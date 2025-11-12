12 Kasım 2025, Çarşamba

Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber'de: Öncelikli şüphe havada infilak ve sabotaj
Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de: Öncelikli şüphe havada infilak ve sabotaj

Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de: Öncelikli şüphe havada infilak ve sabotaj

12.11.2025 10:47
Azerbaycan-Gürcistan sınırında 20 askerin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasının ardından havacılık uzmanları ilk görüntüleri ve verileri değerlendirerek olası düşüş senaryoları üzerinde durdu. Uzmanların ortak kanısı, olayın ani bir şekilde geliştiği ve uçağın yere çarpmadan önce havada parçalandığı yönünde.
Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de: Öncelikli şüphe havada infilak ve sabotaj
