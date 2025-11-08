2026 yılında para savaşları mı başlıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: Krizlerin yok olmadığı bir dönem kapıda

Başta Gazze'deki soykırım olmak üzere Rusya ve Ukrayna'da devam eden çatışmalar savaş gerilimini artırırken, diğer yandan ABD Başkanı Trump'ın Sudan, Nijerya ve Venezuela'yı hedef alarak askeri harekat talimatı vermesiyle 2026 yılı yeni savaşlar mı başlıyor? sorusunu sorduruyor. Peki dünyada yaşanan savaş gerilimlerinin asıl nedeni ekonomi mi? A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, dünya üzerindeki gerilimleri ele alarak olası para savaşları konusu değerlendirdi.

"ABD DÜNYA ÜZERİNDEKİ SERMAYENİN BÜYÜK KISMINI ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Akademisyen Yeliz Albayrak analizin bir kısmını ekonomi ve enerji olarak dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak; "Trump'ın bir sürü ülke ile görüştüğünü görüyoruz. Trump hükümete geldiğinden beri Çin'e yaptırımlarından bahsederken şimdi ise orta yolu buluyormuş gibi biz izlenim vermeye çalışıyor. Küresel sermaye sürekli olarak yer değiştiriyor. Dünya üzerindeki yeni yapılan ittifaklar ABD için sorun olan yükselen küresel güney tabiri var. Nedir o yükselen küresel güney? ABD hegemonyasının ya da Batı hegemonyasının dışında kalan o gelişmekte olan ülkeler diye yıllardır değerlendirdiğimiz o BRICS ülkeleri. Çin'de var, Hindistan'da var, Afrika ülkeleri de var, gelişmekte olan ülkeler de var. Burada aslında dünya üzerindeki sermayenin büyük kısmını da elinde tutmaya aday ve zaten toplamında ABD'den daha fazla büyük bir payı olan bir güçten bahsediyoruz."