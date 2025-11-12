Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de: Öncelikli şüphe havada infilak ve sabotaj

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 20 askerin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasının ardından havacılık uzmanları ilk görüntüleri ve verileri değerlendirerek olası düşüş senaryoları üzerinde durdu. Uzmanların ortak kanısı, olayın ani bir şekilde geliştiği ve uçağın yere çarpmadan önce havada parçalandığı yönünde.

