06 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Özel Haber Haberleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de

Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 06.12.2025 11:51 Güncelleme: 06.12.2025 11:52
Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de

Oscar ödüllü No Other Land filminin Filistinli yönetmeni Basel Adra, Türkiye'ye geldi ve A Haber'e açıklamalarda bulundu. Basel Adra Bilistinlilere yönelik Batı’daki önyargılara dikkati çekti.

OSCAR ÖDÜLLÜ BASEL ADRA A HABER'DE

Oscar ödüllü No Other Land filminin Filistinli yönetmeni Basel Adra, İstanbul'da Enstitü Sosyal'in düzenlediği Halkbank Genciz Zirvesi'ne katıldı.

Burada A Haber konuşan Basel Adra, "Türkiye'de olmaktan mutluyum. Durumu daha iyi anlamak isteyen herkesi, Hollandalı üç yönetmenle beş yıl çalıştığım, evimizi ve topluluğumuzu anlatan belgeselimizi ve benzer içerikleri izlemeye davet ediyorum." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÖDÜLLÜ BELGESELİ A HABER'E ANLATTI

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra Türkiyede. Ünlü yönetmen milyonlarca izlenen ödüllü belgeseli No Other Land in serüvenini A Haber e anlattı.

Basel Adra, "İsrail, genişleme ve inşaat faaliyetleri yoluyla bizi sistematik olarak topraklarımızdan dışarı itiyor. Bu inşaatlar, ırkçı yasalar uyarınca yasadışı kabul ediliyor. Bu nedenle, İsrail güçleri bazen haftalık veya aylık periyotlarla buldozerlerle gelip evlerimizi ve barınaklarımızı yıkıyor." şeklinde konuştu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BATI'DAKİ ÖNYARGILAR

Filmini beş yıl boyunca iki İsrailli aktivist gazeteci ile birlikte çektiğini belirten Adra, Batı'da Filistinlilere yönelik önyargılara dikkati çekti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"DOĞDUĞUMUZ TORAKLARDA HAKKIMIZ YOK"

Basel Adra, "Önyargılı ve çoğunlukla ana akım Batı medyasından çok çektik. Bu medya, Filistinliler hakkında sürekli yalan haberler yayınlıyor ve bizi kötü adamlar olarak gösteriyor. Oysa biz kendi vatanımızda yaşıyoruz ve başka gidecek toprağımız yok. Bugün de daha önce olduğu gibi, dünyanın herhangi bir yerinden gelen Avrupalı bir Yahudiyseniz, Tel Aviv'e uçup vatandaşlık alabilir, bir parça toprağa ve tüm haklara sahip olabilirsiniz. Ancak benim gibi orada doğup büyüyen, o toprağın insanlarının hiçbir hakkı yok. Benim tek istediğim, bir eve, okula ve en temel insani haklara sahip olabilmek." sözlerini kullandı.

Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör