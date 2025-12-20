Özgür Özel'in skandal sözlerine AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan tepki! "Kimin kime bel bağladığını unutmadık!"

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SKANDAL SÖZLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Skandal sözlerine bir yenisini daha eklyen Özel, "Meriç'i sıkı tutun. 15 Temmuz darbesinden sonra bir yılda 2 bin tane FETÖ'cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlerse Meriç'ten Dedeağaç'a size emanet serhat şehri. Sınırı iyi tutun. Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi kaçmaya kalkarsa birisi, emanetimdir Edirne'nin sınırı Edirne'nin evlatlarına" dedi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZEL'E İNAN'DAN TEPKİ

Özel'in bu sözlerine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan sert tepki geldi.

"HAFIZAMIZ TAZE KİMİN KİME BEL BAĞLADIĞINI UNUTMADIK"

Sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan İnan, şu ifadelere yer verdi:

Bahsettiğin O FETÖCÜ ALÇAKLAR 2023'te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz' diye gün sayıyordu.

Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor.

Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!