Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra A Haber’de

"DOĞDUĞUMUZ TORAKLARDA HAKKIMIZ YOK"

Basel Adra, "Önyargılı ve çoğunlukla ana akım Batı medyasından çok çektik. Bu medya, Filistinliler hakkında sürekli yalan haberler yayınlıyor ve bizi kötü adamlar olarak gösteriyor. Oysa biz kendi vatanımızda yaşıyoruz ve başka gidecek toprağımız yok. Bugün de daha önce olduğu gibi, dünyanın herhangi bir yerinden gelen Avrupalı bir Yahudiyseniz, Tel Aviv'e uçup vatandaşlık alabilir, bir parça toprağa ve tüm haklara sahip olabilirsiniz. Ancak benim gibi orada doğup büyüyen, o toprağın insanlarının hiçbir hakkı yok. Benim tek istediğim, bir eve, okula ve en temel insani haklara sahip olabilmek." sözlerini kullandı.