikrarı sağlayabilme konusunda bir tereddüt var. Yani Venezuela halkının evet şu an lideri ele geçirildi, yakalandı. Fakat halkı ikna edebilecek mi? Başa koymayı düşündüğü Macahdo (Nobel Barış Ödülünü alan kadın) bunu idare edebilecek mi? Ben pek zannetmiyorum. Çünkü Venezuela halkı dediğim gibi sosyalist bir ideolojiden geliyor ve dış bir müdahale sonucunda başa geçen lideri çok çabuk kanıksayamazlar. Ve bu durumda Donald Trump'ın bir süre daha zor günler yaşayacağını düşündürüyor bana. Bu da tabii ki de kendilerinin şu an gerçekleştirdikleri bu liberal pragmatizm faaliyetinin kısa sürebileceğini düşündürüyor açıkçası ve bu da tabii ki doğal olarak 5 Kasım'da gerçekleşecek olan ön seçimlere bence negatif yönde de bir etkiye sahip olacaktır. Ki şu anda da zaten Donald Trump'ın bazen biraz da pişman olmuş gibi ifadelerini görüyoruz. Bu pişmanlığın sebebi de tabii ki bu hızlı zafer arayışının ve ekonomik sermayenin Venezuela'dan karşılanabileceği yansımasında yatıyor diye düşünüyorum.

İÇ SİYASET VE KONGRE BASKISI

Hem tepki olarak hem de aynı zamanda ekonomik açıdan da çeşitli ambargolara neden olabilir. Çünkü burada evet bazı yatırımcıların Pazartesiden itibaren kendisini çekmesini sağlayacak. Aynı zamanda yine petrol ve nadir toprak elementleri gibi Venezuela'ya ait bazı şirketlerin de tekelleşmesini yani kontrolü ele almaya çalışacak olabilir. Fakat burada yarıştığı kişiler, yani rekabet ettiği kişiler sadece Venezuela halkı değil. Burada Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran gibi büyük ülkelerin de aslında yatırımlarını ve teşviklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunlarla karşı karşıya kalması da yakın zamanda çok olağan. Bundan dolayı da tabii aynı zamanda Kongre'de de kendisine karşı bir negatif tutum şimdiden oluşmaya başladı. Bu da elbette ki çok yakın bir zamanda Donald Trump'ın da yüzleşmesi gerekecek. Kongre'de bilgi vermediler hocam biliyorsunuz operasyon esnasında orada da bir tepki oluşmuş durumda doğru.

Açıkçası hani toparlamam gerekirse bu durum hem Donald Trump'ın Cumhuriyetçi tabandan da maalesef ki negatif bir yönde bir destek kaybetmesine, zaten Demokratlar şu an ciddi bir şekilde tepkilerini, öfkelerini gösteriyorlar. Hafta sonuna denk gelmesi borsaların zaten piyasa ekonomisini şu anda anlayamamamıza neden oluyor. Pazartesiden, yani yarından sonra bu işin gerçek yüzü ve yansımaları çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır.