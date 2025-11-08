2026 yılında para savaşları mı başlıyor? A Haber'de çarpıcı yorum: Krizlerin yok olmadığı bir dönem kapıda
Dünya genelinde artan savaş gerilimi, birçok bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan hattındaki askeri hareketlilik, ABD-İran arasındaki restleşme ve İsrail’in Orta Doğu’daki saldırıları, küresel güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. 2026 yılına yaklaşırken, bu çatışmaların askeri boyuttan çok ekonomik cephede devam edeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Peki 2026 yılında para savaşları mı kapıda? A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan uzmanlar, dünya üzerindeki gerilimleri ele aldı.
Başta Gazze'deki soykırım olmak üzere Rusya ve Ukrayna'da devam eden çatışmalar savaş gerilimini artırırken, diğer yandan ABD Başkanı Trump'ın Sudan, Nijerya ve Venezuela'yı hedef alarak askeri harekat talimatı vermesiyle 2026 yılı yeni savaşlar mı başlıyor? sorusunu sorduruyor. Peki dünyada yaşanan savaş gerilimlerinin asıl nedeni ekonomi mi? A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, dünya üzerindeki gerilimleri ele alarak olası para savaşları konusu değerlendirdi.
"ABD DÜNYA ÜZERİNDEKİ SERMAYENİN BÜYÜK KISMINI ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR"
Akademisyen Yeliz Albayrak analizin bir kısmını ekonomi ve enerji olarak dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak; "Trump'ın bir sürü ülke ile görüştüğünü görüyoruz. Trump hükümete geldiğinden beri Çin'e yaptırımlarından bahsederken şimdi ise orta yolu buluyormuş gibi biz izlenim vermeye çalışıyor. Küresel sermaye sürekli olarak yer değiştiriyor. Dünya üzerindeki yeni yapılan ittifaklar ABD için sorun olan yükselen küresel güney tabiri var. Nedir o yükselen küresel güney? ABD hegemonyasının ya da Batı hegemonyasının dışında kalan o gelişmekte olan ülkeler diye yıllardır değerlendirdiğimiz o BRICS ülkeleri. Çin'de var, Hindistan'da var, Afrika ülkeleri de var, gelişmekte olan ülkeler de var. Burada aslında dünya üzerindeki sermayenin büyük kısmını da elinde tutmaya aday ve zaten toplamında ABD'den daha fazla büyük bir payı olan bir güçten bahsediyoruz."
"ÇİN'İN SESSİZ SEDASIZ SAVAŞI KAZANDIĞINI GÖRÜYORUZ"
Albayrak açıklamalarının devamında nadir toprak elementleri ve enerji konusunun ülkeler arasında savaş gerilimini tırmandıracak en önemli hususlar olduğuna dikkat çekerek; "Madde madde gidersek Latin Amerika'da, Venezuela'da petrolü kim satın alıyor? Rusya, Çin ya da onların şu anda tedarik zincirini yönlendirdiği diğer ülkeler. Nadir elementler kimde var? Tamam, Çin'de var. ABD'nin Kazakistan'la yaptığı anlaşma nadir elementler üzerineydi. Enerji ve özellikle Trump buna takmış durumda nadir toprak elementleri. Çin'i geçmeye çalışıyor. Çin'in burada askeri olarak belki bir iddiası yok diye yorumlar yapılabilir. Ama ABD ve Trump, ekonomik olarak biliyor ki Çin şu anda ABD gibi bir yayılmacılık düsturüsünden gitmiyor ama ekonomik olarak bir hegemonyayı çoktan kurmuş durumda. Grönland'de de var, Venezuela'da da var. Hepsinde enerji var. Nijerya'dan, Sudan'dan bahsediyoruz. Sudan'da RSF'nin elindeki silahlar Çin menşeili çoğu. Çin, elinde petrol yoksa petrol kimde varsa gidip onunla müttefik oluyor. Kimin elinde ne varsa Çin'in işine yarayacak, onunla gidiyor; bakın altyapı anlaşmaları yapıyor, nadir element anlaşması yapıyor, petrol anlaşması yapıyor, enerji koridorları anlaşması yapıyor. Gidip Afrika'da yol yapıyor. Çünkü oranın yeraltı kaynaklarına talip. Latin Amerika'da da en büyük müttefiklikler, ticari anlaşmalar yine dönüp bakıyorsunuz yine Çin. Yani biz burada Çin'in sessiz sessiz aslında o savaşı çoktan kazandığını görüyoruz. Tayvan üzerinden belki sürekli söylenen var ama realiteye ulaşması." ifadelerini kullandı.
"3 UNSUR SAVAŞI TETİKLER"
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ üç unsurun dünyada her türlü savaşa ortam oluşturabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "2026 yılında dünya ekonomisinde 124 trilyon dolar. ABD'nin dış borcu 40 trilyon dolar. Yani neredeyse 3'te biri ABD'nin dış borcu. Bu borç büyük oranda Japonya ve Çin'e borçlu. En çok tahvil ve bono alan 2 ülke. Hatta bu Çin'de kendi içinde tartışma konusu oldu. 3 gerekçe benim için çok kritik. Su kaynaklarında hemen bir kriz yok ama kapıda. 2'si Enerji. O da kapıda. 3'sü ise en tehlikelisi, ekonomik.
Hep ekonomik krizler çıkmış, o krizlerden aşmanın yolunu da savaş çıkarmakta bulmuşlar. Amerika'nın dış borcu 40 trilyon dolar. En çok tahvil, bono alan iki ülke Japonya ve Çin. Çin'in kendi içinde "Amerika'yı fonluyoruz ama en çok biz savaşıyoruz" tartışması yaşandı. Şu an öyle bir atmosfer yok ama 2026 ekonomik anlamda büyük krizler yaşansa ve bakkal işine iş dönse, yakma noktasına gelse, o zaman zaten böyle lokal bu ülkeler arası değil, süper güçlerin birbirine girdiği bir savaşı biz görürüz. Çin'in kapıya dayanıp "Ver kardeşim bonolarımı, al şu kağıtlarını, istiyorum paramı, altınımı" demesi gibi."
"2026 YILINDA BÜYÜK KRİZLERİN ÇIKMADIĞI AMA KRİZLERİN YOK OLMADIĞI BİR DÖNEM GÖRÜYORUM"
Başbuğ açıklamalarının devamında 2026 yılında savaş gerilimlerinin büyük oranda devam edeceğini vurguladı. Başbuğ; "En öncelikli, en hararetin, sıcağın olduğu yer bu katil İsrail. Onun haricinde Trump'ın Afganistan'da Bagram'ı istiyorum demesini önemserim. O nedenle Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan o bölgeyi de ikinci derece hararetli bölge olarak anarım. 2026'da bizi güllük gülistanlık bir yıl beklemiyor. Aynı sürecin devamı niteliğinde bir dönem öngörülüyor. Büyük krizlerin çıkmadığı ama krizlerin de yok olmadığı, gene aynı başlıkları bu yıl içinde de konuşacağımız bir dönem olarak görülüyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O popüler ekmeğe dikkat! Aslında kalp düşmanıymış: Hangi ekmeği almalıyız?
- Fırçalamak yetmez! Dişleri doğal olarak temizleyen beş besin: Herkesin mutfağında var
- Mutfaktaki kurtarıcı sır! Patatesleri taze tutan basit yöntem: Yanına bunu koyun
- İSTANBUL ELEKTRİK SORGULAMA: 10 saatlik kesinti olacak! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesin olacak?
- MEB SINAV TAKVİMİ | 2026 MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?
- SÜPER LİG: Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon testi: Sadece %5’i başarabiliyor! Gizli balığı 9 saniyede görebilir misin?
- 8-9 Kasım ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu sınav var mı, saat kaçta?
- Alzheimer için umut oldu! Yapay zeka beynin gizli bölgelerini ortaya çıkardı
- Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı nereden izlenir?
- BOTAŞ PERSONEL ALIMI 2025: BOTAŞ 223 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
- ATV’nin yeni dizisi A.B.İ ne zaman başlayacak? A.B.İ konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?